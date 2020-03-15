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Из-за коронавируса Украина или преобразится, или исчезнет

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

15 марта 2020, 08:45

Наступает прекрасное и страшное одновременно время, новый 1991 год.

Скорая помощь, коронавирус
Коронавирус сметет в Украине все нежизнеспособное / УНИАН

Эта ситуация с вирусом несет в Украине огромное очищение. Очищение мозгов, власти, да всего.

Люди, пренебрегающие элементарными правилами гигиены и логики, пострадают. Во всех смыслах.

Государство, игнорирующее логику и общественный интерес, удовлетворяющее интересы узкой группы паразитов - исчезнет.

Политики десятилетиями делающие видимость деятельности - будут выкинуты на свалку.

Новых политиков, занимающихся имитацией, ждет такая же участь.

Исчезнет все неработоспособное. Не будет ресурсов его поддерживать. Внутренних и внешних. Потому Украина будет освобождаться от балласта. Если не освободится, утонет. Или выплывет та часть Украины, которая найдет в себе силы это сделать. Без вариантов. Это просто плата за иллюзии и нежелание объективно смотреть на самих себя и мир. Этот чек всегда оплачивается самой высокой ценой.

Читайте такжеСовременный мир валится как карточный домикВсе факторы очищения десятилетие за десятилетием складывались в пазл. И вот пазл сложился. Абсолютное большинство этого не понимает. Наше общество так устроено, что оно воспринимает то, что видит. Идет смерч, он уничтожает все на своем пути. Ок, понятно, какие претензии к смерчу. Идет вирус. Он невидим. Значит, нет проблемы. Потому украинцы спокойно живут годами, имея под боком десятки тысяч больных туберкулезом, СПИДом или корью. Презрение к жизни здесь выковывалось десятилетиями СССР. Вообще, только сейчас УССР окончательно умрет с концами. Как учил Гумилев, все химеры умирают. Пришло время финала и этой химеры.

Наступает прекрасное и страшное одновременно время творчества. Новый 1991 год. Кто его помнит.

Время огромных возможностей для решительных. Время огромных потерь для пассивных.

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