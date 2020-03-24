Как Украине противостоять коронавирусу, оставшись с голой задницей

Эксперт рассказал, какие проблемы украинского государства выявит встряска в связи с коронавирусом / pixabay.com

Встряска, которую получит Украина, столкнувшись с необходимостью противостоять пандемии коронавируса, может пойти на пользу нашей стране. Хотя, конечно, все зависит от того, как испытание вирусом будет пройдено нашим государством…

При пессимистическом сценарии нас ждет повторение опыта 2014 года. Начиналось все с невиданного самопожертвования и взаимопомощи, когда бизнес помогал добровольцам и волонтерам, а они, в свою очередь, помогали стране. Тогда воевали все. Каждый делал, что мог. А государства и губернаторов при этом не было. Де-факто в 2014-ом именно бизнес и гражданское общество вытащили страну. Однако уже очень скоро все успокоились, на том всё и закончилось.

Государственный аппарат, доказавший свою неэффективность и несостоятельность, тогда так и не был снесен. Он вернулся, причем с гораздо большими полномочиями, и стал душить других.

Читайте такжеКарантин в Украине грозит закончиться погромамиДумаю, что сейчас, когда Украина непосредственно начинает бороться с эпидемией коронавируса, ситуация может повториться. Ведь всем стал очевиден идиотизм большинства государственных структур и их неспособность делать что-либо. Очевидной стала неспособность новых политиков, так называемых, "новых лиц", особенно из грантоедских организаций, вообще чем-либо заниматься. Потому я ожидаю, что будет подъем, аналогичный тому, что мы наблюдали в 2014-ом, после которого все снова на всё "забьют". И тогда снова эта неэффективная машина госаппарата будет "доедать" государство.

Позитивом нынешней встряски я считаю то, что она обнажает и делает очевидной ущербность модели, которую нам пытались навязать грантоеды и представители неолиберальной тусовки. Они настаивали на том, что в Украине не нужно ничего производить, достаточно – предоставлять услуги, а все остальное купим.

А в сложившейся ситуации вопрос один – ну и..?

Попробуйте сейчас купить аппарат искусственной вентиляции легких у производителей – в Германии или Италии. Вам наотрез откажут, объясняя тем, что в данный момент они обслуживают только интересы страны!

Если бы в Украине существовала нормальная система госзакупок, если бы было 30-40% локализации производств и продажа их продукции в нашем государстве, то все было бы иначе. Так у нас были бы производители. А сейчас чем нам помогут наши услуги?! Объявлен карантин, невозможно никуда ни выехать, ни въехать. А были бы у нас линии производств, то, несмотря на карантин, все равно можно было бы хоть что-то делать.

Читайте такжеКак долго будет длиться эпидемия коронавирусаТо же касается и концепции свободной торговли. Правительство "самокатчиков" и другая неолиберальная публика добились запрета на экспорт медицинского оборудования. В результате мы получили гигантский дефицит медицинских масок и всего остального, нужного в нынешней ситуации. Все вывезли! А Гончаруку, Милованову и всей их гоп-компании и в голову не пришло позаботится об интересах страны, потому что они выращены специально для обслуживания интересов иностранцев и прочей "уважаемой публики". Все вывезли, и Украина осталась с голой задницей во время карантина. Последний яркий пример – вывезенные в Испанию украинские маски, а мы при этом уповаем и ждем гуманитарной помощи от Китая…

Также стало очевидным и то, что в Украине не было никакой экономической политики. Смешно сейчас читать призывы господина Милованова перейти на самозанятость и упрощенку, который еще недавно лупил упрощенку всеми своими силами!

Очевидно стало и то, что нельзя, чтобы бал в стране правили спекулянты. Они сначала играли на гривне, а теперь в критической ситуации стали шантажировать страну – мол, договаривайтесь с МВФ о новых кредитах, а мы еще денег найдем… Хотя совсем недавно эти спекулянты открыто призывали всех не покупать украинские ценные бумаги. Это – шантаж страны!

Читайте такжеКоронавирусное цунами: в ближайшее время мы все будем страдатьТеперь очевидна также и неадекватность экономической политики Нацбанка, который не занимается кредитованием, а занят обслуживанием интересов транснационалов и спекулянтов. Все центральные банки всех стран мира помогают экономике собственной страны, заливают ликвидность, обеспечивают необходимое кредитование и поддержку бизнеса. И только у нас НБУ занят не известно чем… А для малого бизнеса в сложившейся ситуации должны быть объявлены "налоговые каникулы", как минимум, на пять лет: не трогайте их вообще – они сами все вытянут.

Очевидной стала и провальность медицинской реформы. Уже 1 апреля нас ожидает "грандиозный шухер" – больницы перестанут получать деньги, потому что это предполагает наша идиотская реформа, которая через две недели стартует. То есть будет разгар эпидемии, а больницы не будут получать деньги! Станет очевидно, что вся неолиберальная туфта, которую нам пытались навязать в качестве некой панацеи, не работает абсолютно.

Также сейчас станут очень заметны космические зарплаты наблюдательных советов, которые нам навязаны извне и которые забрали в свои руки управление страной, прежде всего, монополиями (Укрзализныцей, Укрпоштой, Нафтогазом и т.д.).

Таким образом, встряска коронавирусом обнажит все то гнилое и неестественное, что есть в нашей стране, и укажет на очевидные проблемы. Станет очевидно, что должны быть предприняты меры для ликвидации всей этой ерунды. Надеюсь, что это и будет сделано.

Пока что де-факто в Украине отсутствует центральное правительство. Есть лишь проблески. Зеленский сделал абсолютно правильно, вовремя выгнав Гончарука – сложно представить, что бы делало и говорило правительство Гончарука в нынешней ситуации. Гончарук и его команда полностью провалили подготовку страны к карантину! Теперь в правительство набраны более-менее вменяемые люди: пусть они не такие модные и красивые, но с матами и криками пытаются работать.

Следующий шаг, который необходим сейчас – установление контроля над НБУ. А дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация в нашей стране. Главное, что сейчас мы приходим к пониманию и видению того, что эффективно, а что – нет.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда