Коронавирус уничтожит Евросоюз и навсегда изменит мир

После окончания эпидемии коронавируса мир уже не будет прежним / Фото ChuBailiang

Эпидемия коронавируса ударит по всему миру. Кто-то пострадает больше других, кто-то меньше, но, так или иначе, кризис коснется всех, включая крупных игроков.

Китай , на самом деле, пока не справился с испытанием, в которое сам вверг весь мир. Никто не снял ни масок, ни барьеров. Там выстроен цифровой концлагерь и контроль над людьми, но Китай долго не продержится и победителем из этой ситуации он тоже не выйдет - экономика серьезно обвалилась: за первый квартал падение составило около 15%, хотя рост в прошлом году был 6%. Огромные ресурсы Китай сейчас тратит внутри страны.

Китай до пандемии был мировой фабрикой. А теперь его продукция никому не нужна. Их фондовый рынок обвалился. Они влили огромные суммы в поддержание собственной экономики, просто напечатав юань. В Китае идет реальная девальвация и инфляция. И запас прочности у Китая не так уж и велик. И у него нет денег, чтобы начать скупать европейские активы.

Читайте такжеПочему весь мир теперь должен равняться на КитайПодозрения Европы насчет китайцев будет возрастать, потому что именно китайцы явились продуцентами заразы коронавируса, выступили инкубаторами и контейнерами, через которых Covid-19 распространился по всему миру. Да и кто сказал, что это последний вирус у них. Завтра начнется еще какой-нибудь "собачий грипп", и тогда вообще всем будет кирдык – у людей миллионы собак. Китай в этом плане совершенно нестабилен: он не справился с проблемой, а просто загнал дрянь в подполье. А где она вылезет и в каком виде – этого никто не знает.

Европа тоже не позволит Китаю скупать активы. ЕБРР выделил деньги, чтобы в каждой европейской стране государство скупало активы тех корпораций, которые сейчас терпят крах – их забирают в госсобственность.

Однако при этом в ЕС сейчас каждый спасается сам. Евросоюз после нынешнего потрясения не сумеет сохраниться в нынешнем виде. Пандемия показала, что в тяжелые критические времена, ЕС оказался неэффективен – он оказался неспособен создать условия для выживания его членов. Все страны закрылись. Каждая сама по себе. ЕС уже рухнул, как карточный домик! По сути, осталось только то, из чего он возник и развился – единое экономическое хозяйство и единая валюта. Сила ЕС была в отсутствии границ между странами-членами: был единый рынок всего: денег, капиталов, недвижимости, рабочей силы, валюты и т.д.

Никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация, и каких масштабов дальше достигнет пандемия, сколько она продлится. В каждой стране ЕС все развивается по-разному. Темп, глубина, охват и последствия во всех странах разные. В любом случае, идет огромный подрыв бюджета там и до пандемии не смогли договориться о распределении средств на следующие несколько лет и собирались срезать субсидии и субвенции на 25-30% Греции, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, странам Балтии. А после Brexit бюджет сократился на десятки миллиардов евро. Как в таких условиях, когда на всех не хватает денег, сохранить всех едиными? Да и ради чего, если структура оказалась неэффективной и неспособной дать что-либо какой-либо из стран.

Читайте такжеИз-за пандемии коронавируса крах ждет Украину и весь мирНе исключаю, что Италия , когда выкарабкается из эпидемии, первая заявит о выходе из еврозоны. Она фактически уже пришла к коллапсу денежно-финансовой и банковской системы. А если Италия выйдет из еврозоны, начнется сужение денежной системы. Евро не пропадет, он останется мировой валютой, но от него откажется определенное количество государств.

Так что Евросоюз неизбежно ослабнет. В ЕС усилятся центробежные тенденции и начнется локализация. В итоге, думаю, образуется несколько поясов государства: один – Нидерланды, Бельгия и Люксембург, другой – скандинавские страны, третий – Италия будет искать союзников среди Испании и Португалии. Так что пандемия и мировой нефтяной кризис уже сейчас провоцируют огромную дифференциацию и усиление национализма.

Такую же линию Трамп проводит в США . Обвал начинается и там, падение американской экономики на лицо. В Штатах стремительно стала расти безработица, и сотни тысяч американцев обратились за пособием. Особенно выросло количество таковых за последнюю неделю. В США фактически дефолт, они не могут обслуживать свой госдолг. А, значит, США перестают быть локомотивом мирового развития. А это значит, что Трамп будет терять позиции и поддержку электората.

Так что мир на пороге грандиозных перемен.