Понесет ли Китай наказание за последствия коронавируса для мира

Эксперт рассказал, грозят ли Китаю санкции из-за распространения коронавируса / Reuters

Пандемия коронавируса Covid-19, которая охватила весь мир и уже унесла жизни более семи тысяч человек, стартовала с Китая. Однако Китай не понесет за это никакого наказания. В международном праве даже намека нет на санкции против страны, которая стала эпицентром буйства вируса.

Более того, в данном случае, страна, в которой началась эпидемия, в связи с разбросанными по различным международным актам документами, может рассчитывать на поддержку, солидарность и сочувствие.

Появление в определенной стране мощного смертельного заболевания, которое впоследствии распространяется на весь мир, может вызвать осуждение и санкции со стороны мирового сообщества только в одном случае – если появление этого вируса или заболевания произошло из-за нарушения международного законодательства, которое касается биологического оружия. Следовательно, если бы были установлены хотя бы какие-то факты, которые бы доказывали то, что коронавирус появился в Китае из-за функционирования какого-то секретного предприятия или специального учреждения по разработке биологического оружия, тогда для Китая могли наступить определенные последствия. То есть основанием для введения санкций может быть только нарушение конвенций по биологическому оружию.

Читайте такжеХитрая зараза: китайские ученые сделали сенсационное открытие о коронавирусеВ данном случае с коронавирусом ни одного подобного факта выявлено не было. Звучала разве что откровенная и примитивная конспирология.

Кстати, когда появился СПИД, тоже поговаривали, что это произошло потому, что американцы проводили опыты на обезьянах. Это была полная ахинея, которая так и не была подтверждена. Так же пока и с Китаем. Поэтому, наоборот, ввиду того, что именно в Китае произошло начало эпидемии, он может рассчитывать на дополнительную поддержку как страна, которая больше всего пострадала от вируса.

Кроме того, если говорить о мерах, принятых для недопущения распространения опасного заболевания, то и здесь нет причин наказывать Китай. В данном смысле к нему претензий нет, потому что Китай выполнил все должное для контроля и сдерживания вируса, ввел все необходимые жесткие карантинные меры. А в городе Ухань вообще было введено чрезвычайное положение и жестко запрещено перемещение лиц. Вылет из Китая происходил только после проверки медиками, и ни одного человека даже с малейшими признаками болезни за пределы страны не выпускали.

Следовательно, Китай совершил все надлежащие шаги, которые определяются правилами и нормами ВОЗ и призваны не допустить распространения вируса.

Итак, Пекин может рассчитывать на поддержку, а не порицание.

Недавно один из чиновников МИД Китая обвинил армию США – мол, это она привезла опасный вирус на китайскую территорию. Убежден, что это версия не получит развития. Это – стандартная перепалка в ходе нынешнего экономического противостояния между Китаем и США, а точнее – Дональдом Трампом, который регулярно делает упреки в адрес Китая. Вот они раз и обменялись комплиментами…

Читайте такжеМир провалил стресс-тест коронавирусомЭта версия китайцев также относится к конспирологическим теориям, которые ничем не подтверждены. США – демократическая страна, в которой любые незаконные действия сразу выходят на поверхность. Потому что любой чиновник США имеет не просто право, а обязанность уведомить общественность и Конгресс о преступлениях. Посмотрите хотя бы, как развивалась история вокруг разговоры Трампа с Зеленским – о малейшем нарушении цэрэушник, который контролировал сохранение государственной тайны, сразу донес об этом нарушении. А представьте себе, что было бы, если бы США действительно провели спецоперацию по заражению десятков сотен тысяч людей по всему миру! Трампу бы уже объявили импичмент.

Эта версия – полный бред, а точнее – типичный "обмен любезностями" между теми, кто не умеет держаться достойно. Прежде всего это касается Трампа. А лидер Китая не опускается до таких обвинений, ибо считается в своей стране чуть ли не богом. А вот низшим чинам дают указание вылить порцию грязи в адрес оппонентов. Но за этой грязью конструктива нет.

Если бы такая страшная конспирологическая теория относительно этого ужасного преступления, от которого умирают повсюду в мире, в том числе и американцы, оказалась правдой, любого, кто был бы к этому причастен в Штатах, уже бы снесли.

Тарас Черновол, политический аналитик, эксперт международного права, экс-депутат Украины, специально для Главреда