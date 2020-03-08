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Разница между "8 марта головного мозга" и коронавирусом - последний лечится

8 марта 2020, 08:08

"Женский день", как и "мужской день" - спущенная сверху дискриминация по гендерному признаку.

Открытка с 8 Марта
Наступил Международный день подарков женщинам

Первое, что сделал новоиспечённый глава нашего правительства Денис Шмыгаль – очень поздравил всех женщин с 8 марта. Цитата: "Накануне праздника очень поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю". При этом добавил – он отец двух дочерей. Спич прозвучал за четыре (!) дня до указанной даты, так что фраза "накануне" весьма приблизительна.

Господин Шмыгаль поспешил потому, что нужно было ответить оппонентке из "ЕС" Ирине Геращенко, обвинившей нового премьера в сексизме из-за заявления об отсутствии в данный момент достойных женщин-кандидаток на министерские посты.

Геращенко – одна из наиболее известных в украинском политикуме защитниц прав женщин. И публичный борец с дискриминацией по половому признаку. Именно это достойное занятие лежит в основе Международного дня борьбы женщин за свои права, который припадает в календаре на 8 марта. А Денис Шмыгаль – единомышленник миллионов наших сограждан, для которых эта дата – так называемый Международный женский день.

Разница в смыслах есть. Её видят в странах, куда не ступала нога большевика, а также в государствах, которым повезло побыть под советским идеологическим и военным сапогом на полвека меньше Украины. Подтверждение тому – факт: государственный выходной день на 8 марта сохранился лишь в постсоветских странах, находящихся в российской орбите влияния. Например Беларуси, Армении, Туркменистане, и, конечно же, самой России, где, в отличии от современной Украины, идеологических споров вокруг 8 марта нет.

Однако "вирус 8 марта" занесён в Украину и другие республики тогдашнего СССР именно из Кремля. Тамошние идеологи придумали выходной во имя женщины, тем самым давая советской гражданке реальный день передышки. В этот день указанием свыше женщине положено петь фальшивые дифирамбы, дарить как минимум три тюльпана, если повезёт – флакончик духов или вообще некий типовой подарочный набор.

На самом деле праздновали мужчины. Накануне они выпивали на работе, поздравляя "женский коллектив". А уже в праздник демонстративно мыли пол, потом шли в магазин за спиртным, и уже во второй половине дня сидели за столом, поднимая очередную "за милых дам". Чтобы с утра и до следующего года время от времени повторять сакральное: "Молчи, женщина, твой день 8 марта!"

Словосочетание "женский день" ассоциируется у меня, прежде всего с баней или советским санаторием. "Женский день" - это когда доступ к гигиене и оздоровлению получаешь по половому признаку.

С водоснабжением в СССР было плоховато вообще, а с горячей водой – просто караул. Советские бани отчасти спасали положение, но их архитектура раздельных помещений для "помывки" не предлагала. К тому же женщины следили за собой лучше, значит, ходили на "помывку" чаще и большими компаниями. Что предполагало бо́льший расход воды, топлива и ресурсов вообще. Если мужчин и женщин свести в одном банном помещении, даже в разных крыльях здания, затраты на "помывку" себя не окупят. Потому государственные бани работали по "мужским" и "женским" дням. То есть, мыться ежедневно советская женщина не могла. Конечно, были квартиры с ванными, но далеко не у всех. И далеко не всегда горячую воду в квартиры подавали.

"Женский день", как и "мужской день", воспринимается мной как дискриминация по гендерному признаку. Нарушающий базовые  права как мужчин, так и женщин. То есть, создающий и легализирующий ситуацию, когда элементарные блага получают в какой-то определённый не понятно кем день.

Ирина Геращенко вовремя упомянула ВСУ: армия сегодня сравняла всех независимо от возраста и пола. Служить своей стране и защищать Родину от агрессора в Украине с некоторых пор уже не мужская прерогатива.

Потому наш День Вооружённых Сил 14 октября – праздник, не разделённый буквами "М" и "Ж". В отличие от советского, а теперь российского 23 февраля.

Но выходной день, усиленное внимание, лесть презенты, которого буквально требуют адептки не Дня борьбы за права женщин, а Международного дня подарка, пока остаётся вирусом. Инкубированным в СССР и непобедимым - именно благодаря выходному. Вот почему найти антидот от коронавируса проще, чем от "женского дня". Эпидемию вируса в мире хотят остановить. Мозговую эпидемию "8 марта" - пока нет.

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