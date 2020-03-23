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Как коронавирус ударит по экономике Украины

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

23 марта 2020, 10:17

В ближайшее время стоит ожидать развития тяжелого кризиса бюджета.

коронавирус,Украина
Эпидемия коронавируса ударит по простым украинцам / УНИАН

Эконимика Украины серьезно пострадает из-за карантинных мер, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Сложно оценить, насколько возрастет безработица в Украине, но она точно возрастет. Потому что остановлена работа многих важнейших сфер экономики, в частности, торговли, учреждений общественного питания, сферы услуг. Введены ограничения в работе многих производственных предприятий. Кроме того, перебои в логистике сырья и товаров негативно сказываются на работе предприятий.

Есть еще один важный фактор – миллионы украинцев-заробитчан возвращаются из Европы в Украину, где они не имеют никакой постоянной работы. Они составят новую дополнительную армию безработных. И деньги у них скоро закончатся. Правительству нужно было бы предпринимать активные усилия для увеличения занятости. Но, к сожалению, такой программы пока нет.

Читайте такжеКарантин в Украине грозит закончиться погромамиУкраинцы потому и выехали на заработки за границу, что в Украине для них не было работы. Никакие новые рабочие места в нашей стране не созданы и в ближайшие месяцы (а, может быть, и годы) не могут быть созданы. Вероятно, заробитчане не смогут быстро вернуться к работе в европейских странах из-за введенных ограничений.

Поэтому есть очень серьезная проблема, и должна быть государственная программа по решению вопроса безработицы для заробитчан. Пока такой программы нет.

Что же касается влияния этих процессов на курс гривны, то известно, что заробитчане переводили ежегодно в Украину примерно 13 миллиардов долларов. Теперь этот приток валюты прекратится. Конечно, в этих условиях дальнейшее обесценивание гривны, ее девальвация становится неизбежным.

Уже сейчас в Украине страдает, прежде всего, отрасль торговли, которая, кстати, сегодня является основным производителем ВВП, сфера услуг, транспортная отрасль в виду ограничений или прямого запрета на авиационные, железнодорожные, автомобильные и другие перевозки.

Читайте такжеЕсли власть не заставит людей сидеть дома, счет мертвым пойдет на тысячи в деньНеизбежно пострадает и производство вследствие мирового кризиса и уменьшения спроса на продукцию. Поэтому сократится украинский экспорт. У нас уже начался существенный спад экспорта металлургической продукции. На повестке дня – ограничение работы металлургических комбинатов, а, возможно, и прекращение работы некоторых из них. То же относится и ко всем другим производственным предприятиям, в том числе всельском хозяйстве.

Вообще, падение спроса в мире сопровождается падением спроса на сырье. Поскольку Украина является страной, ориентированной на производство сырья, украинская экономика сильно пострадает.

В ближайшее время стоит ожидать развития тяжелого кризиса бюджета, который не будет выполняться по доходам, а, соответственно, и по расходам. А это повлечет за собой существенное снижение жизненного уровня украинцев.

Виктор Суслов экономика карантин коронавирус
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