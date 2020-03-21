Из-за коронавируса голодные бунты не за горами

Все происходящее вокруг коронавируса – искусственная паника, - эксперт / УНИАН

Все, что сейчас делает украинская власть в борьбе с китайским коронавирусом – бесполезно. Это глупая политика ограничений от руководства страны, действующего как клоуны. Тот психоз, который устроен в мире, сделан специально для того, чтобы захватить власть. Практически везде, в любой стране, это выгодно всяким неучам, которые ничего не умеют, кроме как вводить чрезвычайные ситуации, комендантские часы и тому подобное.

Так или иначе, какая-то часть людей заболеет – это неотвратимо. И эту эпидемию нам тоже надо пережить, как и те, которые мы до этого переживали с туберкулезом, корью и прочими. Всё происходящее – искусственная паника, которая специально сделана для того, чтобы установить диктатуру одной маленькой группы. Фактически, это аналог того, что делал Порошенко с Турчиновым, когда они запустили украинские корабли в Керченский пролив и хотели ввести в Украине военное положение.

Но, как и тогда, в подобных мерах нет никакого смысла, да и в Украине этот процесс не пройдет, потому что люди долго такое безобразие терпеть не будут.

Побороть эпидемию чрезвычайным положением вообще невозможно. Потому что вирус очень долго живет на разных металлических поверхностях – лифтах, автомобилях, перилах домов, сточных водах, бытовых отходах.

Читайте такжеКарантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронамиИ если сейчас начнутся бунты, люди начнут вытирать руки о металлические каски Нацгвардии, так как уже известно, что некоторая часть украинцев являются носителями вируса. И молодежь, которая служит в Нацгвардии и находится в замкнутых пространствах, окажется под большим ударом, так как в таких условиях вирус будет распространяться с такой скоростью, что Авакову мало не покажется.

Если эти люди, Шмыгали и Зеленские, не смогут справиться с этой ситуацией, то они должны уйти в отставку вместе со своей челядью. Иначе если у людей в стране, где 500 тысяч ветеранов, "поедет голова", закончится всё тем, что власть просто сметут. И думаю, что сейчас мэры городов это поймут и начнут становиться на сторону трудящихся и отменять некоторые карантинные меры.

Главное тут – не потерять остатки экономики, так как через неделю-две все обрушится. Бюджет уже пустой, а чиновники перестали говорить об экономике. Потому для нас была бы приемлемой модель Великобритании. Надо отменить чрезвычайную ситуацию, отменить принятый закон о штрафах, рассказать людям, что лучше оставаться дома, а главные силы бросить на экономику – уменьшить налоги, упростить проверки, покупать нефть, накапливать газ, провести посевную, иначе нам грозит голодная зима, так как тогда начнется самое страшное – голодные бунты. Коронавирус пройдет через месяц-два, но, похоже, никто не думает о том, что будет, когда в стране нечего будет есть.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда