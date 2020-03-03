Гончарук будет цепляться за кресло до последнего украинца

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / Укринформ

Вот чем меня отдельно раздражают так называемые "новые лица", так это тем, что они не только работать не умеют, но еще и достойно уйти не в состоянии.

Как я и предсказывал, Алексей Гончарук свое премьерство, в отличие от большинства украинцев, провальным не считает, он собой на седьмом этаже Кабмина категорически доволен и уходить не намерен. А намерен торговаться до последнего.

До последнего украинца, не сбежавшего на заработки в Польшу?!

Те, с кем Гончарук консультируется по текущей ситуации, а это приближенные к соросовким структурам люди, советуют выходить в публичную плоскость и фактически шантажировать президента Зеленского. Что демонстрирует обществу его вопиющую слабость не только как лидера стран, но как и элементарного управленца.

Читайте такжеПоезд в завтрашнее дно, или Почему Зеленскому нужны громкие отставкиЧестно говоря, я ожидал от Владимира Зеленского прямо противоположного: бессмысленной кадровой чехарды, когда высокопоставленных чиновников увольняют с должностей за неудачное публичное высказывание, а то и вообще без повода — просто попался под плохое настроение. А что, ведь у нынешнего президента власть, сравнимая с императорской! В условиях конституционной монархии, каковой, к пример, обладал Наполеон.

Бессмысленные назначения — в изобилии. Но что ВАЗа буду публично множить на ноль его же выдвиженцы — это идиотский сюрприз! Президент утверждает, что заявление Гончарука об отставке у него давно есть, а премьер-министр все это с ухмылочкой отрицает...

Вы можете представить в таком идиотизме Наполеона? Я даже Виктора Ющенко представить не могу!