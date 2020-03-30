Маски сорваны: коронавирус обнажил истинное лицо каждой страны

Коронавирус меняет карту мира / pixabay.com

Пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис, перешедший в свою кульминационную фазу в результате вспышки эпидемии, демонстрируют процессы, которые мы наблюдали вот уже целое десятилетие. Постепенная смерть старого мирового уклада, сопровождающаяся борьбой за мировое господство в условиях рождения новой мировой системы.

Старая мировая система, её международные институты и правила игры (система ООН, ВТО, МВФ), мейнстримные идеологии и морально-этический кодекс (либеральная демократия, западно-европейский морально-ценностный набор, центризм), баланс сил и региональные альянсы — всё, что родилось из пепла Второй Мировой войны, умирает. На месте старого должно появиться нечто новое. Но прежде, мир должен пройти фазу перехода, характеризующуюся борьбой за приходящий новый, дивный мир и за "место под солнцем" в нём.

Эпидемия коронавируса — лишь один из процессов, запустивших этот самый переход, отправивший всю систему в разнос.

От начала "новой холодной войны" между РФ и США в середине нулевых, целого ряда агрессивных военных операций, бросивших вызов геополитической конфигурации, сложившейся по итогам Второй Мировой войны, через беспрецедентное расширение НАТО и ЕС на восток, восход Китая и "азиатских тигров", до миграционного кризиса, прихода к власти Дональда Трампа и подъема новой анти-глобалистской альтер-правой волны — всё планомерно шло к тому, что система в какой-то момент потеряет управляемость.

Читайте такжеКоронавирус уничтожит Евросоюз и навсегда изменит мирЕё пытались спасти, не давая процессам выйти из-под контроля. Но, как это часто бывало в мировой истории, делали это не всегда умело, не всегда правильно и не всегда вовремя. А иногда, обратить процессы вспять было в принципе невозможно, а местами и контрпродуктивно.

Например, лихорадочными движениями потушить миграционный кризис в Европе, давший "второе дыхание" правым евроскептичным силам, переложив ответственность на другие регионы — Африку и Ближний Восток. Это привело к отчуждению этих самых регионов от Европы и обострению с ними конфликтов, а ЕС стал заложником "миграционных договорённостей" с Турцией, Марокко, Ливией, Россией, Болгарией, Грецией, Хорватией.

Или, к примеру, гасить обеспокоенность России экспансией НАТО и ЕС на восток тактическими и непоследовательными обещаниями, маневрируя между интересами США, собственного бизнеса и политических элит, но не желая брать на себя больше ответственности, опасаясь призраков прошлой войны. В итоге, это привело к ложным ожиданиям, ложным впечатлениям и ложным надеждам, породившим конфликт, сперва на Балканах в 1990-х годах, затем в Грузии в 2008 году, затем в Ливии и Сирии в 2011 году и, наконец, в Украине в 2014 году.

Смена поколений, десятилетия эксперимента с моделью "государства социального благоденствия" и демографический кризис в Европе привели к постепенному смещению центра мирового производства в Азию. Восход Китая, Южной Кореи, Сингапура, Японии, Индонезии, Малайзии, Индии создал новое глобальное конкурентное ядро. Запад начал проигрывать им конкуренцию, не в силах генерировать новые, объединяющие идеологемы (из-за чрезмерной фрагментации политико-идеологического пространства), новые смысловые категории, социальные инновации и философское подспорье для новых экспериментов.

Хотя эпидемия коронавируса является лишь одним из подобных процессов, именно она окончательно отправила мировую систему в разнос и запустила тот самый переход от одного уклада к следующему.

Почему именно это событие? Потому что вспышка эпидемии породила глобальный вызов, по масштабам, охвату, глубине сравнимый с вызовом Второй Мировой войны, в особенности, по объёмам ресурсов, необходимых для его преодоления.

Перебои глобальных, привычных логистических цепочек, проваливание фискального "днища" во многих регионах, худшая за последние 70 лет мировая рецессия, крупнейший кризис международной системы здравоохранения, смерть традиционных правил игры на рынках и обострение стратегической конкуренции разных государств — эти потрясения являются "всадниками", сопровождающими нынешний мировой кризис. От того, кто и как их встретит, будет зависеть будущее место этого государства\ нации\ общества \ территории в будущей, новой мировой системе.

Эти вызовы — тот самый пожар, который должен превратить старый уклад в пепел, из которого родится новый мировой порядок, как когда-то он родился из пепла Второй Мировой войны, и был оформлен, прорисован, легитимизирован её победителями.

Какие предварительные выводы можно сделать уже сегодня по кризису и его последствиям для мира?

1. Коронавирусная пандемия и экономические трудности, которые она принесла с собой, сорвали со всех маски, вынудив играть по одному-единственному правилу: "Каждый за себя!". Это автоматом обострило конкуренцию в политических джунглях, и фактически утилизировало морально-ценностные и идеологические надстройки, игравшие роль красивой обёртки конфеты, которая не всегда имеет приятный вкус, будь то "европейская солидарность", "либеральная демократия", "славянское братство" или "пан-арабский национализм".

Читайте такжеКоронавирус уничтожит Евросоюз и навсегда изменит мирФранцузы и немцы открыто "продинамили" Италию, просившую медицинскую помощь и лекарства ещё в феврале этого года. Итальянцы перехватили все грузы с масками, медпрепаратами и средствами защиты, предназначавшиеся соседним государствам. Польша заблокировала возможность транзитной эвакуации латышей и эстонцев через свою территорию. Россия продолжает усиливать давление на Беларусь и Молдову, а Венгрия разрешает эвакуацию румынов через свою территорию лишь после длительных уговоров.

США закрылись от всего мира, и пытаются первыми сделать собственную вакцину, блокируя аналогичные усилия других. При этом, Вашингтон усиливает санкции против Ирана, Кубы и Венесуэлы на фоне ослабления мировой экономики и роста дефицита лекарств и медикаментов в этих странах.

Саудовцы и эмиратцы, пользуясь хаосом, продолжили выяснение отношений в Йемене и на острове Сокотра, и усиливают блокаду Катара под соусом "борьбы с коронавирусом". Египтяне готовятся к жёсткому ответу эфиопам и суданцам из-за строительства плотины на речке Нил. Турки усиливают своё влияние на Ливию и северную Сирию, доставляя туда лекарства, а монархии Залива отказывают ливанцам в финансовой помощи, несмотря на объявленный дефолт и пандемию, выдвигая им политические требования.

"Каждый выживает в одиночку" - вот так я могу охарактеризовать то, что сейчас происходит в международных отношениях в вопросах борьбы с коронавирусной пандемией. И это хорошо, ибо лишь в такие моменты кризиса Украина может увидеть истинное нутро мировой политики, и строить свою дальнейшую внешнеполитическую стратегию, исходя из трезвой, расчётливой и циничной оценки окружающей среды.

2. Тяжёлый удар по либералам-глобалистам. Пандемия показывает, насколько тесно и глубоко связан между собой весь мир. Ни одна страна не может остаться в стороне от разворачивающихся мировых проблем. Даже периферия международных отношений чувствует на себе последствия всеобщего карантина, закрытия границ и воздушного пространства, а также обвала цен на нефть, который ведёт к падению цен на сырье и продовольствие. Это очень сильный удар по глобализации, которая и так переживала не лучшие времена из-за волны антиглобализма, захлестнувшей сразу несколько регионов от Латинской Америки до Африки и Восточной Азии на фоне упадка традиционных центристских политических сил и ослабления послевоенного конституционного либерализма в Европе и США.

3. Хайп убивает людей. Коронавирусная пандемия прекрасно показывает, насколько уязвимым является человечество в информационную эпоху. Парадоксально, но масс-медиа, являющиеся главным источником информации для миллионов людей, пытающихся понять, что происходит в мире, стали главным разносчиком психосоциальной истерии, которая сопровождает эпидемию коронавируса.

Глобальные вызовы, взорвавшиеся в начале года вместе с распространением коронавируса в китайском Ухане, оказались настолько сложными, запредельными и всеобъемлющими для обывательского сознания, что население предпочитает либо не замечать эти вызовы, либо придумать оправдания, дабы не рушить привычные иллюзии старого, стабильного и упорядоченного мира.

Читайте такжеМрачное пророчество о ближайшем будущем УкраиныА крупнейшие масс-медиа ничего сделать неспособны, ибо информационно-смысловое пространство, в которых существует большинство обывателей, за последние годы резко схлопнулось под напором оголтелого популизма, циничного клик-бэйта, денежного инфотейнмента и постепенной деградации социальных отношений в обществе и политического поля в целом, что привело к вытеснению значительной части интеллектуального и морально-философского из общественного дискурса.

Результат: пандемия коронавируса распространяется в головах людей быстрее, чем в физическом мире, принимая причудливые формы тайных масонских заговоров, мистической мести иллюминатов и вселенского сговора межгалактических синедрионов марсианских евреев. Журналисты больше, чем все остальные, разгоняют панику и истерию относительно коронавируса, продолжая жить в старой парадигме массового консюмеризма.

4. Биотехнологии занимают своё залуженное место на одном пьедестале с финансовыми технологиями. Весь мир получил возможность лицезреть, что такое глобальная биологическая угроза, и насколько хрупким является мир в его нынешнем виде. Это будет иметь далеко идущие последствия для мировой системы, начиная от переосмысления роли здравоохранения в жизни человечества, пересмотра основ обороноспособности и могущественности государства и заканчивая усилением роли биотехнологий и ускорением развития более совершенных, простых и оптимизированных систем государственного управления, например через методы цифровой диктатуры, как это показывает Китай.

5. Происходит ликвидация старых политических порядков. Пандемия коронавируса показывает неэффективность и несостоятельность некоторых политических систем и/или принципов госуправления.

Это касается как прочности политических и социальных институтов государства, так и гибкости, адаптивности системы оповещения, механизма принятия решений в условиях национальной катастрофы и способности мобилизовать ресурсы (включая силовые) для, с одной стороны, достойной схватки с глобальным вызовом, а с другой стороны — переподтверждения внутренней легитимности политического руководства в глазах населения и, таким образом, обновления общественного договора.

В противном случае, если государство окажется неспособным вовремя идентифицировать угрозу, быстро принимать нужные, а иногда сложные и морально тяжёлые, решения, рационализировать имеющиеся ресурсы, оптимизировать работу страны в таких полевых, военных условиях, то такое государство будет ликвидировано вместе со старым мировым укладом. В особой зоне риска государства постсоветского пространства, слабые экономики Ближнего Востока и Африки, не вышедшие из пост-биполярного шока системы Латинской Америки и перенаселённые гиганты Южной и Юго-Восточной Азии.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, для Хвыли