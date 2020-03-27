VIP-крысы завезли в Украину коронавирус и спрятались по норам

"Элита" завезла коронавирус в Украину / УНИАН

Как же это все-таки похоже на нас. Чистейшее лицемерие в самом концентрированном виде. Кто бы мог додуматься до такой иронии, что очаг эпидемии у нас устроят не какие-то залетные транзитники с китайскими паспортами, а собственное отборное VIP-трепло?

Группа глупых двуногих существ на своих плечах в прямом смысле втащила в наш хлипкий дом убийственный вирус. Умышленно и преднамеренно загадила нам весь город. Наследили везде как только могли. И тихонько попрятались в свои крысиные норы, периодически высовывая свои туповатые физиономии в социальные сети с потешными словами - "Все будет хорошо! Завалим вирус вместе!" Но только после того, как мы здесь устроим хороший такой апокалипсис дураков.

Читайте такжеПришло время взять чиновников за задницуДвуногие засучили лапками и косяком потянулись в Александровскую больницу. А больше и некуда. Везде же царит разруха и запустение - некогда было работой заниматься, нужно было общество колоть гуманитаркой.

Можно, конечно, чартер заказать и улететь спешно. Но куда он долетит и где приземлится? Наши VIP-крысы очень непопулярны в цивилизованном мире и потому далеко не все смогут договориться с уютными клиниками в перепуганной Европе или в Израиле. А в Александровской привыкли жить в трущобах, потому что для простых, для лошья, для лошадей, которые тупо должны пахать, стонать и голосовать.

Так или иначе, но вкусив, наконец, прелестей современной ua-медицины, многократно "отреформированной" в разных извращённых позах, существа взорали в голосину и немедленно потребовали комфорта. Отдельных боксов с комнатками для охраны, затемнённых окон, чтобы не видеть уличных кошмаров, кондиционирования привозным альпийским горным воздухом, индивидуальных врачебных бригад, мишленовской ресторанной пищи и обязательных розовощеких массажисток в ассортименте. Справедливость ведь есть? И эта справедливость должна быть нами вкушена в полном объёме.

Читайте такжеБыл дефицит касок, а стал дефицит масок: как в Украине повторяется 2014 годИ что же мы теперь имеем? Чистое и наглядное расслоение общества, которое явно разорвёт страну. Есть меньшинство, которые теперь просто ссыт обществу в глаза. И большинство, которое должно молча обслуживать, уходить из больниц, платить налоги и не жрать. А главное - хлопать в ладоши этим талантливым "животным" в статусах министров, депутатов и чинуш.

Коронавирус, буквально, впечатал в каждого из нас метки. Кто мы и что мы. А потому продолжайте смотреть в зеркала...