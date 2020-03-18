Нужно ли вводить ЧП в Украине во время пандемии коронавируса

Эксперт рассказал, насколько целесообразно введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса / УНИАН

Будь-які державні рішення мають базуватися на реальних загрозах, що існують в українському суспільстві. На момент заяви президента Володимира Зеленського про те, що в Україні може бути запроваджений надзвичайний стан, було лише п’ять встановлених випадків захворювання на коронавірус. А це не дуже багато як для багатомільйонної країни, аби застосовувати такі надзвичайні заходи.

Зауважте одну дивну річ: в Україні повідомлення про виявлення нових випадків ураження коронавірусом з’являється через дві-три години після того, як влада запроваджує нові карантинні заходи. Зараз – третя хвиля таких заходів, і після кожної хвилі нам повідомляють про плюс один або два нові випадки захворювання. Це дивно і суперечить логіці, бо спочатку суспільство має зрозуміти, що зросла кількість хворих, а потім у відповідь мають вживатися заходи. А не навпаки.

Через цю порушену послідовність в українців формуються панічні настрої і складається враження, що влада щось знає, але замовчує, й саме тому застосовує такі неадекватні заходи.

Станом на 17 березня ми фактично повністю зупинили країну, бо у нас офіційно встановлено 14 випадків захворювання.

Читайте такжеКогда лекарство хуже болезни: власть разрушает экономику Украины быстрее коронавирусаОчевидно, що в Україні існує проблема з ідентифікацією захворювань на коронавірус, тобто далеко не всі випадки виявлені. Але чи не було б дешевше для української економіки і спокійніше для українців, щоб замість запровадження карантинних заходів, ми заздалегідь закупили експрес-тести на виявлення вірусу (у нас було два місяці для цього), щоб бути в змозі адекватно оцінити ситуацію.

Зараз же усі рішення влади відштовхуються від паніки в суспільстві. І влада замість того, щоб гасити панічні настрої, вживає дій, які ще більше загострюють та розпалюють паніку.

Чи потрібен нам режим надзвичайного стану? Якби у нас був такий рівень захворюваності, як, скажімо, у Польщі чи Нідерландах, були б підстави запроваджувати надзвичайний стан. Але Україна навіть не входить до 30-ки країн із найбільшою кількістю хворих на коронавірус! Бо ми навіть не знаємо, скільки у нас випадків. Але попередньо ми запроваджуємо превентивні заходи, вводимо надзвичайний стан у двох областях – Житомирській і Чернівецькій… Та той факт, що в інших країнах багато хворих – це не показник для України! Нам необхідно вивчити ситуацію тут, у нас. Відмінність, безперечно, буде, тому що рівень мобільності людей в тій самій Італії набагато вищий, ніж рівень у нас, а саме мобільність призводить до величезної кількості захворювань.

Зараз потрібні адекватні ситуації дії української влади, які б не зруйнували економіку країни. Нам значно дешевше закупити експрес-тести і встановити реальну кількість хворих, ніж ламати економіку, заводити її в круте піке та на межу виживання.

Читайте такжеФейковый карантин, или Почему украинцы живут как гориллы в зоопаркеУ нас і так більшість громадян живе від зарплати до зарплати. Тепер же значну частину українців переведуть у неоплачувані відпустки, значна частина просто не зможе добратися до роботи… І все це лише понизить рівень життя українців, що стане відчутним скоро, у квітні. А певні загрози спливуть пізніше, наприклад, ті, що виникнуть через гроші, які недоотримає бюджет України.

Передчасні заходи несуть не меншу загрозу, ніж реальні загрози від коронавірусу!

Чому влада не зацікавлена представити українцям реальну картину? По-перше, незважаючи на те, що Верховна Рада не буде працювати, влада все одно може скористатися ситуацією і запровадити надзвичайний стан, а потім зібрати позачергове засідання Ради для прийняття непопулярних рішень. Йдеться про ринок землі та зміни до Конституції, які стосуються "особливого статусу" Донбасу. А режим надзвичайного стану обмежить можливість проведення протестів, що сприятиме тому, щоб непопулярні рішення були без проблем прийняті парламентом.

Отже, те, що ВРУ вирішила піти на карантин, ще не означає, що за потреби її не зможуть зібрати до 3 квітня.

По-друге, це важливо для іміджу Зеленського. Він намагається довести, що він – батько нації. Складається враження, що він досі шукає себе, свій імідж. Так було і з ідеологією партії Слуга народу: то її члени були лібертаріанцями, то соціал-демократами. Так само і Зеленський досі шукає себе, а поки що, запроваджуючи такі заходи в момент кризової ситуації, намагається подати себе як українського Лукашенка.

По-третє, у надзвичайних ситуаціях завжди посилюється запит на внутрішню безпеку в країні. А це є підставою для посилення Міністерства внутрішніх справ.

А от чи допоможе НС стримати розповсюдження коронавірусу в Україні? Навряд чи. Прем’єр-міністр Нідерландів зайняв протилежну позицію: у Нідерландах не закривають кордонів. Там вважають, що епідемія в будь-якому випадку проникне в суспільство. А всі обмеження й карантин просто відкладуть епідемію в часі.

Читайте такжеУкраинцы умрут не от коронавируса, а от голодаЄдина мета, яка може виправдати відтермінування епідемії – це спроба дочекатися моменту, коли буде винайдена вакцина проти Covid-19, аби її закупити для держави. Та проблема в тому, що в Україну ця вакцина невідомо коли поступить. Якщо ми будемо діяти карантинними заходами і запровадженням надзвичайного стану, то доведеться жити в такому стані до середини літа.

А це означає, значно більшу проблему для нас складе не захворюваність, а економічно-соціальні наслідки для самої країни. Тому надзвичайний стан може відкласти епідемію в часі, але не ліквідує ризик взагалі.

Велике питання – чи спроможна наша економіка перебувати в такому стані до середини літа? І чи зможуть стільки чекати українці з нашим рівнем життя? Їжа в країні, можливо, й буде, а от грошей на неї у населення – не буде.

А це, як наслідок, може призвести до зростання злочинності в українському суспільстві. І далі – до ще гірших наслідків, ніж сама епідемія.

Богдан Петренко, заступник директор Українського інституту дослідження екстремізму, спеціально для Главреду