УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Из-за коронавируса голодные бунты не за горами

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

21 марта 2020, 10:45

Если у людей в стране, где 500 тысяч ветеранов "поедет голова", закончится это тем, что эту власть просто сметут.

коронавирус,Украина,магазин
Все происходящее вокруг коронавируса – искусственная паника, - эксперт / УНИАН

Все, что сейчас делает украинская власть в борьбе с китайским коронавирусом – бесполезно. Это глупая политика ограничений от руководства страны, действующего как клоуны. Тот психоз, который устроен в мире, сделан специально для того, чтобы захватить власть. Практически везде, в любой стране, это выгодно всяким неучам, которые ничего не умеют, кроме как вводить чрезвычайные ситуации, комендантские часы и тому подобное.

Так или иначе, какая-то часть людей заболеет – это неотвратимо. И эту эпидемию нам тоже надо пережить, как и те, которые мы до этого переживали с туберкулезом, корью и прочими. Всё происходящее – искусственная паника, которая специально сделана для того, чтобы установить диктатуру одной маленькой группы. Фактически, это аналог того, что делал Порошенко с Турчиновым, когда они запустили украинские корабли в Керченский пролив и хотели ввести в Украине военное положение.

Но, как и тогда, в подобных мерах нет никакого смысла, да и в Украине этот процесс не пройдет, потому что люди долго такое безобразие терпеть не будут.

Побороть эпидемию чрезвычайным положением вообще невозможно. Потому что вирус очень долго живет на разных металлических поверхностях – лифтах, автомобилях, перилах домов, сточных водах, бытовых отходах.

Читайте такжеКарантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронамиИ если сейчас начнутся бунты, люди начнут вытирать руки о металлические каски Нацгвардии, так как уже известно, что некоторая часть украинцев являются носителями вируса. И молодежь, которая служит в Нацгвардии и находится в замкнутых пространствах, окажется под большим ударом, так как в таких условиях вирус будет распространяться с такой скоростью, что Авакову мало не покажется.

Если эти люди, Шмыгали и Зеленские, не смогут справиться с этой ситуацией, то они должны уйти в отставку вместе со своей челядью. Иначе если у людей в стране, где 500 тысяч ветеранов, "поедет голова", закончится всё тем, что власть просто сметут. И думаю, что сейчас мэры городов это поймут и начнут становиться на сторону трудящихся и отменять некоторые карантинные меры.

Главное тут – не потерять остатки экономики, так как через неделю-две все обрушится. Бюджет уже пустой, а чиновники перестали говорить об экономике. Потому для нас была бы приемлемой модель Великобритании. Надо отменить чрезвычайную ситуацию, отменить принятый закон о штрафах, рассказать людям, что лучше оставаться дома, а главные силы бросить на экономику – уменьшить налоги, упростить проверки, покупать нефть, накапливать газ, провести посевную, иначе нам грозит голодная зима, так как тогда начнется самое страшное – голодные бунты. Коронавирус пройдет через месяц-два, но, похоже, никто не думает о том, что будет, когда в стране нечего будет есть.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда

коронавирус в Украине карантин в Украине Олег Соскин китайский коронавирус эпидемия коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:07
Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов
10:54
"Дам в мордяку, брехло": нардепы устроили склоку с оскорблениями в прямом эфире Видео
10:45
Из-за коронавируса голодные бунты не за горами мнение
10:31
Умерла известная социолог Ирина Бекешкина
09:48
Подхвативший коронавирус нардеп Шахов сказал, что его мучает Видео
09:45
Львовщина застыла в ожидании: у 44 граждан подозрение на COVID-19 Видео
09:36
Как власть при помощи коронавируса будет "закручивать гайки" мнение
09:17
Смертоносный коронавирус: число жертв-украинцев за границей подскочило Видео
09:03
"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине Видео
08:51
Зеленского уже почти съели - аппетитно, безжалостно, не напрягаясь мнение
08:35
"Отгородиться бетонными блоками": Черновцы закрыли из-за коронавируса Видео
08:17
Кровожадный китайский вирус "убил" шокирующее число людей Видео
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 марта: влиятельная опора и досадный прокол Видео
07:40
Это - война: эксперт спрогнозировал последствия пандемии коронавируса Видео
07:38
Переполох из-за попа: в Тернопольской области объявили режим чрезвычайной ситуации Видео
07:13
Диетолог рассказала, какая еда поможет в борьбе с коронавирусом
06:52
Все идет к тому, что Зеленский потеряет власть до конца года мнение
06:34
"Вылизал бы": жена Тимати показала мокрую грудь в развратном наряде
06:05
Клевый пирог с вареньем, быстрые рецепты Видео
05:27
Может ли алкоголь убить коронавирус: ученые дали ответ
05:03
"*бать, сиськи, это не грудь": Бузова показала самое сокровенное на развратном фото
04:29
Деньги липнут к рукам: астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой
03:47
Что будет с ЕС и безвизом после пандемии: эксперт дал прогноз
03:01
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс
02:20
Крымские оккупанты во время пандемии выгнали детей на парады
02:02
Леонид Утёсов – чем певец покорил сердца нескольких поколений Видео
01:39
Принуждал к оргиям: порнозвезда пожаловалась на партнера-порноактера
01:18
Проверяют пять тысяч жителей: на Буковине заболевшая коронавирусом женщина ходила на митинг Видео
00:55
"Система охраны здоровья рухнет": экс-глава Минздрава оценил ситуацию с карантином
00:19
21 марта – какой сегодня праздник: Навруз и Родительская суббота Видео
00:11
В Испании на ТВ порадовались партии украинских масок Видео
20 марта, пятница
23:45
"Это Трампу надо было": пенсионерки из отряда Путина "сожгли" коронавирус Видео
23:23
У Авакова озвучили условие экстренного введения режима ЧП Видео
22:59
Четверо молдаван привезли коронавирус из Украины Видео
22:58
Зеленский забил тревогу и уговорил свою маму отсидеться дома
22:26
Более 600 погибших за сутки: Италия побила рекорд смертности от коронавируса Видео
22:20
Беспощадный коронавирус: в Украине резко увеличилось число заболевших
22:09
В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ
21:31
Нардеп Потураев пояснил, как заменят умерших от коронавируса депутатов Видео
21:28
Африка, берегись: "ненасытный" вирус добрался до еще одной страны
20:58
Житель ЖК Паркове місто: в Киеве подозревают четвертый случай коронавируса Видео
20:42
В Италии от коронавируса скончалась третья украинка
20:24
В Steam стартовала бесплатная раздача Tomb Raider и еще четырех игр
20:02
В Бердянске священники борятся с коронавирусом цистернами святой воды Видео
20:00
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
19:56
Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях
19:33
Украина стала главным покупателем российской свинины
19:31
Готовьте шубы и валенки: синоптики огорчили прогнозом на выходные
19:09
"Прожорливый" коронавирус добрался до Львова: что известно
19:05
Температура при коронавирусе: Комаровский пояснил, чем сбивать жар
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять