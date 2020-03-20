За спиной Зеленского: почему никто не хочет возглавить войну с коронавирусом

Власть стала молчаливой / УНИАН

В окружении президента Украины Зеленского все хотели вести переговоры с россиянами и заниматься примирением на Донбассе. Это выгодно и почетно. Москва любит покорных и хитрых украинцев.

Первым победил глава Офиса - Андрей Ермак. Для начала он "раздавил" Андрея Богдана и вместо него поехал в Минск "переговариваться" с представителем президента России Путина Козаком о легализации донецких сепаратистов.

Все, кто рядом с президентом Зеленским, завидовали смелости, наглости и удаче Ермака. Он сам не понял, что натворил.

Но вот наступила эпидемия коронавируса и, оказалось, что в Украине, в Офисе президента, включая счастливого Ермака, нет ни одного человека, кто бы решился взять на себя ответственность и возглавить борьбу с эпидемией коронавируса в Украине.

Читайте такжеПочему никакой карантин Украину уже не спасетВсе прикрываются властью и именем Зеленского. Все чиновники понимают, что в борьбе с коронавирусом будет мало побед и много поражений, еще больше - жертв и критики.

А олигархи, как всегда, издеваются над молодым президентом Зеленским и наслаждаются судорогами Украины.

Кого слушать, и на кого надеется - неясно. Власть вдруг стала молчалива, стыдлива и анонимна, а коронавирус опасен и беспощаден к украинцам.