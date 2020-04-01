УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин исчез и в России начался адский бардак

Иван Яковина
Украинский журналист
1 апреля 2020, 09:28

Пока хозяин Кремля прячется от коронавируса, его драгоценная вертикаль идет вразнос.

Заболел главный врач больницы г. Москвы №40 Денис Проценко, который до этого тесно контактировал с Путиным
Заболел главный врач больницы г. Москвы №40 Денис Проценко, который до этого тесно контактировал с Путиным / кадр из видео

В системе управления РФ точно произошел какой-то сбой.

Путин объявляет выходную неделю и исчезает.

Собянин издает абсолютно незаконный указ об изоляции всего населения Москвы.

В полночь в ФБ с какого-то хера появляется всеми забытый Медведев, который говорит, что все должны сидеть дома и читать книги!

В Подмосковье ментовские машины через матюгальники объявляют, что уже введен комендантский час(!) - при том, что ни режима ЧП, ни даже ЧС никто не объявлял.

Некий московский "Оперативный штаб" (видимо, собянинский) объявил, что незаконный "режим изоляции" будет действовать не до конца путинской выходной недели (5 апреля), а на неделю дольше - до 14 апреля.

Когда журналисты увидели это сообщение, то заинтересовались - а на каком таком основании? Сообщение о продлении, висевшее на сайте 10 минут, было оттуда спешно убрано.

Читайте такжеКатастрофу скрывать уже невозможно: путинской России пришел конецКакой-то адский бардак и полное отсутствие центра принятия решений. Все хотят, чтобы Путин ввел режим ЧС, который дал бы правовые основания для карантина, ограничения движения людей и всего прочего. Сейчас впервые настал момент, когда его диктаторские полномочия пригодились бы!

Но Путин куда-то потерялся и/или спрятался. Где он находится и чем занимается, никто не знает. Уже пять дней он тупо не появляется на людях. Я думаю, что он очень боится заразиться - коронавирус сейчас вовсю гуляет по российскому начальству, среди его ближайших миньонов. Поэтому и сидит в какой-то секретной резиденции на Алтае.

А может быть, он уже умер от коронавируса, и сейчас Собянин с Медведевым решают, кто будет главным.

Короче, это какой-то 1991 год. Кризис и распад системы управления, генсека где-то заперли, страной управляет черт знает кто, и получается это так себе.

Владимир Путин Иван Яковина Сергей Собянин новости России коронавирус в России
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:16
Украинцам пора осознать весь ужас ситуации с эпидемией
10:05
В Слуге народа рассказали, когда ждать $4 млрд от МВФ
10:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 апреля: поджог сердца и заслуженный плод Видео
09:44
Заразиться "короной" от посылки и продуктов: ученые раскрыли все карты Видео
09:37
Коронавирус у детей: названы опасные симптомы
09:36
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных 1 апреля
09:28
Путин исчез и в России начался адский бардак мнение
09:13
Когда в Украине закончится карантин: Аваков назвал примерные сроки
09:05
До Пасхи весны не ждите: синоптик дал неожиданный прогноз на апрель
09:02
Конфиденциальность в условиях пандемии: какую информацию может запрашивать государство
08:41
"Это – свинство": Аваков "закрыл" эвакуацию украинцев чартерами
08:32
Как оплатить коммунальные услуги онлайн – лучшие сервисы и методы
08:31
Зеленский стал младшим половым партнером Порошенко мнение
08:22
Курс доллара и курс евро резко сдали назад: сколько стоит валюта в Украине
07:47
Лечение коронавируса: ученые нашли возможный способ побороть COVID-19
06:56
Игра в "верю-не верю": как Украина может обмануть МВФ мнение
06:44
"Вульгарная шлюха": Тетя Мотя топлес показала сочную грудь
06:32
День Дарьи 2020 – поздравления для Даши на русском и украинском
06:16
"Дырка в бюджете": эксперт рассказал, когда ждать нового скачка доллара
06:08
В моду вернулся французский боб в стиле 60-х и френч боб-ключица - фото Фото
05:53
Водка не поможет: эксперт рассказал, как защититься от коронавируса
05:25
С 1 апреля 2020 – прикольные картинки, гиф и угарные пожелания
05:07
"Черная биография": эксперт назвал возраст Путина
05:03
Знаки судьбы: эзотерики назвали приметы про обувь, которые сбываются
04:49
Каким будет апрель и самый дурной период месяца мнение
04:28
"Породистая, соски видно": Мисс-Украина публично показала грудь в развратной позе
04:02
Эксперт напугал страшными последствиями возможного дефолта в Украине
03:14
Разврат в спальне: советы по съемкам хорошего домашнего порно
02:33
ТОП-5 неочевидных признаков заражения COVID-19
01:40
Юная красотка-порноактриса развеяла мифы о сексе
00:57
Экс-советник Путина назвал самую большую проблему с Зеленским
00:31
В Москве ученые нашли в морской губке вещества для борьбы с коронавирусом Видео
00:19
1 апреля – какой сегодня праздник: с Днем смеха и Днем коньяка
31 марта, вторник
23:57
На Хмельнитчине разгромили авто с гробом-напоминанием о карантине Видео
23:43
Князь Монако Альбер II успешно победил коронавирус
23:30
Как приготовить постный борщ: необычный рецепт Видео
23:06
Пациенты с коронавирусом могут заражать после выздоровления Видео
23:00
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 31 марта
22:38
Не собираться более двух человек: в Тернополе ужесточили карантин Видео
22:07
В Украине подскочило число больных коронавирусом, есть новые жертвы Видео
22:00
Умер Эндрю Джек - он болел коронавирусом
21:21
Стало известно, сколько заробитчан потеряли работу в Польше
21:15
"Крым забрали, где твои скрепы?": Слепаков спел коронавирусу песню Видео
21:14
Коронавирус подхватил мэр украинского города Видео
21:00
"Отремонтировать" волосы - лучшие 4 маски для волос в домашних условиях
20:50
"Легко объегорить": какому знаку Зодиака в апреле быть очень осторожным с деньгами Видео
20:44
Ненасытный Ковид-19 изменил свои вкусы: в зоне риска уже не старики Видео
20:43
В Румынии на границе с Украиной произошла вспышка коронавируса Видео
19:59
Лечение по тарифам, новые пенсии и карантин – что ждать с 1 апреля 2020 Видео
19:56
В Луцке горсовет установил жесткие правила для магазинов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять