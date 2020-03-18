Когда лекарство хуже болезни: власть разрушает экономику Украины быстрее коронавируса

Власть отправила Украину на тотальный карантин / dsns.gov.ua

Главным паникером в стране оказался президент. Именно его неадекватные меры стимулировали развитие паники в обществе, которое грозит перерасти в форменную истерию. Жесткость карантинных мер, запрет на проезд в метро, запрет на внутренние авиа перелеты, запрет на всякие транспортные сообщения между областями и городами, включая жд сообщения, разрешение на переезд только 10 человек в маршрутках и до 20 - в общественном транспорте, запрет на посещение кафе, ресторанов, массовых мероприятий, приостановку операций в госпиталях и больницах и т.д., которые потребовал Зеленский, совершенно не соответствуют масштабу и сути проблемы и грозят разрушить финансовую и банковскую системы страны, а это будет покруче всякой пандемии короновируса по своим последствиям.

Самое бессмысленное в жестких мерах президента заключается в том, что они практически не реализуемы в длительной перспективе, а главное ставят перед собой недостижимые цели. А поэтому не дадут ожидаемого эффекта, а лишь приведут только к спекуляциям, резкому повышению цен, дефициту товаров, развитию черного рынка, всплеску коррупции в правоохранительных органах, разрушению малого и среднего бизнеса, прекращению обслуживанию кредитов и ипотеке, неисполнению под шум волны договоров, разрушению банковской системы, панике на валютном рынке, переделу рынков в пользу крупного бизнеса и т.д. Короче, последствия могут быть драматичными.

Метод жестких ограничений, фактически введение режима чрезвычайного положения на всей стране - это совершенно неправильный подход, потому что ставит, перед собой недостижимые цели, а лекарство становится хуже болезни.

Украина не может избежать пандемии, у нас пройдут все те же стадии ее развития, что и в других странах.

Однако, огульный, панический, административно-революционный подход, махание шашкой не эффективны. Точнее очень вредны. Такой подход вызовет первую одобрительную реакцию у общества, но потом выясниться , что жесткие административные меры неэффективны.Требуется разумный подход, который учитывает реалии, а не питается слухами и не раздувает панические настроения.

Во-первых, выяснилось, что дети не подвержены риску заболевания и не являются переносчиками вируса. Поэтому запреты на посещение садиков, яслей, школ и отправка учителей в вынужденный отпуск за свой счет - это все излишние меры.

Читайте такжеУкраинцы умрут не от коронавируса, а от голодаВо-вторых, смертность от короновируса сравнительно невысока. Большинство людей вполне справляются с болезнью в течении 7-10 дней и приобретают иммунитет. Всем таким заболевшим, у которых появился кашель и температура около 37.8 градусов надо предложить самоизолироваться вместе со своей семьей и перенести болезнь. Если начинается проблемы с дыханием, тогда нужно обращаться за специальной помощью.

Закрывать рестораны, бары, кафе не следует. Надо просто пояснить людям, что это именно те места, в которых вероятность заболевания самая высокая, но люди должны иметь право самим брать на себя риск посещения.

Массовые мероприятия на открытом воздухе - практически самые безопасные для передачи вируса.

В метро необходимо пользоваться масками, они действительно резко снижают вероятность передачи вируса.

Статистика уже доказала что при авиа перелетах и автобусных перевозках, инфицированный больной может заразить только рядом сидящих людей. Поэтом отменять авиа полеты и перевозки общественным транспортом - это слишком крайняя мера, которая все равно долго не продержится и не даст эффекта

Что необходимо сделать?

Ну, конечно, не стоит обращаться за помощью к олигархам. На поставках тестов, масок и аппаратов искусственного дыхания можно заработать и многие бизнесмены могли бы с удовольствие заняться этим: и производством, и импортными поставками. Для этого правительство должно немедленно предоставить для желающих заняться этим конкретные льготы. Через пару месяцев предприимчивые люди могли бы решить проблему с масками, тестами и АИД. И они, в отличие от олигархов, не будут ставить перед президентом политические условия и требовать себе взамен льготы и преференции. Не стоит пытаться вводить унифицированные ограничения на территории всей Украины. Необходимо максимально децентрализовать мероприятия по борьбе с пандемией, передав максимальные полномочия в этом вопросе местным властям. Они лучше знаю ситуация у себя в регионе, могут оперативно принимать решения и быстрее справятся с проблемами, чем бюрократы в Киеве. На местах быстрее оборудую необходимые койки места, быстрее наладят тестирование, быстрее обеспечить снабжение всех необходимым. Совсем уж глупо наказывать за нарушения драконовских карантинных мер. Максимальное полное и максимально честное информирование населения и ходе распространения эпидемии. Ставку необходимо делать не на жесткие и огульные ограничения, которые разрушать бюджет и банковскую систему, а на саморегулирующее поведение людей, которые сами выберут для себя оптимальное поведение снижающее лично для них риск заражения. Немедленно выполнить все требования МВФ и получить 5 млрдный транш, а также финансовую помощь от других финансовых институтов: МБ ЕС, ЕБРР и т.д. Предложить людям срочно побеспокоиться о повышении своего иммунитета: прекратить употреблять алкоголь, курение, заниматься спортом, принимать витамины, не нервничать по пустякам, улучшить рацион питания в сторону овощей, больше пить воды , по возможности отказаться от антибиотиков и т.д.

Повторяю, эпидемию короновируса невозможно остановить, как пытается сделать Зеленский, а необходимо и вполне возможно замедлить ее развитие.

Сколько продлиться эпидемия?

Читайте такжеПотери будут печальными: как коронавирус повлияет на украинцевНикто не знает. Есть разные оценки: от одного до 6 месяцев. Украина только в начале пути. Поэтому необходимо настроиться на длительную системную работу, не паниковать, не вводить драконовских ограничений и не разрушать экономику. Повседневную жизнь нельзя парализовать. Это может плохо закончиться. Упор надо сделать на само-ответственность людей, их самозащиту, максимальное полное информирование общества, помощь пожилым людям, помощь бизнесменам в снабжении больниц всех необходимым, получение финансовой помощи для закупок, децентрализация борьбы с эпидемией. Необходимо создавать условия для самоорганизации общества и саморегулирование в ее борьбе с эпидемией.

Зеленскому явно нравится изображать из себя волевого президента, крутого мачо, который не боится принимать жесткие карантинные меры в масштабах всей страны. Он думает, что таким образом он повышает свой рейтинг, которым так дорожит, и явно хотел бы подавить волну протеста против прямых переговоров с ОРДЛО. Но уже среднесрочные последствия такого порочного подхода Зеленского окажутся плачеными для страны: жесткие ограничительные меры не будут соблюдаться и начнется бардак, хаос, беспредел силовиков, всплеск коррупции, развитие сексотства и т.п.

Требуется не волевой подход, а разумный. Упор надо делать не на силовиков (СБУ, МВД), не на олигархов, вы бы еще к ворам в законе обратились, чтобы они общаком поделились, а на гражданское общество, местное самоуправление, ученых и средний бизнес, сотрудничество с МВФ и Западом в целом. Но для этого надо не заниматься популизмом и не заботиться о своем рейтинге.

Стрессы, которые устраивает президент, лишь уменьшат иммунитет людей, их стойкость к вирусу. Ну а, плоские шуточки Зеленского, мол сидите дома, никуда не выходите и повышайте рождаемость, показывают, что в душе он остался несерьезным клоуном.