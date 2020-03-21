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Как власть при помощи коронавируса будет "закручивать гайки"

Руслан Бортник

политолог

21 марта 2020, 09:36

Эпидемия - отличный повод ограничить протестную деятельность, разобраться с бунтом соросят, земельной реформой и всем остальным.

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль предложил отдать всю власть в руки Владимира Зеленского  / УНИАН

Почему власть цепляется за возможность объявить чрезвычайное положение?

Во-первых, это снимает любую ответственность за дальнейший ход эпидемии. Власть скажет, вот, мы попытались ограничить, мы сделали все, что смогли. Наш отечественный институт эпидемиологии дал президенту прогноз - что коронавирус может затронуть 9,4 млн украинцев. Поэтому власть может попытаться максимально закрутить гайки, чтобы за это не отвечать.

Во-вторых, во время чрезвычайного положения можно ограничивать большинство свобод человека.

Это возможность ограничивать политическую деятельность, любую протестную оппозиционную деятельность, закрыть рот СМИ, закрывать неугодные сайты, блокировать доступ к любой информации, которую они сочтут неправильной.

Владимир Александрович рискует повторить прошлогодний прием Петра Алексеевича, который ему не удался, с военным положением и желанием взять полный контроль над ситуацией в стране в свои руки.

Читайте такжеПочему никакой карантин Украину уже не спасетУ него, или у его окружения тоже чешутся руки завинтить все эти гайки и взять полный контроль. С одной стороны, он сможет так замять большинство конфликтов, которые уже вылезли наружу во власти. Конфликты внутри его фракции, деление на разные группы влияние, восстание соросят, конфликт по Минску, по земельной реформе и прочее. С другой стороны, они понимают, что ЧП без Верховной Рады ввести не возможно и парламент его так просто не утвердит, будет опасаться завинчивания гаек.

Поэтому у президента ищут варианты, как поменять законодательство, один из этих вариантов - это используя страхи населения дать единоличную власть в руки президенту, как это предложил Шмыгаль.

Думаю, что они все равно попытаются провернуть фокус с чрезвычайным положением, только сделать это чуть позже, когда в Украине будет пик заболевших. И со всеми этими прелестями по урезанию прав и свобод человека мы еще столкнемся.

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