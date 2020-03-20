Как победить коронавирус: два сценария

Ученые выяснили, как правильно проводить карантинные мероприятия/ УНИАН

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса.

Команда специалистов в разных областях медицины изучала пять вариантов сдерживания заболевания.

Домашняя изоляция отдельных больных — когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов Домашний карантин — когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов. Социальное дистанцирование — сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места. Социальное дистанцирование для населения старше 70 лет — когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний Закрытие школ и университетов

Как показало исследование, разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям. В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. Это позволяет серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить тех, кто наиболее уязвим — пожилых людей или людей с ослабленной имунной системой. В этом случае эпидемия достигнет пика в течение трех — четырех месяцев.

Читайте такжеПочему никакой карантин Украину уже не спасетВо втором сценарии распространение заболевания прерывается почти полностью. Однако спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус может вернуться. Вторая вспышка COVID-19 в этом случае может прийтись на следующую зиму.

Для первого сценария достаточно сочетание домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей. Это может снизить нагрузку на систему здравоохранения на две трети, а смертность — вдвое. В этом случае распространение коронавируса по-прежнему может привести примерно к 250 тыс. смертей.

Во втором сценарии требуется применение всех вышеперечисленных мер, включая изоляцию всего населения. Все эти меры, отмечает профессор Кристл Доннелли, могут привести к разрушительным последствиям, даже без учета распространения самого заболевания.