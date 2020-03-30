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Нефтяной кризис распространяется быстрее коронавируса

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

30 марта 2020, 08:32

Гарантировать стабильность рынка можно только одним - удалением с него значительных объемов "чужой" нефти.

вышки, нефть
Нефтяной рынок охватил свой "коронавирус" / Reuters

На внутреннем рынке США начинают возникать отрицательные или близкие к нулю цены на нефть. В условиях дефицита мощностей по хранению ряду производителей приходится доплачивать за хранение своей нефти. Особенно тем, кто добывает специфические сорта. Вайоминг Асфальт Шюр, работающая с сортами для производства дорожного битума, сегодня продает свою нефть (с вычетом издержек за хранение) за 0,19 доллара за баррель.

Ситуация подходит к критической точке. И не только в США. Есть два выхода из нее. Рынок можно стабилизировать либо через принудительное удаление с него значительных объемов одного или нескольких крупных производителей (проще говоря, выбросить их с рынка), либо через добровольное, хотя и вынужденное всеобщее соглашение. Не обязательно формальное, но обязывающее для всех. С угрозой всем тем, кто будет такое соглашение нарушать.

Договориться, будем откровенны, практически невозможно. В ряде стран нефтяные компании либо государственные, либо подчиняются решениям государства в своей оперативной деятельности, но в тех же США у правительства нет возможности приказать нефтяным производителям добывать больше или меньше - экономика США так не управляется.

Читайте такжеКоронавирус уничтожит Евросоюз и навсегда изменит мирОстается принудительное удаление. Причем, разыгрывать сложные схемы, нет времени. США умеют играть в эту игру - через санкции. И они, как правило, вполне действенны. Иран ушел с рынка именно так. Северный поток-2, кстати, американцы изящно и без проблем закрыли тоже через санкции.

Решение Кремля о срочном спасении Роснефти через выкуп ее активов в Венесуэле - это вполне трезвая оценка угрозы, которую США могут осуществить в отношении российских нефтяных компаний. В первую очередь, Роснефти и ее дочерних структур. Решение очень грубое, его можно легко признать притворной сделкой и, скорее всего, Штаты на такой примитивный ход парней с питерских помоек не поведутся. Но деваться-то все равно некуда.

Кризис на рынке нефти распространяется быстрее коронавируса. Еще месяца не прошло с момента, когда выдающийся управленец и по совместительству друг российского президента вогнал ситуацию в штопор. Обстановка за две недели обрушилась кардинально. А потому и меры по ее спасению нужно будет предпринимать срочные и такие же - кардинальные.

Читайте такжеУкраине придется выбрать один из двух кошмарных вариантов, чтобы сохранитьсяРоссия явно находится в первых рядах возможных получателей санкций по целому ряду причин. Главная - российский экспорт в объеме 5 млн баррелей нефти в сутки - это тот навес, убрав который, можно резко оздоровить ситуацию на рынке. Сегодняшняя оценка превышения предложения над спросом - примерно 15 млн баррелей, но когда карантинные мероприятия в Европе и Китае завершатся, спрос на миллионов 10-12 вернется. Но то, что мировой кризис надолго, сомнений уже нет. А это означает лишь одно. Спрос на энергоносители будет восстанавливаться еще очень долго.

В таких условиях гарантировать стабильность рынка можно только одним - удалением с него значительных объемов "чужой" нефти. Осталось понять - кто здесь чужой.

Эль Мюрид нефть кризис новости России новости США
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