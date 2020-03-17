Как рыночек коронавирус победил

В Италии мужчины в защитных масках перевозят гроб человека, который умер от коронавируса (COVID-19) на кладбище в Бергамо / Reuters

Вы не поверите, но ковид-19 - это тоже повод поговорить о преимуществах свободного рынка перед социализмом. Сравнивают кейсы Южной Корее и Италии. Если Южной Корее удается сдерживать ход эпидемии и держать смертность на низком уровне, то в Италии оказалось все плохо, и смертность взлетела. Штука здесь в том, что требуется оказывать своевременную помощь в тяжелых случаях (это в основном возрастные, другое название вируса - boomer remover), для чего требуется большое количество медиков и больничных коек.

Так вот, в чем разница между медицинскими системами Южной Кореи и Италии. В Южной Корее действует система государственного медицинского страхования, однако это safety net, которая покрывает базовые нужды. При этом государство не регулирует цены и не выкручивает руки частной медицине. В итоге государственная страховка покрывает часть услуг в клиниках, но не все - остальное можно компенсировать деньгами или частной страховкой. Поэтому частная медицина в Корее имеет спрос и развивается: 94% больниц являются частными, их количество за десять лет увеличилось с 1185 (в 2002) до 3048 (в 2012). Ныне на 1000 населения там приходится 10 больничных коек (в три раза больше, чем в Италии), а цены при этом ниже, чем в США т.к. медицину в Корее регулируют менее строго. Врачи, отучившиеся в Корее, обычно в Корее и остаются работать т.к. это хорошо оплачиваемая частная сфера.

Читайте такжеМир провалил стресс-тест коронавирусомВ противоположность этому в Италии каждый имеет "право" не только на неотложную помощь, но также на госпитализацию и хирургические операции. Покрывается это все за счет бюджета - и, как можно было ожидать, по ценам ниже рыночных (т.е. по сути получается регулирование цен в медицинской сфере). Понятное дело, что мало кто хочет работать по ценам ниже рыночных - количество врачей сокращается, их не хватало еще до эпидемии. Частная медицина не развивается. Количество больниц сократилось с 1321 (в 2000) до 1063 (в 2017).

В итоге, столкнувшись с вирусом, итальянская система столкнулась также с недостатком персонала и больничных мест, что и стало причиной высокой смертности. Тогда как более свободная корейская система оказалась более устойчивой перед лицом черного лебедя. Короче, социализм убивает. А сочетание государственной страховки, покрывающей минимальные нужды, с частной медициной - это лучший подход, который может быть.