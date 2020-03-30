Каким будет мир после пандемии коронавируса, и что ждет Украину

Как пандемия коронавируса изменит миропорядок / РБК-Украина

Мир достиг наивысшей точки развития капитализма. А когда капитализм достигает стадии перепроизводства, наступает кризис и момент, когда нужно перезагрузить систему. Именно это сейчас и происходит.

Спровоцировать перезагрузку войной не удалось, хотя обычно она в таком случае помогала: Первая мировая война полностью перекроила мир, Вторая мировая – изменила индустрию, разрушительной войной снеся промышленность на европейском континенте. Это были первая и вторая перезагрузки. Сейчас идет третья...

Карлом Марксом описывались три варианта выхода из кризиса. Первый – надувание "мыльных пузырей", то есть создание финансовых пирамид, что мы прошли в 2008 году, и это не помогло. Второй – географическая экспансия, инвестиции в соседние государства. На сегодняшний день эта стадия отмерла, потому что не осталось и уголка в мире, куда бы не инвестировали крупные развитые страны – капитал больше вкладывать некуда, а нули растут, капитал накапливается. Третий – это война, но воевать никто не захотел.

Читайте такжеУкраинский карантин - это карго-культ из говна и палокПотому спусковым механизмом для перезагрузки решили сделать пандемию коронавируса.

Сейчас нас загоняют в новый финансовый мир. В частности, ВООЗ призывает не брать в руки наличные деньги и уходить в интернет, то есть подталкивает перейти к использованию электронных денег, криптовалют, биткоинов. Вполне возможно, что сначала возникнут электронные деньги, а потом их заменят криптовалюты, которые будут обеспечиваться золотом.

Также мы уходим от ссудного процента. Ставки по кредитам в ведущих странах приближаются к нулю, а в США – уже ноль. Мы возвращаемся к менялам через золотой эквивалент. Вот вам и новая финансовая система безналичных денег.

Так человечество станет контролируемым со стороны государства. Вполне возможным становится исчезновение всех коммерческих банков. Тогда в каждом государстве будет один единый банк, который объединит базу данных, будет контролировать расходы граждан и в случае чего задавать вопросы "откуда деньги?".

Кроме того, должна произойти четвертая техническая революция, когда мы откажемся от углеводородов, перейдя на водород и электрику. Начало этого процесса мы уже видим по нефтяной войне, которая идет.

Политическая система также неизбежно будет претерпевать изменения.

Самый яркий пример – Евросоюз , который, как показала пандемия, трещит по швам. Ему осталось недолго, от силы пару лет. Сегодня в ЕС прав тот, кто сильнее, и каждый за себя.

НАТО также ждут перемены. Трамп четко сказал, что Америка ни за кого воевать не будет, тем более, бесплатно. По сути, речь идет о политической смерти НАТО. Думаю, юридический развал Альянса – вопрос нескольких лет.

Читайте такжеКоронавирус - лучшее, что могло произойти с УкраинойТак в результате пандемии коронавируса и произойдет полная смена мирового порядка.

Настораживает то, что "горячей" военной фазы в этом процессе не избежать. Это не будет мировая война – достаточно будет большой региональной войны. Не исключаю, что это будет война Российской Федерации и Саудовской Аравии. На сколько еще у Путина хватит терпения, чтобы не нанести удар по Саудовской Аравии из-за ценовой войны на нефтяном рынке? Это риторический вопрос. Выбивание основного конкурента России – саудитов – даст возможность Москве вновь поднять вопрос об ограничении добычи нефти и вернуть бразды правления в свои руки. Россия может добиться этого только устранением конкурента. А устранить Саудовскую Аравию она может, только нанеся военный удар.

Вообще, Россию ждет печальная судьба. Она повторит путь Советского Союза и станет СССР 2.0. Пять основных кланов, которые на сегодняшний день есть в РФ, и многие субъекты федерации имеют настолько существенные противоречия, что разбежаться в разные стороны они могут в любой момент. Не зря Путин уже сейчас все свои силы бросает на укрепление Росгвардии, переподчиняет отдельные части российских вооруженных сил ей, переукомплектовывает ее.

Допустим, Татарстан, который не входит в состав РФ. Он – отдельный субъект, который живет за счет России на основании договора, срок действия которого закончился в 2017 году. Путин умышленно не поднимает тему пролонгации этого договора, потому что Татарстан выдвинет совсем другие условия сосуществования: он, наверняка, потребует большей доли нефти и газа для себя, которые добываются на его территории, что невыгодно Москве.

Сколько еще Кадыров продержит в узде Кавказ? На Кавказе ситуация может вспыхнуть в любой момент: там и Кабардино-Балкария, и Дагестан, с которым Чечня не может поделить нефтеносную территорию…

Читайте такжеПодкравшийся пи*дец, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцевПротиворечия настолько серьезны, что, чем больше будет усугубляться ситуация, тем больше вероятность, что РФ распадется на субъекты.

Свою роль сыграет и тот факт, что сейчас в России 29% населения –мусульмане, а христиан – всего 4% (такую социологию дает кремлевская социологическая компания "Левада"). То есть основная масса России сейчас даже не проевропейская, а проазиатская. Какой вектор эта часть населения выберет – вопрос.

Один из способов консолидировать российское общество – это война. Для Путина "затеять войнушку" – не проблема, особенно подальше от границ России, например, на Ближнем Востоке.

В Сирии ситуацию удерживает Турция, потому России там не развернуться. Турки с американцами ее хорошо прижали в Сирии, причем тоже действуя по принципу "каждый за себя": американцы контролируют сирийские нефтяные поля, а Турция – север страны, огораживая буферную зону с мигрантами.

В Ливии турки тоже России обрубили все возможности.

Мухаммед бин Салман сегодня договаривается с ОАЭ о том, чтобы заморозить счета российских миллионеров и российских компаний, разместивших в Эмиратах свои деньги. То есть мало того, что на Россию давят обрушением цен на нефть, по ней ударят еще и финансово. А когда российская верхушка не сможет воспользоваться своими деньгами, на вождя начнут смотреть косо.

Китай от эпопеи с пандемией в стопроцентном выигрыше. Он стремится к образованию биполярного мира, в котором он будет лидировать наряду с США, и они вдвоем будут делить между собой Евросоюз как рынок сбыта.

Китай на коронавирусе заработал огромнейшие дивиденды. Для полуторамиллиардного Китая потеря 4 тысяч человек ничего не значит, это сотая доля процента. Китай отделался легким испугом.

С другой стороны, Китай продемонстрировал всему миру готовность к войнам нового поколения – биологическим войнам. Китайцы сумели купировать эпидемию собственными силами.

При этом Китай в выигрыше в экономическом смысле: он выкупил собственные компании у иностранных инвесторов. Китайцы обвалили биржу ценных бумаг, китайское правительство залило туда деньги, скупив ценные бумаги своих предприятий, и отныне вся прибыль будет оставаться в Китае.

Читайте такжеИз-за пандемии коронавируса крах ждет Украину и весь мирОбнадеживает то, что США и Китаю придется договариваться. Потому что затевать с Китаем войну нереально. Ведь до 2017 года Китай сумел на 100% перейти на отечественное вооружение и разработал хорошие баллистические ракеты дальностью 16 тысяч километров, а также межконтинентальные ракеты. Не говоря уж об авиации и флоте… В вооруженном противостоянии Китай будет равен по мощи США. Если они будут воевать, то это будет фактически самоуничтожение, последняя битва или, как говорят некоторые конспирологи, "битва конца света". Потому вряд ли США и Китай решатся на эту битву. В конечном итоге, они должны будут договариваться. Результатом договоренностей между этими двумя монстрами будет передел рынков сбыта как азиатского региона, так и европейского. Европа по товаропотреблению – это "черная дыра", куда можно вкладывать бесконечно.

А России дай бог выжить и сохраниться в нынешних границах, ведь это тоже будет сферой договоренностей о переделе рынков сбыта.

Украина. Радует то, что Украина в большей степени находится под влиянием Вашингтона. И, судя по тем капиталовложениям, которые осуществили в Украину США, демократы и Белый дом борются за право управлять территорией под названием "государство Украина". Это обнадеживает, потому что в случае передела мира, даже развала НАТО и ЕС, Украину вполне могут присоединить к Балтийско-черноморскому союзу, на базе которого будет создано восточное НАТО.

Если, конечно, Зеленский не успеет нас выдернуть оттуда полностью… Сейчас Украина выходит из Литовско-польско-украинской бригады, отзывает наших офицеров и говорит НАТО "стоп". По всем параметрам Зеленский русифицирует Украину, что настораживает…

США из пандемии также выйдут в нормальном состоянии. Посмотрите хотя бы на заявление Трампа о том, что вакцина готова, и с воскресенья миллионы доз будут разосланы по всем уголкам США. Это указывает на то, что Штаты не собираются гробить свою экономику.

Украина до мая продлила карантин, а это значит, что страна потеряет 10% экономики. Для нас это очень много – мы превратимся в огородно-садовую страну.

А США напряглись. Ведь Трампу не нужен спад экономики. Штаты сняли ограничения на дефицит бюджета, включили печатный станок для вливания денег в свою экономику и поддержания ситуации в стране.

Кстати, многие страны включили печатный станок, чтобы поддержать свою экономику – наполнить рынок наличностью и дать возможность людям сохранить покупательную способность, поддержать малый, средний и крупный бизнес.

А у нас все наоборот. Складывается впечатление, что государство с нами борется.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, специально для Главреда