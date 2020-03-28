Коронавирус устроил громкие похороны старого мира

Коронавирус похоронил старый мировой порядок

Китай "подарил" всему миру страшный коронавирус, но Китай и показал всему миру пример успешной борьбы с эпидемий, а теперь он поможет спасти весь мир от чудовищной пандемии. Так думают и надеются китайцы, но какой будет общий вывод или приговор всех стран через несколько лет- неизвестно. Но стигматизация китайцев или других- опасный процесс.

Борьба за оценку пандемии коронавируса, как происходящей катастрофы, в терминах героизма или преступления, будет длится многие годы и будет не менее жестокой, чем сейчас борьба в политике исторической памяти, которую демонстрируют многие страны и народы. После окончания пандемии в мире развернется настоящая борьба глобальных нарративов о том, что на самом деле произошло и по чей вине.

Впервые в истории человечества мировая эпидемия охватила все страны и произошло сочетание социально-медицинского поражения с жесточайшим экономическим и социальным кризисом, затронувший образ жизни нескольких миллиардов людей, независимо от их статуса, богатства, известности или здоровья.

Пандемия коронавируса уравняла шансы всех перед неопределенным будущим.

Если раньше можно было говорить об странах-изгоях, непривлекательных для инвестиций или места жительства, бесконечно слаборазвитых, об обществах с высоким уровнем риска для разных поколений, то теперь угрозы и риски одновременно коснулись всех стран , без исключения и никто не знает в каком состоянии они окажутся в будущем после пандемии.Мир потерял центр устойчивости, богатства и безопасности. "Золотой миллиард" человечества , который так гордился своим положением и мощным потреблением, извлекал сверхприбыли, пользовался своим преимуществом монополиста , теперь потерял свою самоуверенность и привлекательность, и страдает от эпидемии коронавируса точно так как любая слаборазвитая страна. А может быть еще тяжелее.

Читайте такжеМрачное пророчество о ближайшем будущем УкраиныТеперь о причинах и непредсказуемых последствиях пандемии коронавируса несколько десятилетий будут спорить ученые, журналисты, политики, блогеры всего мира. Будут выпускаться книги и фильмы с сенсационными расследованиями и гипотезами, - от мирового заговора олигархов, Кары Господней, альтернативы Третьей мировой войны, прикрытия глобального экономического кризиса, до происков и опытов пришельцев над бедным человечеством.

Предпосылки большой беды были во всем мире, но могло и пронести. Пока можно смело утверждать, что популисты и демагоги, которые в последнее десятилетие прорвались, в ведущих странах мира, к власти "угробили" мир больше, чем самые острые проблемы глобализма (бедность, преступность, антиэкологичность, потребительство, вооруженные региональные конфликты, нелегальная миграция и т. д.). В результате политический профессионализм и ответственность стали мешать тем, кто рвался к власти, правящим группам многих стран.

Политтехнологии, уловки и фокусы, политшоу заменили политические стратегии,экспертизу,дебаты и программы.

Мировая элита оказалась не готовой и не способной к осознанию масштабов, постигший мир, коронавирусной катастрофы, к мужественному и компетентному сопротивлению, и борьбе за выживание мира.

Читайте такжеЗеленский должен сказать, что смерть сотен тысяч является для Украины приемлемой ценойВ любом случае, не бегство в национальный эгоизм, а международная солидарность и сотрудничество, реальная помощь одной страны в борьбе с эпидемией в другой стране будет самым прогрессивным трендом. И та страна, которая найдет в себе силы сделать "справедливость и солидарность" граждан сильными социокультурными ресурсами борьбы с эпидемией, быстрее или чуть легче будет выбираться из этой страшной ловушки, чем те, кто будет рассчитывать на популизм или диктатуру как волшебные средства от эпидемии коронавируса и экономического потрясения.

Уже понятно, что, в конечном счете, пандемия коронавируса в сочетании с мировым социальным и экономическим кризисом разрушит старый глобализм и станет "родовой травмой" для новой модели неизбежного глобализма, ибо у человечества нет другого пути и шанса, как совместными усилиями, а не за счет друг друга, выбраться из этой пропасти, в которую оно попала по собственной вине.