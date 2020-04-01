Каким будет апрель и самый дурной период месяца

Влад Росс рассказал, как пандемия коронавируса будет развиваться в апреле / Главред

Апрель 2020-го пройдет под девизом "Не все мы умрем, но все мы изменимся".

Во многом характер и наполненность месяца будет определять соединение Юпитера, символа социума, масштабности и глобальных процессов, и Плутона, символа смерти и преображения. Их точное соединение произойдет 5 апреля, и его влияние наибольшим образом будет ощутимо в первой половине апреля. Во все другие дни месяца мы также почувствуем эффект от этого сочетания планет, однако в меньшей степени.

Соединение Юпитера и Плутона откроет новую страницу в истории мира. Плутон обещает нам трансформации, преображение и, к сожалению, смерти, а Юпитер добавит всему этому масштабности и широты размаха. Потому можно прогнозировать, что человечество ждут серьезные перемены и масштабные события.

К слову, под аурой соединения Юпитера и Плутона была и вторая половина марта. События, которые начали разворачиваться в этот период (пандемия коронавируса), потрясли мир.

Читайте такжеКому в апреле грозит коронавирус: астролог назвал знак ЗодиакаВ любом случае, картина мира в апреле 2020 года может кардинально измениться, а события этих дней – затронуть бо́льшую часть населения планеты. Соответственно, если Плутон будет отвечать за кризис и смерть, то Юпитер – за огромные масштабы этих кризисных явлений и смертей. Потому наибольшее количество смертей от Covid-19 следует ожидать в первой половине апреля.

Кроме того, первая половина месяца сулит множество катастроф, аварий и потрясений. Неизбежно в это время у многих изменятся духовные ориентиры, отношение к жизни и смерти, изменится привычный уклад жизни.

Другой аспект, который в апреле будет влиять на нашу жизнь – это Марс, который войдет в знак Водолея. Сразу следует предостеречь: Водолеям в этом месяце мало не покажется. Марс в таком положении обещает невероятную активность, будет связан с коллективными целями и деятельностью в сообществах. Из-за того, что Марс на протяжении всего апреля будет оставаться в Водолее, многих начнут вдохновлять идеи свободы и независимости. А потому многие будут сопротивляться карантину и необходимости сидеть дома, особенно – в последней декаде месяца. Люди будут бунтовать и протестовать, однако все это будет ограничено карантинными мероприятиями. Потому единомышленников бунтарям придется искать в Сети, и им будет удаваться объединяться в какие-то группы и сообщества.

Читайте также"Альфонсы кинут на деньги": астролог сказал, кому опасаться аферистов-любовников

Да и в целом, в апреле много кто сможет найти друзей, приятелей, единомышленников в интернете, социальных сетях.

Также в этот период будет роскошествовать и процветать любой интернет-бизнес, почта, доставки, грузоперевозки... Станет намного больше возможностей для раскрутки бизнеса в сети. Те, кто давно хотел перейти к шоппингу в интернете, заказам через интернет, теперь вынуждены будут это сделать – сейчас самое время.

Однако при этом некоторые бизнесы будут вынуждены закрываться (например, рестораны), и многие из них уже не откроются.

Так что следует быть готовыми, что в апреле вы прочувствуете влияние Марса, планеты действий и предприимчивости, находящегося в Водолее, что указывает на активное внедрение новшеств, реформ, планов и проектов. Марс в таком положении не потерпит старого и проявит любое стремление к революционному. Этот период будет отмечен неразберихой и неустойчивостью.

Так, например, финансовые рынки и бизнес то будут расти, то падать, а то и вовсе рушиться. Валюты будут скакать то вверх, то вниз. Юпитер будет вселять оптимизм и побуждать, например, скупить за бесценок ценные бумаги, но потом благодаря Марсу будет происходить разворот. Так что, готовьтесь, финансовых качелей не миновать.

Следует отметить, что внезапные бунты и мятежи в апреле будут иметь все шансы перерасти в масштабные движения, причем особенно это может проявиться в странах под знаком Водолея, а к таким, к примеру, относится Россия.

Первая декада апреля – самый дурной период месяца. Он будет просто переполнен неожиданными сложностями и неприятными событиями. Марс будет в жестком квадрате к Урану, что свидетельствует о частых катастрофических ситуациях, которые будут выбивать из колеи. Потому с 1 по 10 апреля лучше воздержитесь от важных решений и перемен. Наилучшим решением будет находиться на карантине и ничего в своей жизни не менять.

Особенно несладко придется всем нам вблизи полнолуния, которое произойдет 8 апреля в 5.35 утра. Потому 6-9 апреля – самый катастрофический и аварийноопасный период, когда лучше не садиться за руль, воздержаться даже от поездок на небольшие расстояния, по городу, а, тем более, не летать, потому что будут падать самолеты. Хотя в это время из-за карантина и закрытых границ мало кто сможет летать, что в данной ситуации хорошо…

Читайте также"Беда не приходит одна": астролог назвал "горемык" апреля 2020

Во второй декаде апреля, 11-18 числа, сложится благоприятный период для ведения бизнеса и деловой активности. Марс в это время сделает прекрасный аспект к Венере, что также сулит успех в любовных делах. Потому в период с 11 по 18 апреля смело организовываете романтические встречи, стройте планы с любимыми и завязывайте романы. Учитывая нынешние обстоятельства, это будет отличное время для завязывания интернет-романов и отношений по интернету, в переписке. Ведь с 3 апреля и до конца месяца планета любви и денег Венера будет находиться в Близнецах. А Близнецы – это общение, интернет, сети и глобальный мир. Более легкомысленного положения Венеры, как это, не существует, поэтому сложно будет в это время создать более-менее прочные отношения. А вот вступая в отношения второй декаде апреля, можно рассчитывать на более прочные связи.

Кроме того, Венера в Близнецах с 3 апреля и до конца месяца дает прекрасные возможности для крупных покупок. В частности, если планировали, не откладывайте на другие время приобретение автомобиля. Это – лучший месяц для покупок в автосалоне иномарок, особенно самых новых моделей (иначе потом их просто не привезут в страну, да и автосалоны могут закрыться). Близнецы – это транспорт, гаджеты, мобильные телефоны, средства связи. Потому все это можно покупать в этом месяце. Венера обещает, что покупки будут удачны.

Недвижимость лучше покупать в самом конце месяца, когда Меркурий войдет в знак Тельца 27 апреля. Лучшие числа – 29 и 30. Покупка недвижимости в эти дни будет блестящей.

К слову, из-за того, что Меркурий с 12 апреля будет в огненном Овне, все болезни будут сжигаться и постепенно сходить на нет, в частности, будут исчезать инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. До 12 апреля, пока Меркурий в Рыбах, инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, будут просто буйствовать, а Юпитер с Плутоном дадут самое большое количество смертей, которое только можно себе вообразить. А вот с 12-го числа все пойдет на спад…

Полный спад эпидемии произойдет после разворота планеты Плутон, связанной с богом подземного царства – Аидом, а также со смертью и уничтожением. 25 апреля Плутон развернется и уйдет в ретроградное движение. Поэтому коса смерти начнет ослабевать именно с 25 апреля.

В мае все смогут вздохнуть с облегчением, увидев, что коронавирус сошел на нет. Но до того, к сожалению, количество смертей потрясет мир. Особенно пострадают романские народы: Италия, Испания, Франция, поскольку генетически они больше предрасположены к этим заболеваниям. Германию и Англию это зацепит в меньшей степени. Меньше всего склонны заражаться коронавирусом шведы.

Так что после разворота Плутона, по моим прогнозам, с пандемией будет покончено.

19-22 апреля образуется жесткий квадрат между Сатурном и Солнцем, что сулит сложности, препятствия и стрессовые ситуации, а также будет велика опасность катастроф. Измены, депрессии, застой, ступор – всего этого в названные даты будет в избытке. Лучше в это время не начинать новых дел и ни с кем не встречаться.

В новолуние 23 апреля нужно загадывать самые важные желания и обдумывать планы. Кроме того, в эти дни можно начать новое дело или дать старт новому проекту. Новолуние будет 23 апреля в 5.26 утра.

Конец апреля будет очень ярким. Солнце с 24 апреля и до конца месяца будет в соединении с Ураном, Плутон развернется. Много у кого возникнет острая потребность в свободе, выражении и проявлении себя. Потому возможны стихийные протестные выступления, революционные мятежи, буйство красок и эмоций. Лучше на эти дни ничего не планировать и жить по наитию. Все будет меняться, преображаться и трансформироваться.

Кроме того, это будет лучшее время для неординарных людей и гениев. Потому именно в конце апреля при соединении Солнца с Ураном мы можем узнать радостную новость о том, что вакцина от коронавируса найдена или изобретено лекарство. Соединение Солнца с Ураном рождает гениальные идеи, расширяет творческие порывы и дает возможность для преображения мира.

Так что апрель обещает, что мир круто изменится и никогда не будет прежним. Это вовсе не говорит о том, что, например, развалится Евросоюз. Наоборот, беда только сплотит все страны ЕС. Все станут крепче, и никакого развала не будет. А победит глобализм.

К слову, Грета Тунберг стала неким символом глобализма. Неслучайно после ее выступления в ООН резко очистилась планета. В Китае стало меньше выбросов, из космоса наконец не видно загазованности и смога на д его территорией. В Венеции вода в каналах очистилась настолько, что туда стала заплывать рыба, более того, туда стали заходить дельфины. Все меняется, очищается и преобразовывается. Так наступает Эпоха Водолея…

Люди осознают, что действовать нужно сообща, объединенными усилиями мирового сообщества. Эпоха "бабла" заканчивается (соединение Юпитера и Плутона полностью разрушит эпоху, когда миром правили деньги) – начинается Эпоха Водолея.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.