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Чем грозит Украине низкая тестируемость на коронавирус

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

22 марта 2020, 06:58

Шансы быть отслеженными есть только у представителей элит. А это значит, что вирус будет распространяться.

коронавирус
Коронавирус будет распространяться, - эксперт / Фото: REUTERS

Предыдущее правительство, кроме пиар-акции в Новых Санжарах, не осознавало опасности ситуации с коронавирусом. Я говорил с представителями прошлого Кабмина – они не владели информацией ни о смертности, ни об опасностях. То есть они это просто проспали. Сейчас правительство приняло ряд решений, которые положительно себя проявили в Китае. Но в отличие, от Китая, Украина, по непонятным причинам, решила не тестировать население. У нас сейчас использовано самое малое количество тестов в Европе – официально говорят о том, что взято 640 образцов, причем у одного человека их можно взять сразу несколько. То есть протестированы всего несколько сотен человек, хотя в то же время в других странах это количество измеряется в тысячах. Даже в небольшой Эстонии, население которой как половина Киева, еще неделю назад протестировали около 1500 человек.

В Украине массовые тесты не проводятся, а это значит, что в отличие от Китая, Украина не может отслеживать цепочку заболевания "нулевых пациентов". В Японии, например, есть сайт, где можно посмотреть информацию о каждом заболевшем и с кем он контактировал. У нас, по данным еще прошлого правительства, было 5000 тест-систем, но почему-то их не используют. 

Читайте такжеКак победить коронавирус: два сценарияУ меня есть версия. Вполне возможно, что их резервируют для украинской элиты, которых более 5 тысяч. Потому не удивительно, что среди заболевших оказался один депутат – ему делают тест, хоть у него и не была критичная форма. Больной, которая умерла в Черновицкой области, вовремя тест не делали, то есть ее результаты теста пришли уже посмертно, не говоря уже о том, что ей даже не диагностировали пневмонию, хотя она и обращалась с такими симптомами.

К чему я веду? Шансы быть отслеженными есть только у представителей элит, а это значит, что вирус будет распространяться. И это и объясняет столь радикальные меры по карантину, чем у других.

И вопрос в том, осознает ли власть то, что этот вирус не до 3 апреля, пока у нас карантин. Никто не знает, насколько он растянется, так как никаких условий для улучшения ситуации в Европе нет.

Ситуация может быть на полгода, может быть на год, и обществу придется с этим вирусом жить, соответственно, одними ограничениями ситуацию не решить.

Читайте такжеПочему никакой карантин Украину уже не спасетВсе идет по нарастающей. На сегодня никто не принял решения, как это было сделано в Польше и Германии, о запрете повышения цен на медпрепараты и средства личной гигиены. И это прямая ответственность властей, так как бизнес всегда тяготеет к монополии и максимальной выгоде. Но этого сделано не было и потому происходят встречи с олигархатом, как по мне, абсолютно ошибочные, и это значит, что они могут единоразово подарить 200 скорых, но взамен они будут требовать уступок в экономических сферах. Потому давление на общество снова усилится и это неправильная модель поведения. Нужно рассматривать не только карантин, но и вообще связь между медицинскими, социальными и политическими проблемами, которые сейчас стоят и перед властью, и перед обществом. Эти проблемы могут создать такую гремучую смесь, при которой власть впервые может быть сметена и может потерять абсолютное доверие. Потому что форс-мажоры в Инстаграм не выигрывают.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада", специально для Главреда

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