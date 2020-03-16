Похоже, нам врут: каково реальное количество зараженных коронавирусом в Украине

Политический аналитик объяснил, почему сомневается в правдивости информации о количестве зараженных коронавирусом в Украине / Reuters

Наша офіційна статистика говорить, що в Україні станом на 16 березня всього п’ятеро осіб, заражених коронавірусом, одна з яких померла. Однак, разом із тим, є офіційна статистика всіх наших країн-сусідів: сім країн, що мають сухопутні кордони з Україною (Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Румунії), ще з трьома (Болгарією, Туреччиною та Грузією) ми межуємо через море. В усіх цих країнах підтверджена кількість уражених коронавірусом більша, ніж в Україні.

Проте Україна – єдина країна на сьогоднішній день, де зареєстрований смертний випадок від коронавірусу. А наявність смертних випадків дозволяє підозрювати більший відсоток уражених Covid-19, ніж у наших сусідів.

Є кільки причин сумніватися у правдивості офіційної статистики щодо кількості хворих на коронавірус, яка подається в Україні.

По-перше, є непрямі дані, які свідчать про те, що Україна економить тестові системи, що дозволяють точно перевірити людину на коронавірус. Вже чотири дні поспіль у звітах МОЗ фігурує однакова цифра – 500 зразків тестів. Вперше така цифра пролунала на брифінгу заступника гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Кузіна 13 березня. Водночас 13-го числа говорилося спочатку про 55 звернень до лікарів із підозрою на коронавірус, з яких три виявилися позитивними, і три лишалися в роботі. Наступного кількість підозр збільшилася до 63. Та кількість тестів все одно лишається незмінною – 500 одиниць.

Читайте такжеПора признать: коронавирус - это новая мировая войнаЯкби в Україні справді проводилися тести, аби перевірити, чи справді людина хвора на коронавірус, логічно припустити, що кількість тестів мала б зменшуватися. Проте цього не відбувається. Тому є підозра, що дана цифра "взята зі стелі".

По-друге, голова Херсонської обладміністрацій опублікував на своїй сторінці звіт про те, як Херсонська область готова до зустрічі з коронавірусом. Загалом дуже позитивний звіт: скільки ліжок для інфекційних хворих підготовлено, скільки є в наявності апаратів для штучної вентиляції легенів тощо. А, крім того, він написав, що 16 березня має надійти перша партія експрес-тестів на коронавірус. Тобто це означає, що лише сьогодні Херсонщина отримає ці тести. І, значить, до цього моменту вона їх не мала взагалі!

По-третє, нові хворі у Чернівецькій області, які долучилися до трьох хворих, про яких було відомо раніше, були госпіталізовані насправді ще 6 і 13 березня. Проте лише сьогодні стало відомо, що вони хворі саме на коронавірус. Це означає, що або 6 березня ніхто не робив тестів, або 10 днів їх не могли їх проаналізувати…

Звісно, все це викликає підозри і сумніви у правдивості тієї інформації, що нам подають. І вони посилюються.

До того ж, у Польщі двоє українців виявилися хворими на коронавірус. Один із них нещодавно приїхав з України, і польські джерела стверджують, що він був заражений саме в Україні. Тобто в нашій країні цей випадок був не виявленим, але його виявили в Польщі. А скільки ще таких невиявлених в Україні..?

Усе це може свідчити про те, що поширення коронавірусу в Україні просто не відстежується належним чином Міністерством охорони здоров’я. А якщо так, то це може призвести, по-перше, до розширення ареалу, по-друге, до збільшення паніки тощо.

Відтак, багато в чому Україна просто проспала цю епідемію.

Читайте такжеИз-за коронавируса Украина или преобразится, или исчезнетНавіщо приховують від нас цю інформацію? Чому не зрозуміло що відбувається з кількістю тестів? Найгірша версія – це робиться тому, що тести просто економляться, щоб вистачило чиновникам і олігархату.

Спроби економити тести можуть призвести до максимального поширення хвороби. Причому це поширення може бути дисперсним, тобто може бути не одне вогнище ураження, а кілька. А якщо так, то їх буде важче локалізувати.

До того ж, чим пізніше будуть виявлені "нульові пацієнти", тобто ті, від кого це пішло, тим більшим буде ланцюжок контактів. Відповідно, на якомусь етапі епідемія може вийти з-під контролю, як це сталося в Італії, Іспанії, як це зараз відбувається у Швейцарії.

Коли епідемію в Україні не можна буде опанувати, доведеться просто вичікувати, коли всі перехворіють. Це дуже небезпечний шлях. Тому краще рухатися китайським та південнокорейським шляхом, тобто локалізувати ареал хвороби. А ми поки що до цього не готові…

Припустити, наскільки відмінна від реального стану справ та статистика, яку нам подають, досить складно. Тому що показник смертності у різних країнах дуже відмінний. Причому він відрізняється в рази, навіть у Китаї та Південній Кореї. Все залежить від методи лікування. Так само відмінні показники смертності у Німеччині, Франції, Іспанії й Італії. Наприклад, у Швейцарії, яка в десять разів менша за Німеччину, така сама кількість смертних випадків.

Тому так важливо, аби в такі ситуації українська влада взяла на себе функцію чесного інформування суспільства про перебіг подій із коронавірусом у нашій країні.

Олександр Доній, політичний аналітик, голова Центру досліджень політичних цінностей, колишній народний депутат України, спеціально для Главреду