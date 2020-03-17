Украинцы умрут не от коронавируса, а от голода

Экономист рассказал, как карантинные меры в Украине отразятся на малом и среднем бизнесе / pixabay.com

Карантинные и ограничительные меры, принятые в Украине и связанные с ведением экономической деятельности, станут тяжелым ударом по украинской экономике и резко усугубят бюджетный кризис в стране, который развивается с декабря прошлого года.

Неизбежно эти меры приведут и к снижению жизненного уровня украинцев, заставив их расходовать значительную часть своих сбережений, у кого они есть, на то, чтобы жить. И заставив голодать тех, у кого сбережений нет.

Однако сложно назвать все эти меры оправданными. Без многих из них можно было бы обойтись. Скажем, решение КГГА о закрытии ресторанов кафе, рынков, бутиков, спортивных центров, всех магазинов, кроме продуктовых, и т.д. Аналогичные ограничения введены и в ряде других областных центров Украины: во Львове, Одессе, Запорожье, Николаеве и других. По сути, закрываются все предприятия торговли, за исключением продовольственных и хозяйственных магазинов, заправок и аптек. Однако закупорить торговлю, значит, закупорить всю экономику в конечном счете.

Например, я задаюсь вопросом: зачем останавливать продажу автомобилей в автосалонах, где никогда не бывает большого скопления покупателей – никогда за автомобилями люди не стоят в живой очереди. Зайдите в автосалон: там чаще всего один, а то и ни одного покупателя. Тем не менее, продажа автомобилей – это весьма серьезные налоги, поступающие в госбюджет, которых теперь мы лишимся.

Читайте такжеПотери будут печальными: как коронавирус повлияет на украинцевАналогичная ситуация и с множеством магазинов, торгующих дорогостоящими люксовыми товарами, ювелирными изделиями, бытовой техникой, электроникой и прочим, где также не бывает большого скопления покупателей на квадратном метре.

Оправдано ли это, учитывая, что по статистике в Украине именно розничная торговля является основной отраслью, формирующей ВВП, и одним из основных налогоплательщиков? Вряд ли.

Кроме того, нужно помнить о цепочке взаимосвязи: не будет розничной торговли – не будет и оптовой, а также не будут выполняться контракты по поставкам импортных товаров в Украину. Весь бизнес, который торгует автомобилями, бытовой техникой, одеждой и другими товарами, реализация которых сейчас останавливается, просто перестанет заключать контракты, а уже заключенные – не будут выполняться.

А тогда налогов с импорта не будет вовсе, или резко упадет поступление этих налогов, потому что налоги нужно оплатить на таможне при поставке товаров (НДС, акцизный сбор и таможенные пошлины), а уже потом продавать этот товар в Украине. Если же товар невозможно продавать в стране, просто потому что это запрещено в ближайший период, то никто не будет и завозить...

Это все затронет огромную часть среднего и мелкого бизнеса и нанесет удар по ним.

Остановка работы торгово-развлекательных центров приведет к тому, что огромное количество магазинов, сосредоточенных в ТРЦ, просто перестанут платить налоги и прекратят реализовывать товары.

Не говоря уже о том, что в таких условиях будет создана новая для Украины ситуация, когда станет вестись неофициальная торговля. То есть будет порожден целый сектор теневой (неофициальной) торговли, которая будет вестись не через официальные магазины, а через какие-то склады и подсобки. И, конечно, без всяких кассовых аппаратов и уплаты налогов. Потому что, если человеку нужна рубашка, он найдет возможность ее купить – или на руках, или в каких-то подсобках.

Надо ли создавать такую сферу нелегальной торговли? Уверен, что нет. Это будет огромный шаг назад от цивилизованной торговли к разгулу контрабандистов и нелегальных торговцев. Я вижу в этом большой перегиб, который не вызван никакой серьезной необходимостью борьбы с эпидемией.

Читайте такжеВсе это плохо кончится: власти рискуют превратить эпидемию коронавируса в геноцидТо же можно говорить и о запрете работы ресторанов, учреждений общественного питания, парикмахерских и других сфер небольшого бизнеса, где нет скопления людей и условий для легкой передачи вируса. Но запрет на работу сферы услуг приведет к большим потерям. А люди, работающие в этой сфере, перестанут получать зарплату.

Карантин, который вводится в Украине, вызывает и другие вопросы. Взгляните на нашего соседа – Беларусь, где количество людей, заразившихся коронавирусом, больше, чем в Украине, однако там не вводятся такие ограничительные меры, как у нас.

Более того, в Беларуси даже не вводится карантин в школах, потому что ВООЗ объявила, что дети практически не заражаются и не болеют коронавирусом. Так зачем их лишать учебного процесса? При этом есть и чисто экономическая сторона вопроса: если огромное количество детей прекращает ходить в школу, родители должны как-то с ними заниматься, потому многие родители вынуждены брать отпуска за свой счет и отходить от активной экономической деятельности.

Оправдано ли это? Сложно посчитать экономические потери от этого, но они огромны, вне всякого сомнения.

Кроме того, 17 марта Верховная Рада рассмотрела изменения к законодательству в связи с эпидемией коронавируса. В частности, заинтересованные представители бизнеса провели в законопроекте, подготовленном партией Слуга народа, норму о том, что введение карантина является форс-мажорным обстоятельством при выполнении разного рода контрактов. Это – очень опасная норма. Теперь оказывается, что в Украине сам факт объявления карантина и проведение карантинных мероприятий может служить основанием для освобождения бизнеса от выполнения контрактных обязательств в полном объеме и в срок. Это нанесет большой ущерб репутации украинского бизнеса и лишит нас многих партнеров, в том числе и внешних.

Читайте такжеПора признать: коронавирус - это новая мировая войнаЕсть ряд и других норм, которые вызывают большие сомнения типа освобождения товаров, которые закупаются для борьбы с эпидемией, от НДС и пошлин... Это, вне всякого сомнения, будет использовано недобросовестным бизнесом для того, чтобы не платить налоги, что тоже приведет к значительному экономическому ущербу.

Поэтому сейчас правительство должно взвесить свою экономическую политику: противоэпидемические мероприятия – это одно, а экономические последствия – это другое. А эти последствия с учетом тяжелейшего экономического положения Украины должны быть приняты во внимание, чтобы не оказалось, что ущерб от карантинных мероприятий будет несопоставимо больше, чем ущерб от самой эпидемии коронавируса. И чтобы не оказалось так, что в итоге этих мероприятий от голода умрет больше украинцев, чем от коронавируса.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда