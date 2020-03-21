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Минимум 500 тысяч смертей: что так долго скрывал Китай о коронавирусе

Анастасия Миронова

Журналист

21 марта 2020, 11:24

Никакой конспирологии. Просто результат экстраполяции данных - реальную смертность нужно сейчас считать по Италии.

Коронавирус
Китай все время скрывал реальное количество больных и умерших от коронавируса / Reuters

Ну вот и убедился мир, что китайской медицинской статистике доверять нельзя. Я в самом конце января еще писала и неоднократно потом повторяла - тоталитарному государству не следует доверять. Паника, которую с первых дней китайской эпидемии испытал цивилизованный мир, был связан не с указанными случаями смерти, а с недоверием коммунистической партии КНР. Я писала тогда, что настоящий уровень смертности и настоящую вирулентность мы сможем оценить только тогда, когда эпидемия придет в западную страну с развитой медициной и открытым обществом.

Смотрите, в Китае на почти полтора миллиарда жителей за два с половиной месяца 3249 смертей, это данные на вечер четверга, 20 марта. А в Италии за две недели, на 60 млн человек - уже 4 032 смерти. Эпидемия в Италии началась две недели назад - и вот.

Делаем поправки на население и завышаем данные в 25 раз. Теперь - поправки на срок: в Италии за две недели столько, а в Китае - за десять. Значит, надо умножать еще на пять. И сделать поправку на то, что у китайцев данные охватывают пик эпидемии, которая остановлена теперь, а у итальянцев пик впереди. Итак: 3000 х 25 = 75 000. И теперь - умножаем на пять. Получаем 375 000. Добавляем коэффициент на развитие эпидемии - получаем 500 000 жертв. И это без учета кучности жизни. Итальянцы явно не в такой тесноте живут, как китайцы.

Читайте такжеКитайский коронавирус убил 25 тысяч человек - СМИНикакой конспирологии. Просто результат экстраполяции данных. Если бы в Китае была такая же прозрачная политическая система, как в Италии, там была бы минимум такая статистика. А, вероятно, жертв показано было бы больше, потому что Китай был первым и не знал еще, с чем столкнулся.

И сравнивать надо именно с Италией, а не с Францией, например, потому что итальянцы честно записывают на счет коронавируса все случаи быстрых смертей заразившихся. Не разбирая, тромб у него в коме оторвался или рака ударил. А французы вдруг пишут, что онкобольной после заражения вдруг умер от рака. У нас тоже сегодня первая женщина умерла. Вернее, ночью. И написали, что не от коронавируса, а от тромба. Ну как от тромба? Заболела, организм не справился, тромб оторвался - нет, она от коронавируса умерла.

Так что, реальную смертность нужно сейчас считать по Италии: на 41 405 заражений там сейчас 3 249 смертей, это около 8%. Из 60 млн населения заболел 0,7% где-то. Реальная смертность среди пожилых может быть не 14%, как говорила ВОЗ поначалу, даже не 27%, как она сообщала позже с пометкой "предположительно". В Италии среди людей возраста 80+ смертность в реальности, видимо, может быть и выше 50%. Вполне возможно, что выживает даже меньшинство заразившихся глубоких стариков.

Я думаю, что со дня на день ВОЗ и СМИ объявят о недостоверности китайской статистики летальных исходов и вирулентности. Это закрытая страна, и своей закрытой статистикой она многих ввела в заблуждение

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