УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Все это плохо кончится: власти рискуют превратить эпидемию коронавируса в геноцид

Вячеслав Чечило

Журналист

17 марта 2020, 06:59

Самая стрёмная часть в словосочетании "коронавирус в Украине" это не вирус, а Украина.

Маска, коронавирус
Государству пора подумать о тех, кого своими мерами оно лишает средств к существованию / УНИАН

Пока ты не заболел, твои шансы умереть примерно равны среднемировым и не так-то уж катастрофичны. Но как только тебе понадобилась квалифицированная медицинская помощь, именно в Украине они стремительно растут в разы по причине недееспособности власти и полного развала разворованной системы здравоохранения.

Может хоть теперь соотечественники поймут ценность эффективного государства и необходимость умерять собственную алчность? Всегда будут случаи, когда нельзя просто сесть на самолет и улететь от страны и ее проблем.

Соцсети превратились в коллективные Новые Санжары. Работники клавиатуры требуют тотального карантина и возмущаются, что кто-то где-то смеет работать.

Читайте такжеПохоже, нам врут: каково реальное количество зараженных коронавирусом в УкраинеОфисный планктон, перебравшийся работать домой, можно понять. Но кто поймет мать-одиночку, для которой ее лоток на базаре единственный источник дохода в семье? И которой, по большому счету, проще переболеть с риском смертности в 3%, чем смотреть в глаза голодным детям. Реальный бизнес не обязательно не закрывается от жадности и глупости.

Власть решила полностью положить экономику и устроить социальный коллапс. Чтобы на фоне этого вирус выглядел невинной шуткой. У меня нет другого объяснения тем решениям, которые они принимают.

Нет, я не против карантина. Я – за. Я тоже хочу жить. Но если государство вводит тотальный карантин, оно должно позаботиться о тех, кого лишает таким образом средств к существованию. Чтобы не получилось, что мы обменяли эпидемию на геноцид.

Китайские методы работают, только если есть китайские ресурсы. Там на улицу выйти нельзя было без специального разрешения и это жестко контролировалось, подъезды антисептиками каждый день мыли, а у нас у людей даже масок нет. И аппаратов ИВЛ нет. И тестов на вирус нет. И ничего нет.

Китай выделил на поддержку бизнеса больше, чем бюджет Украины. У нас же нет денег, чтобы отдать долги. А бюджет не выполняется уже не первый месяц – без всякого вируса. 

"10 человек в маршрутке" это занятно, конечно, но маршрутка просто не выйдет завтра в рейс. Ей нерентабельно при такой загрузке ездить. И никто ее не заставит. А таксисты будут требовать 200 долларов за поездку. И ничего им за это не будет. И так далее, и тому подобное.

Да, тотальный карантин несколько замедлит распространение заразы. Это важно. В теории. Но в нашей ситуации это не имеет значения. Система здравоохранения не способна справиться с любым количеством тяжелых пациентов, как только их число перевалит за несколько сотен. Мы не готовы противостоять эпидемии, мы не можем ее остановить. Нужно было тотально огораживаться, закрывать границы и молиться – месяц назад. Теперь уже поздно. Но вместо того, чтобы честно об этом сказать, власть мечется, организуя рукотворный экономический кризис и социальный коллапс. Все это очень плохо кончится. К сожалению, не только для власти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:54
Коронавирус в Канаде: Трюдо закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд
07:22
Не пустили в самолет: более ста украинцев застряли на Шри-Ланке Видео
06:59
Все это плохо кончится: власти рискуют превратить эпидемию коронавируса в геноцид мнение
06:52
Зеленский внес в Раду предложение по новому генпрокурору: кто официальный кандидат
06:33
Лакомые сырники в духовке, классические и без привычных компонентов: рецепты Видео
06:16
Мир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фото Фото
05:50
Блеск "Золотого тельца": астролог дала денежный совет двум знакам Зодиака
05:17
Какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году Видео
04:50
Сколько чашек кофе пить в день, чтобы похудеть: ученые дали ответ
04:38
Сразу +10 лет и титул "карга": окрашивание волос, которое дьявольски старит Фото
04:09
Сексом по инфекции: русская порнозвезда предложила отдаться за вакцину от коронавируса
03:44
Курс доллара резко подскочит из-за карантина: прогноз экспертов
03:01
Как правильно пить и как заваривать: эксперты раскрыли все секреты зеленого чая
02:15
Пикантный беспредел: в Киеве мужчина с пистолетом устроил дебош в секс-шопе
01:38
Мешками выносят: в "ДНР" назревает продуктовый кризис из-за коронавирусной паники Видео
01:13
Актер из сериала Игра престолов сообщил о заражении коронавирусом
00:55
Успокоиться: диетолог объяснила, как выжить в коронавирусный карантин
00:42
В СБУ опровергли фейк о распылении дезинфекции с вертолетов
00:30
Эксперт рассказал, поможет ли карантин из-за коронавируса пожилым людям
00:19
17 марта – какой сегодня праздник: День Патрика и Герасима Грачевника Фото Видео
00:07
Граница на замке: Украина прекратила международное сообщение Видео
16 марта, понедельник
23:43
Киевский студент и туристка из Франции: Кличко рассказал о первых жертвах коронавируса в Киеве Видео
23:25
Суд России "умножил на ноль" сроки Путина
23:20
Выстроились очереди: в Амстердаме из-за коронавируса закрывают точки по продаже марихуаны Фото
23:01
Стали известны кандидаты на пост генпрокурора и министра экономики – СМИ
22:37
На шаг ближе к провалу: в Украине опасно взвинтили курс доллара Видео
22:06
В Украине резко подскочило число заболевших корононавирусом за счет Киева Видео
22:00
Порноактриса-кокетка порадовала фанатов сексуальным телом на фото Фото
21:53
Пришли Коломойский и Ахметов: Зеленский собрал крупный бизнес из-за коронавируса
21:51
После подозрения на коронавирус в Украине умерла еще одна женщина Видео
21:17
Зеленский намылился объявить ЧП в Украине – нардеп Видео
21:06
Украина в шаге от чрезвычайного положения из-за коронавируса: что это значит для граждан Видео
20:31
Россия запретила въезд для украинцев и не только: что известно Видео
20:29
В РФ из-за коронавируса могут перенести референдум по "обнулению" Путина - СМИ
20:00
Лобызание икон и причастие из одной ложки: как церкви Украины нарушают карантин Фото
19:55
"А за какой хрен дома сидеть": украинцы огорчены из-за решения властей закрыть подземку Видео
19:10
Модные купальники 2020 - самые горячие тренды на лето: фото Фото
19:08
Восточная Украина получит от ЕС более 3 миллионов евро: на что пойдут деньги
18:55
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-03-2020 Видео
18:49
Хакеры наживаются на теме коронавируса: IT-специалисты рассказали, как распознать мошенников
18:48
По играм серии Ведьмак бесплатно раздают много годноты в GOG
18:42
Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса Видео
18:25
"Грубо врут": глава МИД Украины обратился к украинцам Видео
18:14
Как коронавирус повлияет на разработку украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2?
18:00
"Нас всех кинули": украинский бизнес воет из-за китайского вируса Видео
17:52
Триумф Microsoft: в мире теперь свыше миллиарда устройств на Windows 10
17:31
Зеленский заявил об остановке работы метрополитенов в Украине Видео
17:24
Евросоюз вводит запрет на въезд иностранцев Видео
17:19
Steam поставил новый рекорд по количеству пользователей за день
17:09
Финишная прямая: главного подозреваемого по делу Гандзюк экстрадировали в Украину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять