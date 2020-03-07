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Украина должна обернуть эпидемию коронавируса себе на пользу

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

7 марта 2020, 10:13

Волнение на фондовых рынках из-за коронавируса закончится на следующий же день после того, как СМИ забудут об этой теме.

коронавирус
Экономист уверен, что волнение на фондовых рынках из-за коронавируса нагнетается паникой в СМИ, а, на самом деле, вирус не особо влияет на экономические процессы / pixabay.com

Что сегодня, что в будущем распространения коронавируса Covid-19 никоим образом не повлияет на украинскую экономику, в том числе и на курс гривны. Вообще не факт, что в Украине вирус наберет обороты - подтвержденных случаев минимум, следовательно, большого влияния на состояние здоровья украинцев, нашу медицину и фармацевтику вирус не имеет и, думаю, не будет иметь, потому что даже в эпицентре событий, то есть в Китае, он уже угасает.

О том, что коронавирус не будет иметь негативных последствий на украинскую экономику, свидетельствует и торговля Украины с Китаем - украинский экспорт совершенно не сократился за время, пока свирепствует вирус. Разве что немного уменьшился импорт китайских товаров в Украину. Да и то, бытовой импорт. Украинцы не отказались, а просто отложили посылки, которые они заказали из Китая в начале этого года. Следовательно, речь идет не об отказе от спроса, а об отложенном спросе, который через определенное время (когда история с вирусом утихнет) обязательно реализуется.

Так же и на торговле Украины с другими странами, например, с той же Италией, распространение коронавируса никоим образом не сказывается.

Читайте такжеМогут ли от украинцев скрывать правду о коронавирусе?Даже по оценкам Всемирного банка, влияние коронавируса на мировую экономику ограничится замедлением темпов роста мировой экономики на 0,1-0,2%. Поэтому оснований для паники нет.

С другой стороны, любая критическая ситуация является трамплином для развития. Даже война может стать импульсом для технологического прорыва и нового витка развития. Ожидаю, что история с коронавирусом станет толчком для развития медицины, вирусологии, фармацевтики, совершенствования работы медицинских учреждений, медицинских служб экстренного реагирования, которые сейчас почти по всему миру активизировались из-за опасности распространения вируса, в том числе и в Украине. Поэтому в целом для экономики такая мелкая полукризисная ситуация, как сейчас с коронавирусом, является просто еще одним толчком для нового витка развития.

Так, из-за опасений по коронавирусу Федеральный резерв США провел наибольшее незапланированное снижение ставок с 2008 года, чтобы стимулировать экономический рост страны. США пересматривают денежную политику и устанавливают более низкие кредитные ставки, благодаря чему будут стимулироваться экономические процессы. Другим полезным для стимулирования экономики шагом может стать снижение налоговой нагрузки.

Читайте такжеКоронавирус на пороге, а Украина полностью беззащитнаВсе это могла бы сделать и Украина, чтобы обезопасить себя от возможных экономических рисков и использовать кризисную ситуацию на пользу собственной экономике. Ведь у нас есть собственная денежная единица – гривна, а, значит, мы можем распоряжаться ее эмиссией как угодно, как и ставками по кредитам в собственной банковской системе. Эта история должна была бы стать поводом для НБУ, чтобы снизить учетную ставку на 2-3%, дабы активизировать экономические процессы в стране.

Но, к сожалению, никакой реакции на историю с коронавирусом ни со стороны правительства, ни со стороны руководства НБУ мы не видим. Они ведут себя так, будто этого вируса не было и нет.

Однако можно не сомневаться, что экономические провалы власть постарается объяснить или оправдать распространением коронавируса.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда

коронавирус Covid-19 экономика мировой кризис курс гривны гривна доллар гривна Андрей Новак
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