УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Из-за пандемии коронавируса крах ждет Украину и весь мир

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

25 марта 2020, 06:51

Весь привычный уклад жизни человеческой цивилизации начинает рушиться по принципу домино.

коронавирус
Эксперт спрогнозировал, какие глобальные перемены в мире повлечет пандемия коронавируса / pixabay.com

Пандемия китайского вируса Covid-19 продолжает набирать обороты и распространяться по миру, и "свет в конце туннеля" пока еще не виден. Однако уже сейчас понятно, что мир после испытания коронавирусом изменится. В частности, стал очевиден крах некоторых элементов мировой системы жизнедеятельности человеческой цивилизации.

Во-первых, пандемия коронавируса обнажила серьезнейший кризис и некомпетентность правящих элит во всем мире. Они оказались не в состоянии пройти это испытание и показали себя, как абсолютно неэффективные кризисные менеджеры. Они могут управлять только в спокойных условиях. Элита в большинстве стран себя изжила.

Во-вторых, например, в Чехии заявили, что их границы могут закрываться закрытыми в течение двух лет. Но социально-экономическая и финансовая система не выдержит такого стресса на протяжении двух лет! Она уже разваливается. К тому же, у многих стран не было никакой финансовой "подушки безопасности", они и без пандемии пребывали в финансово-экономическом коллапсе (почти все африканские и азиатские страны, а также половина европейских стран).

Более того,испытание мира пандемией усугубляется еще и мощнейшим энергетическим кризисом. Это неизбежно приведет к уничтожению десятков стран, которые процветали благодаря добыче нефти - прежде всего, России, у которой нет шансов выстоять в борьбе с Саудовской Аравией.

В-третьих, приближается коллапс финансовой системы, и уже запущен "печатный станок" американских долларов. Но накапливать зеленую "туалетную бумагу" с лицами американских президентов, которая дальше будет только обесцениваться, никто не будет. По сути, мы приближаемся к кризису мирового денежного обращения. И пока не ясно, какие деньги нужно концентрировать странам, у которых нет своего станка евро и американского доллара. Кризис в этой сфере с каждым днем все больше углубляется.

В-четвертых, рушатся фондовые рынки. А это значит, что рушатся акционерные корпорации, которые налаживались столетиями, то есть рушится транснациональный фондовый, акционерный капитал. Если рухнут ТНК, обрушится система мировой торговли и услуг вместе с туристическим, авиационным, гостиничным бизнесом - а с ними в бездну улетят триллионы долларов. Это значит удар по странам, которые живут за счет курортов и туризма: по Италии, Испании, Греции, Великобритании… Еще две-четыре недели, и все это превратится в мусорные активы, которые никто, никаким печатанием долларов и евро, не сможет спасти.

Также, посмотрите, ставки ведущих мировых банков снижены до нуля. За исключением китайского. Это значит, что и американская Федеральная резервная система, и Европейский банк исчерпали свои возможности, и им остается только одно – печатать деньги, то есть заливать пожар бензином. Что они и делают. Но так долго продолжаться не может.

В-пятых, следом посыплется производство товаров и услуг для населения внутри стран – они будут попросту никому не нужны. Посмотрите на те государства и образования, где действует комендантским час – это мертвые регионы!

Это словно Сцилла и Харибда: с одной стороны, если ты позволяешь людям двигаться, они начинают заражаться, и растет количество тех, кто болеет и умирает. С другой – если ты запрещаешь людям двигаться, рушится экономика и национальное хозяйство. Что лучше?

Если действуют жесткие ограничения, введен комендантский час, останавливается и добывающая промышленность, что означает коллапс добывающих отраслей, потому что их продукция будет никому не нужна. Если падает добыча металла, упадет и металлопереработка. А раз падает металлопереработка, упадет и строительная отрасль: никому не будут нужны дома и новое строительство в Киеве (вскоре увидим массу "недостроев").

Следующими лопнут банки. А если это случится, пойдет обвал национальных денежных единиц. Ситуация будет развиваться по "принципу домино". Начнет рушиться производственная инфраструктура государства: электростанции, ТЭС и т.д., то есть отрасли, связанные с функционированием социума в целом. Денег в бюджете не будет, т.к. некому будет платить налоги. А налогов не будет, потому что не будет добавочной стоимости – те, кто может ее создать, останавливаются, закрывают предприятия, капсулируются, переходят к ведению натурального хозяйства.

Все будет нарастать лавиной. Африка, Азия, отсталые страны Европы: Грузия, Молдова, Украина, Албания, Сербия и другие. Им придется хуже всего.

Что дальше? Продажи оружия разных калибров в США за последние месяцы увеличились в разы. Там народ готовится к следующей фазе, при которой станет мало продуктов питания и всего прочего, и люди не будут терпеть комендантский час. А у государств не будет денег, чтобы содержать карательную систему…Просить помощи у Китая постоянно не получится – Китаю и самому сейчас надо. Он подкинет помощь раз, ну, два… И все. И тогда следующим этапом станет крах всех государственных институций. Не только в Украине, а везде.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда

Олег Соскин экономика коронавирус Covid-19 пандемия Евросоюз Китай Америка мировой кризис нефть
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:51
Из-за пандемии коронавируса крах ждет Украину и весь мир
06:40
Как подсчитать настоящее число больных коронавирусом в Украине: инфекционист раскрыл формулу Видео
06:34
"Не стыдно?": жена Позитива сверкнула грудью на откровенном фото
06:26
Мужские стрижки 2020 – в моде стрижка полька из 70-х или квифф: фото Фото
06:00
Когда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечать Видео
05:40
Комаровский дал советы Зеленскому насчет коронавируса Видео
05:22
Задний ход: эксперт рассказала, как правильно выбирать и применять анальную пробку
05:08
В моду вернулись французские трусики из 80-х и нижнее белье боди: фото Фото
05:07
Психологи рассказали, с какими мужчинами женщинам проще всего заняться сексом
04:44
З Днем СБУ 2020 – поздравления та вітання, картинки прикольні
04:22
Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса
04:00
Когда у людей выработается иммунитет от коронавируса: названы примерные сроки
03:30
Названы лучшие бытовые способы убить коронавирус
03:08
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, как не сойти с ума
02:51
ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом
02:29
В Слуге народа прокомментировали раскол из-за Минских соглашений
02:22
Экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на симптомы коронавируса
02:04
Эксперт объяснил, почему падает гривна
01:52
Жирные намеки на Half-Life 3 нашли в финале Half-Life: Alyx
01:38
"Титюшки вывалила": Дуа Липа показала грудь в прозрачном белье и завела стоячими сосками Видео
01:32
Мелания Трамп сдала анализ на коронавирус: стали известны результаты
01:04
Ученые развенчали миф о избирательности китайского коронавируса
00:48
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
00:33
В МВД придумали способ проверять самоизоляцию украинцев
00:19
25 марта – какой сегодня праздник: с Днем СБУ и Феофанов день Видео
24 марта, вторник
23:59
В Украине умер выдающийся оперный певец
23:57
Кабмин тормозит: Рада перенесла внеочередное заседание
23:31
Хантавирус: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
23:28
В Киеве зафиксировали новые случаи беспощадного вируса - подробности
22:56
Смертей от коронавируса может быть пять: на Прикарпатье умирают люди с пневмонией Видео
22:54
Украинцы рискуют остаться без кэша: что придумали в Нацбанке
22:12
Журналисты выяснили, где Хорошковский мог заразиться коронавирусом Видео
22:07
Опасная хворь косит людей: появилась новая жертва
21:39
Коронавирус оказался более живучим: появилась новая угроза
21:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетная "крыша" и новая влюбленность
21:35
"П*здец, прих*ела власть": Шнуров емко описал влияние Запада на русскую молодежь
20:58
Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса Видео
20:51
Инфицирована беременная: в Украине зафиксировано 100 случаев коронавируса Видео
20:46
Сапожник без сапог: ПЦУ приняла нелепое решение из-за коронавируса
20:45
"Один инфекционист": в Луганской области "убитая" больница "должна выдержать удар". Фото
20:30
Блондинка-порнозвезда похабно похвасталась телом на откровенных фото Фото
20:10
"А десяток защитных костюмов для медиков?": депутат Вакарчук исполнил песню для врачей Видео
20:07
"Крайняя мера": Аваков высказался о введении чрезвычайного положения в Украине
20:01
Время Охоты 2020 выходит онлайн - когда смотреть фильм в инетернете
20:00
Известный украинский олигарх попал в больницу с подозрением на коронавирус Видео
19:34
"Кто всрался? Зеленский?": в Киеве больница отказалась принимать больных с коронавирусом Видео
19:29
В Киеве ужесточили карантин из-за коронавируса - что запретили
19:09
В Киеве простились с известным социологом Бекешкиной Видео
19:07
"Маска, перчатки": Дима Комаров дал подробную инструкцию действий на время карантина
18:56
"Бегите отсюда быстрее": украинка шокировала "лечением" коронавируса в Киеве
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять