Потери будут печальными: как коронавирус повлияет на украинцев

Коронавирус перевернул жизнь украинцев и мира/ УНИАН

В новейшей истории мир ещё никогда не сталкивался с такой опасностью, не подвергался таким испытаниям, которые несёт эпидемия коронавируса.

Немного статистики. Ожидается, что в Европе заразится около 70% населения. По крайней мере 2% заболевших умрут. В Украине 38 млн человек населения, из которых заразится порядка 28 млн, 520 тыс умрёт. И это статистический минимум, учитывая реальные возможности нашей медицины.

Экономические потери будут ещё печальнее. Уже сейчас "легли" турбизнес и авиаперевозки, частично - пассажирские ж/д перевозки. Завтра закроются предприятия общественного питания, развлекательные центры, непродуктовые магазины.

Из-за ограничений карантина и вследствие неплатёжеспособности населения замрут внутренние перевозки, строительный бизнес, реклама, и дальше - по эффекту домино... Хорошо, если удастся сохранить банковскую и платёжные системы, производство и поставки электроэнергии, нефтепродуктов, газа...

Читайте такжеПохоже, нам врут: каково реальное количество зараженных коронавирусом в УкраинеМиллионы людей останутся без работы. Десятки тысяч умрут от плохого питания, отсутствия элементарной медицинской помощи. Резко ухудшится криминогенная обстановка. Оружие и патроны будут цениться дороже денег.

Это неизбежно. Это уже пережил Китай, и справился - на время справился - с помощью жесточайших мер и запредельных усилий. Это сейчас переживает Италия, этот же сценарий разворачивается в США, Франции, Испании, Британии...

Сегодня самое время для чёткой, внятной государственной политики. Нельзя просто закрыть бизнесы, и миллионы людей оставить без средств к существованию. Нельзя жертвовать одной частью экономики и населения для спасения другой. Нельзя просто делать хоть что-то, когда надо делать что надо. И делать ещё вчера.

Самое время для консолидации усилий всех экономистов, политиков, медиков, силовиков, энергетиков, предпринимателей, и т.д., и даже олигархов. Самое время проверить, кто чего стоит на самом деле. Хватит болтать и бороться за политические рейтинги. Никакой политики - в привычном понимании - в ближайший год не будет. Настало время поработать на страну.