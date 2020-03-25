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Коронавирус - лучшее, что могло произойти с Украиной

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

25 марта 2020, 11:02

Это грандиозная картина отрезвления, которую нужно только всячески приветствовать.

Украина получила шанс выпутаться из паутины лжи, в которой пребывала 30 лет

Когда год, два, три года назад я говорил, да много кто еще говорили, что надо готовиться к третьей волне кризиса, то нам рассказывали басни в духе того, что экономика сильна как никогда, реформы были успешные настолько, что нам ничего не страшно.

То что происходит, это прекрасно! Это лучшее, что может происходить с Украиной. Она наконец-то имеет шанс выйти из лжи, в которую сама себя погрузила. А ложь - это главная причина почему здесь все так убого.

Постсовок населен варварами, которые врут под любым предлогом. Социальные деформации здесь достигли такого уровня, что здравый смысл здесь стал синонимом мыслепреступления.

Читайте такжеКоронавирусное цунами: в ближайшее время мы все будем страдатьЭто проблема варварского мира. Где никто ни за что не хочет отвечать. Люди, которые истово доказывают, как плохо что полиция заставляет отправлять селфи из карантина и придумывают как бы они обманывали государство, заслуживают именно такую участь. Это природа вершит суд на сообществом, где черно стало белым и наоборот. Поэтому это есть высший акт справедливости.

Брешут здесь так яростно, так неистово, что кроме брехни не остается времени ни на что. Брешут, когда говорят о вирусе. Брешут о деньгах. Брешут своим женам, мужьям, любимым. Брешут про мову, веру, армию. Ложью пронизано все с детства до смертного одра. Потому все происходящее сегодня - есть высший акт справедливости, расставляющий все по своим местам. Это грандиозная картина отрезвления, которую нужно только всячески приветствовать.

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