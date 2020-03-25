Из-за пандемии коронавируса крах ждет Украину и весь мир

Эксперт спрогнозировал, какие глобальные перемены в мире повлечет пандемия коронавируса / pixabay.com

Пандемия китайского вируса Covid-19 продолжает набирать обороты и распространяться по миру, и "свет в конце туннеля" пока еще не виден. Однако уже сейчас понятно, что мир после испытания коронавирусом изменится. В частности, стал очевиден крах некоторых элементов мировой системы жизнедеятельности человеческой цивилизации.

Во-первых , пандемия коронавируса обнажила серьезнейший кризис и некомпетентность правящих элит во всем мире. Они оказались не в состоянии пройти это испытание и показали себя, как абсолютно неэффективные кризисные менеджеры. Они могут управлять только в спокойных условиях. Элита в большинстве стран себя изжила.

Во-вторых , например, в Чехии заявили, что их границы могут закрываться закрытыми в течение двух лет. Но социально-экономическая и финансовая система не выдержит такого стресса на протяжении двух лет! Она уже разваливается. К тому же, у многих стран не было никакой финансовой "подушки безопасности", они и без пандемии пребывали в финансово-экономическом коллапсе (почти все африканские и азиатские страны, а также половина европейских стран).

Более того,испытание мира пандемией усугубляется еще и мощнейшим энергетическим кризисом. Это неизбежно приведет к уничтожению десятков стран, которые процветали благодаря добыче нефти - прежде всего, России, у которой нет шансов выстоять в борьбе с Саудовской Аравией.

В-третьих , приближается коллапс финансовой системы, и уже запущен "печатный станок" американских долларов. Но накапливать зеленую "туалетную бумагу" с лицами американских президентов, которая дальше будет только обесцениваться, никто не будет. По сути, мы приближаемся к кризису мирового денежного обращения. И пока не ясно, какие деньги нужно концентрировать странам, у которых нет своего станка евро и американского доллара. Кризис в этой сфере с каждым днем все больше углубляется.

В-четвертых , рушатся фондовые рынки. А это значит, что рушатся акционерные корпорации, которые налаживались столетиями, то есть рушится транснациональный фондовый, акционерный капитал. Если рухнут ТНК, обрушится система мировой торговли и услуг вместе с туристическим, авиационным, гостиничным бизнесом - а с ними в бездну улетят триллионы долларов. Это значит удар по странам, которые живут за счет курортов и туризма: по Италии, Испании, Греции, Великобритании… Еще две-четыре недели, и все это превратится в мусорные активы, которые никто, никаким печатанием долларов и евро, не сможет спасти.

Также, посмотрите, ставки ведущих мировых банков снижены до нуля. За исключением китайского. Это значит, что и американская Федеральная резервная система, и Европейский банк исчерпали свои возможности, и им остается только одно – печатать деньги, то есть заливать пожар бензином. Что они и делают. Но так долго продолжаться не может.

В-пятых , следом посыплется производство товаров и услуг для населения внутри стран – они будут попросту никому не нужны. Посмотрите на те государства и образования, где действует комендантским час – это мертвые регионы!

Это словно Сцилла и Харибда: с одной стороны, если ты позволяешь людям двигаться, они начинают заражаться, и растет количество тех, кто болеет и умирает. С другой – если ты запрещаешь людям двигаться, рушится экономика и национальное хозяйство. Что лучше?

Если действуют жесткие ограничения, введен комендантский час, останавливается и добывающая промышленность, что означает коллапс добывающих отраслей, потому что их продукция будет никому не нужна. Если падает добыча металла, упадет и металлопереработка. А раз падает металлопереработка, упадет и строительная отрасль: никому не будут нужны дома и новое строительство в Киеве (вскоре увидим массу "недостроев").

Следующими лопнут банки. А если это случится, пойдет обвал национальных денежных единиц. Ситуация будет развиваться по "принципу домино". Начнет рушиться производственная инфраструктура государства: электростанции, ТЭС и т.д., то есть отрасли, связанные с функционированием социума в целом. Денег в бюджете не будет, т.к. некому будет платить налоги. А налогов не будет, потому что не будет добавочной стоимости – те, кто может ее создать, останавливаются, закрывают предприятия, капсулируются, переходят к ведению натурального хозяйства.

Все будет нарастать лавиной. Африка, Азия, отсталые страны Европы: Грузия, Молдова, Украина, Албания, Сербия и другие. Им придется хуже всего.

Что дальше? Продажи оружия разных калибров в США за последние месяцы увеличились в разы. Там народ готовится к следующей фазе, при которой станет мало продуктов питания и всего прочего, и люди не будут терпеть комендантский час. А у государств не будет денег, чтобы содержать карательную систему…Просить помощи у Китая постоянно не получится – Китаю и самому сейчас надо. Он подкинет помощь раз, ну, два… И все. И тогда следующим этапом станет крах всех государственных институций. Не только в Украине, а везде.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда