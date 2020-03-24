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Коронавирус в Украине: что даст введение чрезвычайного положения

Александр Кочетков

политический аналитик

24 марта 2020, 10:13

Не смотря на все карантинные ограничения и чрезвычайное положение, бо́льшая часть украинцев переболеют коронавирусом. (дальше – укр.)

Карантин в Украине
Эксперт рассказал, какого эффекта ждать от введения чрезвычайного положения в Украине / MGN

Обмежувальні заходи, що вже запроваджені в Україні в рамках карантину, фактично і є тими обмеженнями, які вводяться при надзвичайному стані. Хіба що поки немає комендантської години… А так, по суті, в Україні вже введений надзвичайний стан.

Тому, якщо президент та Верховна Рада ухвалять рішення про запровадження на всій території України надзвичайного стану, суттєвих змін ми не відчуємо. Це рішення просто легітимізує ті обмежувальні заходи, які запроваджені вже в більшості міст країни. Тобто після введення надзвичайного стану жодних принципових змін у житті населення не відбудеться.

Втім, цей крок не матиме особливого впливу на динаміку розповсюдження епідемії коронавірусу Україною та не зможе стримати її.

Читайте такжеКак Украине противостоять коронавирусу, оставшись с голой задницейЯк відомо, Національна академія наук України спрогнозувала, що більше 22 мільйонів українців можуть бути інфіковані коронавірусом. Та я думаю, що цей вірус дістане більше наших співвітчизників, бо він розповсюджується дуже швидко і легко. Однак лише близько 5% від цієї кількості людей перехворіють у тяжкій формі. Більшість або не матиме жодних симптомів і проявів хвороби, або відбудуться легким нездужанням (невисокою температурою та кашлем) і перенесуть хворобу "на ногах". Тобто, не дивлячись на всі карантинні обмеження, надзвичайний стан тощо, більша частина українців перехворіють.

Так, звісно, пандемія є, і коронавірус небезпечний. Але не варто й перебільшувати ризики. Щось подібне ми переживаємо щороку. Бо вірусів у світі незлічена кількість, і вони постійно мутують. Нинішня епідемія трохи більш загрозлива, ніж зазвичай, проте не настільки вона й відмінна від тієї ж атипової пневмонії…

Що стосується політичного аспекту запровадження надзвичайного стану в Україні за нинішніх обставин, то я вважаю, що влада не ризикне скористатися ситуацією розпачу і панічних настроїв, які панують у частини українського суспільства сьогодні, для ухвалення непопулярних рішень. Адже спроби протягнути закон про ринок землі або закріпити в Конституції "особливий статус" Донбасу можуть викликати непередбачувану реакцію. Зараз влада на це не піде, хіба що трохи згодом, коли ситуація дещо стабілізується і трохи заспокоїться.

Читайте такжеКарантин в Украине грозит закончиться погромамиТож введення надзвичайного стану в країні найближчими днями виглядає як дуже ймовірний сценарій. Але він не вплине ані позитивно, ані негативно на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні. І спробувати отримати політичні зиски від епідемії і карантину влада навряд чи ризикне.

Однак важливий момент – пандемія охопила світ напередодні світової фінансової та економічної кризи. За таких умов певні уряди і певні діячі (не тільки нашої країни) намагаються списати власні промахи у керуванні державою чи окремою галуззю на наслідки епідемії.

Поєднання двох чинників – пандемії та світової кризи – матиме величезні економічні наслідки для світу та України зокрема.

Та, повертаючись до ймовірного скорого запровадження стану, варто зазначити, що наявних на сьогодні обмежень і карантину достатньо. По суті, вже все зроблено для того, щоб зменшити навантаження на нашу систему охорони здоров’я. А головне – населення поінформоване про елементарні правила: менше контактувати з людьми, залишатися вдома, уникати місць скупчення людей, мити і дезінфікувати руки (причому це можна робити навіть за допомогою спирту, горілки чи самогону), вдягати маску тощо… А також важливо не панікувати. Цих заходів предостатньо, навіть занадто.

Більш корисним було б рішення про ізоляцію найбільш вразливих груп населення, які ризикують перехворіти із важкими наслідками. Йдеться про літніх людей та тих, хто має хронічні хвороби. А молодь, яка працює, обмежувати не треба.

Саме так діє Швеція і Великобританія. Ці країни працюють, але захищають людей, які відносяться до груп ризику. І це, як на мене, найбільш розумний шлях.

А введення додаткових обмежувальних заходів, зокрема, надзвичайного стану, нічого нам не дасть, крім певних незручностей. Бо все, що вже є зараз, забезпечує максимальне стримування розповсюдження епідемії. 

Олександр Кочетков, політичний аналітик, спеціально для Главреду

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