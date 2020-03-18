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Борьба Украины с эпидемией коронавируса абсолютно неадекватна

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

18 марта 2020, 10:16

Украина не делает всего того, что принято делать в мире в подобной ситуации, чтобы минимизировать негативные последствия для собственной экономики.

коронавирус маска
Украинским властям стоит адекватнее реагировать на вызовы в связи с коронавирусом / Reuters

Украинское правительство безусловно должно реагировать на ситуацию с коронавирусом, но делать это нужно взвешенно и адекватно.

Один из первоочередных важных вопросов – пересмотр закона о бюджете. Ведь уже ясно, что бюджет по доходам выполнен не будет. Потому нужно заново расставить приоритеты экономической политики. И в таких условиях неизбежен секвестр бюджета, то есть урезание его расходов, что, вероятно, затронет социальную политику.

Кроме того, другие страны, боясь эпидемии коронавируса и ее экономических последствий, идут на ослабление монетарной политики и занимаются проведением мероприятий, направленных на стимулирование конечного спроса. Так, и европейские страны, и США понижают ставки по кредитам центральных банков практически до нуля, ниже уровня инфляции, чтобы стимулировать банковское кредитование, важное для бизнеса, чтобы пережить этот период.

Читайте такжеУкраинцы умрут не от коронавируса, а от голодаВ Украине же, где инфляция за февраль 2020 г. объявлена на уровне 2,4%, тоже снизили ставку НБУ, но только до 10%. Такой процент все равно делает кредиты очень дорогими для бизнеса и не способствует увеличению конечного спроса.

А вот поспособствовать этому могло бы снижение налогов, что и делают в ряде стран, прежде всего, в США. У нас была другая возможность для увеличения спроса, предусмотренная законом с 1 марта – проведение индексации пенсий. Это была бы добавка к пенсиям самым бедным и малообеспеченным, чтобы они могли купить себе при необходимости лекарства, маски или что-то еще. Но мы этого не сделали и индексацию отложили. Президент Зеленский пообещал, правда, доплаты в 1 тыс. гривен пенсионерам, получающим менее 5 тыс. гривен пенсии. Но лучше реально получить законную индексацию, чем обещание выплат, которые не предусмотрены законодательством и для выплат которых нет денег. 

Таким образом, Украина не делает всего того, что принято делать в мире в подобной ситуации, чтобы минимизировать негативные последствия для собственной экономики.

Поэтому впереди Украину ожидает жесточайший бюджетный кризис, практически неизбежно использование эмиссионных методов финансирования дефицита бюджета, что подстегнет инфляцию и ускорит девальвацию гривны, приведет к снижению жизненного уровня подавляющего большинства граждан. Вероятен также банковский кризис и банкротство многих финансовых учреждений.

В сложившейся ситуации в полной мере нужно пользоваться международной экономической помощью и возможностями привлечения внешних ресурсов финансирования и кредитования. Скажем, МВФ объявил о создании специальной программы для стран, которые ведут борьбу с коронавирусом, в 50 миллиардов долларов кредитных ресурсов. Однако у нас до сих пор ничего не говорят о том, намерено ли украинское правительство добиться получения хоть небольшого дополнительного кредита от МВФ для проведения противоэпидемических мероприятий и стимулирования экономики.

Читайте такжеПотери будут печальными: как коронавирус повлияет на украинцевИзвестно, что в этом году Украина должна проводить большие выплаты по внешним долгам. А вследствие паники, которая возникла, спекулятивный капитал больше не идет в нашу страну, и наши ОВГЗ не продаются. Мало того, начался отток спекулятивного капитала из Украины. Это, естественно, приводит к снижению курса национальной валюты.

В этом, кстати, ничего страшного нет, так как курс гривны был искусственно завышен. Вспомните, как еще год назад доллар стоил больше 27 гривен. Поэтому я, например, считаю неоправданным, что НБУ за прошедшую неделю потратил из резервов около 1 миллиарда долларов на поддержание искусственно завышенного курса. С моей точки зрения, резервы не нужно было тратить до курса 28 гривен за доллар. Так что этот миллиард был потрачен необоснованно. Ясно было, что удержать курс не удастся, но значительная часть резервов уже ушла.

Все эти меры денежно-кредитной, фискальной, экономической политики, политики стимулирования спроса должны приниматься в Украине. Я бы однозначно не шел по пути ограничения экономической деятельности там, где это не вызвано понятной и очевидной необходимостью. Тем не менее, у нас такие ограничения вводятся, причем за счет бизнеса. И, в итоге, пострадает сам малый и средний бизнес. Можно предполагать, что малый и средний бизнес, особенно тот, который пользовался кредитами, попадет в сложное положение, в частности, ему будет непросто обслуживать свои кредиты и возвращать займы. Можно прогнозировать будущие массовые банкротства в этом секторе экономики.

В сущности, коронавирус – просто новая и более жесткая форма гриппа, которым в основном тяжело болеют (и иногда умирают) пожилые люди. По всему миру искусственно разгоняется паника – каждый, кто эту панику раздувает, ищет в ней свои выгоды.

В Украине, в силу ментальных особенностей людей у власти, всемирный хайп подхвачен и, к сожалению, реализован в конкретных мероприятиях, наносящих тяжелейший удар по украинской экономике.

Украина умрет не от коронавируса, она может умереть в результате неадекватной борьбы с ним.

Так что моя оценка проводимой украинским правительством политики в условиях эпидемии коронавируса достаточно скептична. Эта политика не продумана, не взвешена и не обоснована, что вновь поднимает вопрос о профессиональном уровне нашего правительства.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

Виктор Суслов коронавирус курс гривни
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