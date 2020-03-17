Все это плохо кончится: власти рискуют превратить эпидемию коронавируса в геноцид

Государству пора подумать о тех, кого своими мерами оно лишает средств к существованию / УНИАН

Пока ты не заболел, твои шансы умереть примерно равны среднемировым и не так-то уж катастрофичны. Но как только тебе понадобилась квалифицированная медицинская помощь, именно в Украине они стремительно растут в разы по причине недееспособности власти и полного развала разворованной системы здравоохранения.

Может хоть теперь соотечественники поймут ценность эффективного государства и необходимость умерять собственную алчность? Всегда будут случаи, когда нельзя просто сесть на самолет и улететь от страны и ее проблем.

Соцсети превратились в коллективные Новые Санжары. Работники клавиатуры требуют тотального карантина и возмущаются, что кто-то где-то смеет работать.

Читайте такжеПохоже, нам врут: каково реальное количество зараженных коронавирусом в УкраинеОфисный планктон, перебравшийся работать домой, можно понять. Но кто поймет мать-одиночку, для которой ее лоток на базаре единственный источник дохода в семье? И которой, по большому счету, проще переболеть с риском смертности в 3%, чем смотреть в глаза голодным детям. Реальный бизнес не обязательно не закрывается от жадности и глупости.

Власть решила полностью положить экономику и устроить социальный коллапс. Чтобы на фоне этого вирус выглядел невинной шуткой. У меня нет другого объяснения тем решениям, которые они принимают.

Нет, я не против карантина. Я – за. Я тоже хочу жить. Но если государство вводит тотальный карантин, оно должно позаботиться о тех, кого лишает таким образом средств к существованию. Чтобы не получилось, что мы обменяли эпидемию на геноцид.

Китайские методы работают, только если есть китайские ресурсы. Там на улицу выйти нельзя было без специального разрешения и это жестко контролировалось, подъезды антисептиками каждый день мыли, а у нас у людей даже масок нет. И аппаратов ИВЛ нет. И тестов на вирус нет. И ничего нет.

Китай выделил на поддержку бизнеса больше, чем бюджет Украины. У нас же нет денег, чтобы отдать долги. А бюджет не выполняется уже не первый месяц – без всякого вируса.

"10 человек в маршрутке" это занятно, конечно, но маршрутка просто не выйдет завтра в рейс. Ей нерентабельно при такой загрузке ездить. И никто ее не заставит. А таксисты будут требовать 200 долларов за поездку. И ничего им за это не будет. И так далее, и тому подобное.

Да, тотальный карантин несколько замедлит распространение заразы. Это важно. В теории. Но в нашей ситуации это не имеет значения. Система здравоохранения не способна справиться с любым количеством тяжелых пациентов, как только их число перевалит за несколько сотен. Мы не готовы противостоять эпидемии, мы не можем ее остановить. Нужно было тотально огораживаться, закрывать границы и молиться – месяц назад. Теперь уже поздно. Но вместо того, чтобы честно об этом сказать, власть мечется, организуя рукотворный экономический кризис и социальный коллапс. Все это очень плохо кончится. К сожалению, не только для власти.