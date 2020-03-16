Пора признать: коронавирус - это новая мировая война

Началась новая мировая война/ ufospace.net

Если вы еще не поняли, то все происходящее сейчас — это Мировая война иными — биологическими средствами. Со всеми вытекающими последствиями.

Потому смешно читать, что как там какие-то мировые рейтинговые агенства предполагают, что экономический рост возобновится в третьем квартале, или каком-то еще чудесным образом. Смотрите как развивалась экономическая ситуация во время Первой мировой войны. Как развалился единый глобальный рынок, как рубились миграционные потоки. Это война и логика действий и ответов должна быть военная. Причем это тотальная война. И выигрывать будут те, кто как, например, Китай будут отвечать быстро и тотально.

Простой пример из Китая. Как один день промедления радикально меняет количество жертв.

Цитата из статьи "Коронавирус: почему надо действовать прямо сейчас: "Ожидание всего одного дня создает на 40% больше случаев! Возможно, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23 января, они смогли бы уменьшить количество заболеваний на ошеломляющие 20 000. И это всего лишь число заражённых. Из-за ожидания летальность была бы гораздо выше, и речь не только про непосредственный эффект — число смертей увеличилось бы больше, чем на 40%. Неизбежно коллапс системы здравоохранения оказался бы критичнее, что привело бы к росту летальности в 10 раз, как мы видели раньше. Таким образом, всего однодневное промедление в введении социальной изоляции может закончиться взрывным ростом числа смертей в вашем сообществе, умножая число заболевших и задирая летальность".

Это то, что до сих пор не поняли в Украине — это не вирус, это война. И это не "странная война" на востоке Украины. Это война, которая потрясет фундаментальные основания мировой системы.

Вирус катализирует ключевые диспропорции в мировой системе, которые радикализируют конфликты интересов на глобальном и локальном уровне. Все крупные и маленькие экономические системы будут уходить в спираль, замыкаясь, чтобы минимизировать издержки. При этом вирус будет заставлять правительства действовать во внеэкономической логике. Она будет доминировать и определять характер политических действий. Именно поэтому ответ на такой масштабный вызов потребует тотальности в реакциях государств.

Читайте такжеСовременный мир валится как карточный домикВот почему Украина пострадает в этой войне точно также, как сто лет назад. Потому что тогда не была субъектом. Как следствие не принимала решение. Как следствие, была игрушкой тех, кто был субъектом и кто принимал решения.

Потому Украина уцелеет, если будет действовать. Действовать осмысленно, действовать нетривиально, действовать быстро. На переломе не получится больше имитировать государство, экономическую политику, безопасность. Время казаться закончилось, пришло время быть.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, для Хвыли