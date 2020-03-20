УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как победить коронавирус: два сценария

Вячеслав Чечило

Журналист

20 марта 2020, 08:20

Полная изоляция населения может привести к разрушительным последствиям.

коронавирус,Украина
Ученые выяснили, как правильно проводить карантинные мероприятия/ УНИАН

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса.

Команда специалистов в разных областях медицины изучала пять вариантов сдерживания заболевания.

  1. Домашняя изоляция отдельных больных — когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов
  2. Домашний карантин — когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов.
  3. Социальное дистанцирование — сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места.
  4. Социальное дистанцирование для населения старше 70 лет — когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний
  5. Закрытие школ и университетов

Как показало исследование, разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям. В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. Это позволяет серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить тех, кто наиболее уязвим — пожилых людей или людей с ослабленной имунной системой. В этом случае эпидемия достигнет пика в течение трех — четырех месяцев.

Читайте такжеПочему никакой карантин Украину уже не спасетВо втором сценарии распространение заболевания прерывается почти полностью. Однако спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус может вернуться. Вторая вспышка COVID-19 в этом случае может прийтись на следующую зиму.

Для первого сценария достаточно сочетание домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей. Это может снизить нагрузку на систему здравоохранения на две трети, а смертность — вдвое. В этом случае распространение коронавируса по-прежнему может привести примерно к 250 тыс. смертей.

Во втором сценарии требуется применение всех вышеперечисленных мер, включая изоляцию всего населения. Все эти меры, отмечает профессор Кристл Доннелли, могут привести к разрушительным последствиям, даже без учета распространения самого заболевания.

Вячеслав Чечило карантин коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:08
Режим ЧС в Киеве из-за коронавируса: в КГГА приняли решение
09:00
Гороскоп на День весеннего равноденствия 2020: кого ждут новые романтические связи
08:56
Лекарство от коронавируса: в ВОЗ развенчали миф о популярном препарате Видео
08:49
Как распознать коронавирус: симптомы COVID-19 по дням
08:40
Две недели "заточения": украинка раскрыла правду о карантине в Китае Видео
08:20
Как победить коронавирус: два сценария мнение
08:05
Когда закончится пандемия COVID-19: биолог назвала два условия
07:37
Не только пенсионеры: в Минсоцполитики уточнили, кто получит "тысячу от Зеленского" Видео
07:21
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина мнение
07:07
Лариса Ницой: Русскоязычные навязали нам все свое, нет и сантиметра квадратного сугубо украинского
07:02
Коронавирус в Украине: появились тревожные данные Видео
06:47
За спиной Зеленского: почему никто не хочет возглавить войну с коронавирусом мнение
06:25
"Горячо, секс": актриса развратно засветила сочную грудь в прозрачном белье
06:00
Славянский гороскоп 2020 – что кого ждет по православному календарю
05:49
Комаровский предупредил, какая привычка усугубляет течение коронавируса Видео
05:26
Вопрос жизни и смерти: три знака Зодиака ждут судьбоносные перемены - астролог
05:22
Вакцины не ждите: ученые шокировали жутким прогнозом по коронавирусу
04:52
С Днем счастья – прикольные картинки и поздравления, рецепты счастья Видео
04:30
Порнозвезда похабно изогнулась на сексуальных снимках для фанатов Фото
04:13
Ученые назвали антисептик, который защитит от коронавируса
03:40
"Доллар по 100 - это бред": эксперт рассказал, что будет с курсом в Украине
02:51
Биолог рассказала, когда закончится пандемия китайского коронавируса
02:28
Сила и жесткость: топ-3 поз для мужского доминирования в сексе
02:15
Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса
01:49
В Нежине женщина перепутала похмелье с симптомами коронавируса Видео
01:37
Путин "открестился" от титула царя
01:06
Распределение продуктов и комендантский час: у Авакова анонсировали введение ЧП Видео
00:52
День Земли 20 марта – почему дней Земли несколько и поздравления Фото
00:23
В Германии впервые в истории отказались чествовать день окончания Второй мировой войны Видео
00:01
20 марта какой сегодня праздник– День счастья и весеннее равноденствие Видео
19 марта, четверг
23:59
В Минздраве анонсировали возможное продолжение карантина Видео
23:40
Еще плюс пять: в Украине подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом Видео
23:17
В Житомире больной коронавирусом скрывал подробности поездки в Европу Видео
22:57
Коронавирус начал "косить" армию: заразился майор ВСУ - подробности
22:44
Скоро начнется год Слона 2020: как привлечь благополучие
22:15
Семейная пара вернулась из Парижа: что известно о больных коронавирусом в Днепре Видео
22:14
"Страдает весь мир": Трамп назвал виновных в пандемии коронавируса
21:25
"В изоляции грязно и холодно": житель Житомира поведал, как заразился вирусом
20:57
Третья жертва: в Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина Видео
20:56
В Европе придумали новый план для достройки Северного потока 2
20:45
Жуткая статистика: Италия "переплюнула" Китай по количеству смертей
20:36
Лакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецепты Видео
20:21
В Днепропетровской области подтвердили первые два случая коронавируса Видео
20:20
Астролог рассказал, каким знакам Зодиака нужно бояться коронавируса
20:01
МИД дал важные советы украинцам, которые застряли в Германии
19:25
Каждые 16 минут умирает пациент: король Испании обратился к нации Видео
19:24
Врачи проводят флешмоб, в котором умоляют оставаться дома - фото
19:17
#CORONAVIRUS Marcelle - клип о коронавирусе набирает популярность Видео
18:51
Третий случай коронавируса в Киеве: первые подробности
18:30
Белый дом выплатит американцам по тысяче долларов из-за коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять