Испытание коронавирусом: как паника может обвалить гривну

Экономист рассказал, как истерия по поводу коронавируса отразится на курсе гривны / УНИАН

Долар по 100 гривень – це маячня. Не слухайте тих, хто дає такі прогнози. Об’єктивно, якщо Нацбанк України та Офіс президента не робитимуть дурниць, паніка може обвалити гривню до 30-32 гривень за долар. Але потім гривня все одно залишатиметься в межах 27-28 гривень за долар. І це було б оптимально за нинішніх умов.

Подивіться на показник монетарної бази – обсяг коштів, емітованих національним банком, які в даний момент знаходяться в обігу. Монетарна база складається з готівкової гривні за межами банків і коштів на кореспондентських рахунках банків. Ця база становить 463 мільярди гривень.

Тобто це – всі гроші, які фізично можуть бути пред’явлені для купівлі іноземної валюти. Але, зрозуміло, що всі їх витратити на купівлю валюти неможливо, тому що за щось вам ще потрібно жити.

Та якщо ці 463 мільярди гривень поділити на курс – 27 гривень за долар, то це трохи більше 17 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, резервів, які є у Нацбанку України зараз, достатньо для того, щоб покрити весь фізично можливий попит на іноземну валюту гривнею.

Читайте такжеСтрашно, но не катастрофично: насколько обвалится гривнаПри цьому обов’язкова умова, що у нас додатково не будуть емітувати гривню, наприклад, для латання дірок уряду та видачі додаткових грошей банкам.

Відтак, в принципі, двох-трьох мільярдів гривень вистачить для того, аби повністю погасити паніку в Україні. А головна задача зараз – ліквідувати паніку в обмінниках. Для чого потрібна фізична готівка, а її не вистачає. А чому її не вистачає? Тому що у звичайній ситуації стільки доларів готівкою не потрібно. Додаткова готівка стає потрібною лише в момент паніки.

НБУ повідомив, що купив за кордоном готівку в іноземній валюті. Якщо він буде витрачати ці кошти і передавати комерційним банкам, то в цьому випадку 2-3 мільярдів буде достатньо, щоб погасити паніку повністю. Завдяки такій сумі ситуація фізично повністю заспокоїться, тому що на руках у населення і в комерційних банків не буде стільки гривні, щоб купити долари.

Загалом, у короткостроковій перспективі карантинні заходи, торгівля, що завмирає, повернення заробітчан в Україну тощо спричиняють паніку, тобто всі скуповують валюту. А в середньо- і довгостроковій перспективі ми, безперечно, отримаємо інші проблеми, пов’язані передусім із тим, що заробітчани не будуть перераховувати кошти в Україну, а це доволі суттєвий чинник формування платіжного балансу. Тож, звісно, у середньостроковій перспективі виникне дисбаланс між попитом на іноземну валюту і її пропозицію.

Читайте такжеФейковый карантин, или Почему украинцы живут как гориллы в зоопаркеТа я б так далеко не зазирав, тому що є безліч факторів, які можуть ситуацію і стабілізувати, і суттєво погіршити. Наприклад, багато що залежить від того, як довго триватиме істерія на з приводу карантину і коронавірусу. Цього поки що ніхто не може визначити. А це – саме істерія: впевнений, що проблема набагато менша, ніж її малюють.

Обмеження в різних країнах – різні. У Великобританії, наприклад, не зупиняють роботу метро, не закривають бари й ресторани, а просто радять людям похилого віку, а також тим, хто має проблеми з імунітетом, сидіти вдома – це нормально. Іншим просто радять уникати місць масового скупчення людей. В Італії, де паніка найбільша, теж метро ніхто не зупиняє – просто потрібно ходити в масках.

Наші ж йолопи діють інакше – як кажуть, застав дурня богу молитися, він і лоба розіб’є – у нас вводять усі можливі обмеження, які тільки існують, при цьому навіть не знаючи достеменно, скільки хворих реально в Україні хворих. Тому й ефективність заходів, які вживає український уряд, викликає великі запитання. Бо це певною мірою може тільки погіршити ситуацію. Але це – окрема історія, яку потрібно буде розглядати, коли істерія завершиться, і стане зрозуміло, яких збитків завдано українські економіці дурницями, які у нас накоїли.

Борис Кушнірук, економіст, спеціально для Главреду