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Коронавирус - бактериологическая мировая война Азии против Европы?

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

13 марта 2020, 13:41

В течении года Европа и страны Западной цивилизации могут остаться без стариков. Зачем и кому это выгодно?

коронавирус, Канада
Коронавирус прежде всего не жалеет пожилых людей / Reuters

Никогда не был сторонником конспирологии и теории заговора. Но глядя как разворачивается пандемия коронавирус covid19 словил себя на фантасмагорической мысли, которая тянет на сценарий для апокалипсического фильма.

Ещё недавно важной проблемой Старого Света было массовое старение населения. В странах Европы пенсионеров становилось значительно больше, чем молодежи. А коронавирус убивает в основном пожилых. Если предположить, что есть в мире те, кто замыслил резко уменьшить население Запада, то такой вирус в случае неудержимой пандемии, которая как цунами, может прокатится по западным странам, что значительно сократит население именно этих стран. Вирус выведенный в Китае и посаженный на носителей инфекции уже переброшен в Италию. А сейчас он уже идёт по остальным странам Европы. В течении года Европа и страны Западной цивилизации могут остаться без стариков, которых в этих странах более половины от общей численности населения. Зачем и кому это выгодно?

Читайте такжеПисьмо смельчакам, которые не боятся коронавирусаВариант первый. Это заговор азиатского мира активно развивающегося в последние десятилетия и претендующего доминировать в мире. Экономики и население этих стран значительно устойчивей к подобной эпидемии. Они уже берут ее под контроль, а их население приобретает иммунитет. Тем более процент молодёжи у них куда больше, чем в Старом Свете. Использовать своё дисциплинированное авторитарными режимами, историей и культурой население для подобных спецопераций вполне привычно для этих стран. Тем более, что подобное развитие событий приведёт к дефициту рабочих рук в западных экономиках. Это в свою очередь приведёт западные экономики (Европа и США с Канадой) к падению и мировому доминированию экономик азиатской цивилизации.

Такая себе бескровная бактериологическая мировая война Азии против Европы. Более того - пандемия освободит места для иммигрантов из Азии, когда в западных странах возникнет дефицит населения.

Азиаты давно экспериментировали с подобными вирусами. Вспомните и птичий и свиной грипп. Но в этот раз все получилось. Посмотрите, как оперативно они оказались подготовленными. Способными строить больницы за 10 дней.

Вариант второй. Это заговор Запада. Азию использовали на первом этапе, но настоящая цель: омолодить население Запада, сняв пенсионную нагрузку на экономику и убрав лишних людей, в том числе и людей хронически больных. Убрав бюджетную нагрузку и на медицину. Так называемые болезни цивилизации - сердечно-сосудистые, диабет, рак наиболее массово присутствуют именно на Западе. Тем самым повысив после тотальной зачистки пожилых и больных конкурентоспособность западной цивилизации по формуле: меньше, но лучше. Новое, молодое население окажется и с иммунитетом и приученное к боле здоровому образу жизни, который удлинит их жизни и укрепит иммунитет на будущее. Правда при этом придется строить стены и барьеры ограждающиеся Старый Свет от иммигрантов из остального мира и вести тотальную пропаганду ЗОЖ.

Осталось продать сценарии Голливуду.

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