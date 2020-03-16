Следите за руками: что в Украине могут изменить под прикрытием коронавируса

Политолог рассказал, какие скандальные решения может принят власть "под шумок" истории с коронавирусом / Nur.kz

Ситуацию, когда в стране введен карантин из-за пандемии коронавируса в мире, и когда действуют разного рода ограничения и запреты, в частности, на проведение массовых акций, а внимание украинцев сосредоточено на собственном самочувствии, власть непременно попытается использовать в своих интересах. Это очевидно. Это старо, как мир. Когда возникает форс-мажорная ситуация – война или эпидемия, всегда появляется удобный момент для принятия властью непопулярных решений. Ведь в этот период не только можно вполне законно ограничить протестную волну, но и обосновать это сложившимися тяжелыми обстоятельствами.

Какие непопулярные решения может принять власть? Их несколько.

Первое .В Украине сейчас действительно все сложно, прежде всего, потому что ситуация в экономике складывается безвыходная. Государству крайне необходимые дополнительные финансовое ресурсы, потому что начинаются пиковые выплаты из бюджета. И одним из источников того, где можно найти "живые деньги", власть видит запуск рынка земли.

Читайте такжеЕще не капитуляция, но уже угроза: чем опасны прямые консультации Украины с ОРДЛОПотому вполне возможно, что на следующей неделе мы увидим попытку додавить этот вопрос – отменить мораторий и запустить рынок земли в Украине.

Второе .Другим таким непопулярным решением может стать попытка нашей власти имплементировать часть "формулы Штайнмайера". Потому что без тех пунктов, которые были в Парижском меморандуме, следующая встреча в нормандском формате не состоится.

А так, соответственно, валится один из базовых пунктов президента Зеленского – достичь мира на Донбассе. Ведь на этом обещании во многом основывается его высокий рейтинг, поскольку люди надеются, что Зеленский все-таки сможет принести мир.

Такие действия власти способны вытолкнуть людей на улицы. А вот в период карантина можно отсечь вероятность массовых протестов.

Кроме того, как известно, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на время карантина запретил журналистам посещать парламент. С одной стороны, такое решение можно понять и принять, так как это действительно карантинные меры.

Но с другой – в период, когда парламент пытается проголосовать какие-либо резонансные или скандальные решения, журналисты часто становятся коммуникаторами либо даже организаторами протестных акций, которые находятся за стенами ВРУ. Освещая все то, что происходит в Верховной Раде, они часто "подливают масла в огонь". Потому в таком решении также можно найти стремление к локализации протестной волны.

Читайте такжеУкраинцам нужно срочно готовиться к кризисуПо сути, вся история с коронавирусом и карантином является удобной возможностью для власти списать свои ошибки и промахи на "неблагоприятную ситуацию" в стране. Это – возможность прикрыть непопулярные меры, которые способны вызвать протесты. К тому же, в условиях эпидемии ограничиваются политические и революционные права граждан.

Так что в ближайшие три недели, до 3 апреля, Украину ждет непростой период. Будет весело.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда