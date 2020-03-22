Диктатура в Украине из-за коронавируса неизбежна

Уберечь Украину от разрушительных последствий коронавируса может только диктатура / УНИАН

Быть или не быть диктатуре?.. МВД настаивает на введении режима чрезвычайного положения. Правительство сомневается и боится. Оппозиционные политики протестуют. Мнением активной части гражданского общества сегодня можно пренебречь. Решение принимается в узком кругу.

Диктатура неизбежна, как неотвратима надвигающаяся на страну катастрофа. Малый и средний бизнесы фактически остановлены, количество безработных вмиг увеличилось в разы, транспорт парализован, медицина разгромлена, стратегических запасов нет, а мы находимся только в самом начале – на 3-4 неделе первой волны эпидемии длительностью примерно в 24 недели.

Диктатуре быть. Впереди минимум полгода опустошительного мора, и диктатура необходима даже не для спасения жизней больных, не для сдерживания распространения вируса, а для сдерживания наступающего хаоса, последствия которого будут страшнее последствий самой эпидемии.

Читайте такжеВ Киеве ужесточат карантинДиктатура абсолютно естественная, оправданная форма организации жизни страны и социума в кризисной ситуации. К диктатуре прибегали древние демократии во время войны и стихийного бедствия. Диктаторами не раз становились - на время лидеры ведущих демократических стран в новейшей истории. И сегодня в США и Западной Европе вводятся жёсткие ограничения, запреты, и демократии управляются без демократии…

Вопрос для нас не в самой диктатуре. Не в дискуссии вокруг чрезвычайного положения. Главный вопрос – в личности диктатора. Национального лидера нет. Нет своего Черчилля, Ататюрка, Пилсудского, Маннергейма. Нет даже Ангелы Меркель… Зеленский быть диктатором не может. Авакова не хотят. Другие кандидатуры и рассматривать смешно – кругом серые люди и людишки с диким бэкграундом прошлых ошибок и дурацким апломбом предстоящих великих побед...

Диктатор будет коллегиальным. И таким же немощным, безголосым, неавторитетным и неэффективным. Поэтому нечего бояться диктатуры. Надо бояться её неспособности решить давно назревшие задачи в борьбе с эпидемией. Ведь просто теряем время.