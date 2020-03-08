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На сколько коронавирус способен обвалить гривну

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
8 марта 2020, 09:37

Украина из-за распространения коронавируса получит удар с двух сторон одновременно.

Коронавирус
Эксперт рассказал, чем коронавирус опасен для украинской экономики / Reuters

Мировая экономика отреагировала на коронавирус Covid-19 кризисом, который влечет за собой падение цен на сырье. А Украина в основном экспортирует именно сырье, что, в свою очередь, приведет к потере экспортных доходов от продажи основных экспортных товаров (металл, зерно). А это неминуемо добавит новые дыры в нашем торговом балансе, который и сегодня дефицитный (приблизительно 10 миллиардов долларов ежегодно).

Если мировой кризис из-за коронавируса будет усугубляться, например, если начнется промышленная рецессия в Европе, мы получим дополнительную дыру, связанную уже с деньгами наших заробитчан, которые трудятся в Европе и которые, только по официальным оценкам, ежегодно присылают около 13 миллиардов долларов в Украину.

Таким образом, Украина получит удар с двух сторон одновременно, потому что наша экономика очень чувствительна к изменениям мировой конъюнктуры.

Все это сразу же нанесет и удар по гривне - из наших облигаций внутреннего займа активно начнут уходить иностранцы, выкупать доллары и уходить с украинского рынка, что вызовет девальвационное давление на гривну.

Кроме того, на гривну будет давить и падение спроса на наши экспортные товары. В итоге, у нас будет расти дефицит, и Нацбанку придется опускать курс гривны, чтобы не вымывать золотовалютные резервы. Тогда при очень плохих сценариях курс может обвалиться до 30 гривен за доллар.

Читайте такжеУкраина должна обернуть эпидемию коронавируса себе на пользуРаспространение коронавируса внутри Украины особо не скажется ни на нашей экономике в целом, ни на курсе гривны в частности. Потому что наши граждане уже более-менее спокойно воспринимают всю эту историю, и у нас нет паники. Сомневаюсь, что в Украине ситуация с коронавирусом может усугубиться настолько, что необходимо будет закрывать отдельные города на карантин, как в Китае. 

Многие страны, дабы избежать негативных последствий для своих экономик, которые может иметь распространение коронавируса в мире, предпринимают шаги, призванные стимулировать экономический рост и обезопасить эти страны от возможных кризисных явлений. Чтобы Украине подготовить себя к возможным кризисным явлениям, нужно, в первую очередь, посадить все нынешнее правление Национального банка, которое проводит политику, направленную на искусственное завышение курса гривны по отношению к доллару, из-за чего проседает наш экспорт. НБУ должен обслуживать интересы национальной экономики, а не интересы спекулянтов. Например, Федеральный резерв США стремится поддержать американскую экономику и стимулировать кредитование, потому провел наибольшее незапланированное снижение ставок с 2008 года. У нас, к сожалению, ничего подобного не происходит, потому что НБУ занят удержанием инфляции, а не обеспечением стабильности в стране.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Тарас Загородний коронавирус Covid-19 коронавирус в Украине доллар гривна курс гривны экономика мировой кризис НБУ
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