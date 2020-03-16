Мир провалил стресс-тест коронавирусом

Эпидемия коронавируса показала неготовность мира к таким ситуациям /pixabay.com

Сингапурские исследователи сделали обнадеживающее заявление о том, что их исследования показывают: китайский вирус мутирует, теряя цепочки нуклеотидов и постепенно превращается в менее опасную форму. Это означает, что через некоторое время он станет вполне обычным вирусом, как и тысячи других, с которыми мы сосуществуем без фатальных последствий для всей человеческой популяции. Весь вопрос - когда это произойдет.

Как и с Китаем, проблема в скором будущем перестанет иметь чисто медицинское значение, но перейдет в плоскость экономики и управления. Нынешняя эпидемия вполне показала, что с глобальными вызовами практически все страны справляются либо крайне плохо, либо с огромным напряжением сил.

Для Европы ситуация чем-то похожа на эмигрантский кризис 2015 года, когда существующие и вполне неплохо работающие миграционные службы "зависли", как только число мигрантов превысило пиковые пороговые значения. С трудом, но Европа справилась, но теперь сделаны выводы и созданы новые протоколы, позволяющие запускать в аналогичных случаях новые механизмы работы. Видимо, из нынешней эпидемии тоже будут делаться выводы, будут создаваться резервы и вводиться дополнения в планы экстренного реагирования.

Читайте такжеПора признать: коронавирус - это новая мировая войнаДля отсталых стран эпидемия мало чем поможет в смысле обучения - количестве текущих проблем просто не позволит им заниматься планированием на будущее.

Россия, видимо, войдет в эту категорию стран. В РФ и без эпидемии переизбыток других кризисов, которые накладываются друг на друга, входя в резонанс. Даже без эпидемии они носят избыточно угрожающий характер. Россияне вообще вошли в период существования от одной катастрофы к другой, поэтому создавать упреждающие меры будущим угрозам у России нет ни ресурсов, ни возможностей. Это прерогатива стран со стабильным положением - в РФ же стабильность невозможна по определению, пока не будет решена базовая проблема - катастрофа нынешнего режима власти и управления. Путин сколько угодно может говорить о стабильности, но это больше шаманские заклинания: стабильность на галере, которую он же сам завел в самый шторм, невозможна.

Примерно та же ситуация и у иранского режима. Ведя три войны, имея полномасштабный внутренний кризис плюс крах всех проектов развития, сложно создавать систему противодействия выявленным новым угрозам. С текущими неясно, что делать.

В итоге из нынешнего кризиса часть стран выйдет более сильными и более готовыми к подобным катаклизмам, часть - еще более слабыми. Обычная ситуация - в кризис богатые богатеют, бедные беднеют. Умные извлекают из отрицательного опыта положительный, для глупых это недоступно. Страны развитые используют стресс-тест эпидемии для создания новых систем реагирования на угрозы, страны третьего мира в лучшем случае облегченно вздохнут и будут жить как прежде - до нового катаклизма.