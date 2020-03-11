Коронавирус и мировой кризис разрушат Украину

Украину ждет сильный экономический удар

На Украину надвигается коронавирус и экономическая жопа. Наши власти ведут себя как страусы и прячутся от проблем, возлагая цветочки к памятнику Шевченко, но проблемы вновь и вновь вылазят, и отсидеться от них не получится.

Вся эта ситуация будет мощнейшим тестом на состоятельность Украины, точнее, уже понятно, что украинское государство в его сегодняшнем виде несостоятельно. Серьезные государства, как Израиль и Италия, вводят на территории всей страны карантин и перекрывают границы, понимая, что ситуация требует быстрых, эффективных, пусть даже грубых мер, Польша ставит на границе санитарные кордоны. Думаю, вопрос недели-двух, когда Евросоюз закроет границы и авиасообщение.

У нас же власть, боясь паники среди населения, скрывает реально число больных коронавирусом, не закрывает границы, потому что это сразу приведет к остановке транс-граничной торговли, что критически важно для Украины. Как следствие, мы допускаем распространение заразы все дальше с тем, чтобы в конце концов столкнуться масштабом эпидемии, который станет очевиден даже для идиотов.

Читайте такжеНа сколько коронавирус способен обвалить гривнуМы же не можем закупить даже достаточное кол-во тестов: на всю страну около тысячи тестов, тогда как их нужны сотни тысяч. Эта ситуация будет иметь серьезные последствия в плане кризиса ее государственности, потому что даже когда вирус утихнет, не утихнет экономический кризис, на который надо будет реагировать. Первыми растают как туман мантры о стабильности и завязанности на европейские рынки - что этот миф активно поддерживали украинские элиты, неспособные на реальные изменения в стране. Как только несостоятельность украинских элит станет очевидной, страна начнет входить в революционную ситуацию.

Действовать нужно, но очевидно, что так как нужно будут действовать уже на следующем этапе и другие люди, когда будет формироваться новая государственность – потому что нынешняя государственность обанкротилась, Зеленский ситуацию не исправит. Думаю, к концу года Украину ждет очень сильное изменение как экономического, так и политического ландшафта.