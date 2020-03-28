Голод скоро станет страшнее коронавируса

Карантин увеличивает количество голодных украинцев/ Униан

Я - предприниматель, производящий и продающий медицинские товары. Казалось бы, сейчас мое время, но даже у меня обороты за последние две недели просели в два раза.

Мне даже страшно себе представить, что у других - кто не продаёт продукты и медикаменты, а продаёт или производит мебель, украшения, игрушки, одежду, услуги и тд.

Люди в панике. Люди затаились. Власть пугает и молчит - люди реально не понимают, что будет завтра с их работой и их доходом. Не покупают ничего, кроме товаров первой необходимости и средств защиты от вируса.

Честно, если завтра нас закрыть и отправить по домам, то как работодатель могу сказать - запасной подушки, чтобы оплачивать все зарплаты и все аренды, мне хватит от силы на два месяца. А у малых предприятий - думаю запасов от силы на один месяц.

Дальше расторжения договоров аренды, просроченные выплаты по обязательствам и отпуски за свой счёт.

Читайте такжеМрачное пророчество о ближайшем будущем УкраиныПотом мне придётся сократить 90% персонала или отправить их всех домой за свой счёт. Так уже сделали два моих знакомых, чем бизнес встал ещё в начале марта.

В стране, как я понимаю, денег нет. Все чаще слышу слово "дефолт".

Скажите, мы точно все готовы к семейному дефолту? К тотальной безработице? К тотальному обнищанию?!

Скажите, готовы ли мы, находясь во здравии и не в зоне риска по возрасту и хроническим заболеваниям, остаться без средств к существованию.

Например, уже завтра 50% наемных сотрудников работающих а Киеве могут легко остаться без работы и без зарплаты. Офисы и магазины начнут съезжать с аренды помещений, а иногородние сотрудники более не смогут снимать здесь жильё.

Мы этого хотим?

Читайте такжеЕсли вас отправили в отпуск за свой счет - вините сами себяЯ считаю:

1. Тотальный карантин необходимо внедрить для групп риска:

- все кто старше 60 лет

- все кто с хроническими заболеваниями

- все кто уже с коронавирусом.

2. Необходимо массово при первых же симптомах людей тестировать, тестировать и тестировать. Позитивные - принудительная изоляция.

3. Всем остальным не тр*хать мозг - все открыть и дать людям возможность выжить. Как работникам, так и работодателям.

4. Восстановить работу общественного транспорта с жёстким ограничением по количеству пассажиров внутри. Лучше 10 человек три остановки в огромном вагоне метро, чем пять человек 40 минут как шпроты в легковой машине.

Моя бабушка говорила: "Без работы желудок сжимается".

Боюсь, уже очень скоро переболеть коронавирусом может быть меньшим из зол.