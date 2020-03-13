Письмо смельчакам, которые не боятся коронавируса

Коронавирус распространяется даже когда нет симптомов/ Reuters

Каждый день в Украину приезжают сотни микроавтобусов из Италии. Последнее ноу-хау их водителей - выдавать жаропонижающее пассажирам "чтобы не застрять на границе и быстрей попасть домой".

И каждый день тысячи людей, которых они везут из самой опасной страны Европы, разъезжаются по всей Украине и таки попадают к себе домой. Встречаются с кучей друзей, которых давно не видели и, как часто принято, идут в церковь или по другим своим обычным делам.

В общем живут обычной жизнью в стране, где система здравоохранения нормально не работала даже в мирное время. И живут они зачастую не в Киеве или другом крупном городе, где есть хоть что-то отдаленно похожее на нормальные больницы, а в населенных пунктах, где последний ремонт в поликлинике делался еще при советском союзе. И врачи там не слышали ни про какие тесты. Для них чеснок, сто грамм и молитва - проверенные инструменты борьбы с любым вирусом во все времена.

Читайте такжеВсе плохо, но еще не катастрофа: почему валится гривна, и чего ждать дальшеЯ смотрю, что многие люди все точно также ходят на мероприятия в Украине, заявляя, что у нас всего три заболевших и риска нет.

Дорогие смельчаки, ну сто раз же уже писали - вирус распространяется даже когда нет симптомов.

Рисковать своим здоровьем вы можете направо и налево. Но в данном случае - ответственность коллективная. Из-за того, что вы не удержались от очередной вечеринки, через пару недель могут пострадать совсем другие люди. В том числе - ваши близкие. Вы точно готовы брать на себя этот "небольшой" риск?

Еще раз.

В Украине не три заболевших. В Украине три подтвержденных случая.