Россию поразил политический коронавирус

Больные люди в России должны быть надежно изолированы / УНИАН

На фоне пандемии, повергающей в уныние миллиарды людей, обрушивающей экономики сильнейших стран мира, грозящей смертью и страданиями, в России, которую, конечно же не обошла и эпидемия вируса, всё больше свирепствует вирус политический - вирус тоталитаризма.

Стареющий диктатор, привыкший за два десятилетия всё более беззаконного царствования к полной безнаказанности, решил воплотить в жизнь свои самые сокровенные политические фантазии - пожизненное властвование в возрожденном СССР. Правда восстановить пространство он не смог. Сначала не получилось в Украине, только что, из-за неуступчивости батьки, сорвался брак с Белоруссией. Но то, что не выходит пространственно, г-н Путин решил воплотить сущностно. Большевицкое воровское государство взамен пусть слабой и несовершенной, но демократии, он de jure создал на территории страны, которая именуется Российской Федерацией.

Читайте такжеПутин продолжает пировать даже во время коронавирусной чумыЕму было важно назвать весь свободный бизнес в России жульническим, и одобрить предпринимательство только подчиняющееся госкорпорациям. Также поступал и Ленин в эпоху НЭПа, и Троцкий. Ему важно оправдывать внешнюю политику Сталина, его захваты соседних государств, потому что эти действия Сталина дают пример, которому Путин желает подражать. Ему важно воспевать ВЧК-КГБ, потому что ему он клялся в верности и верность эту хранит. Нелегко было Путину и его верным дружкам развернуть корабль России назад в Советскую Гавань, но из-за системных ошибок реформаторов 1990-х он смог сделать это.

Более 15 лет он создавал этот желанный для него режим фактически, а теперь оформил его конституционно. Все формальности пройдены, а выдуманное Путиным голосование юридически ничтожно. Только нравственно оно закабаляет сказанным "ДА" с режимом закрепощенных им граждан России.

Эпидемия возвращающегося тоталитаризма оказалась еще более заразительной, чем коронавирус, и тоже - избирательной. Вирус китайской заразы поражает больше стариков, а этот политический вирус - людей привластных, людей, ностальгирующих по тирании, людей, страшащихся разоблачений и своих в "лихие годы", и отцов, и дедов на ленинско-сталинской службе, особенно в рядах заплечных дел мастеров.

Читайте такжеДо россиян и их элит наконец дошла мысль - хуже Путина варианта нетПолитический вирус ослабляет волю, туманит мозг страхами и карьерными надеждами и, что особенно опасно, заражает душу холуйством, а порой проявляется и в синдроме бреда по прекрасному советскому прошлому.

Именно эта политическая пандемия сделала Федеральное Собрание, Конституционный суд, региональные парламенты тотально больными и не неспособными ни к какому сопротивлению устанавливающейся конституционно тирании.

Эти больные люди в будущей России должны быть надежно изолированы от общества, чтобы не передать смертоносную политическую заразу.