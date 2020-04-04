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Медики массово увольняются из-за коронавируса

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

4 апреля 2020, 11:50

Наплевательское отношение властей на медицинскую сферу привело к тому, что в разгар эпидемии страны остаются без врачей и медперсонала.

коронавирус
Врачи не обеспечены средствами защиты/  facebook.com/doc.antonenko

Вот интересная тема в связи с коронавирусом. В соседней с нами Румынии зафиксировано массовое увольнение врачей и младшего медперсонала.

Несколько десятков человек в Бухаресте за один день. Ещё несколько десятков уволены из психиатрической больницы в Яссах.

Масштабы увольнений такие, что даже привлекли внимание МВД, которое взялось за расследование данных фактов. Что они там расследуют, мне не до конца понятно, но вокруг этой темы там собирается нешуточный скандал, ибо в центре внимания - вопрос обеспеченности медиков необходимыми средствами защиты для нормальной работы с пациентами.

Многие считают, что недостаток средств защиты и приводит к массовому увольнению врачей и медсестёр.

В Румынии официально 2 738 заражённых и 94 летальных случая. Больше всего - Сучава, Бухарест и Брашов.

В соседней Молдове та же ситуация, и даже хуже. Там уже 12 лет подряд фиксируется планомерный отток медиков из страны за рубеж в поисках лучшей жизни/работы/зарплаты/природы и т.д.

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За один 2019 год страна лишилась порядка 3,5 тысяч высококвалифицированных врачей. Больше всего - терапевты. Ещё уехало 40% офтальмологов и куча неврологов. Едут в Румынию, а оттуда пытаются дальше в Западную Европу.

Так вот, на фоне коронавируса, в Молдове не хватает врачей из-за этой повальной эмиграции предыдущих лет, а новых мало. У них тоже проблемы с реформой системы здравоохранения. А сейчас на фоне пандемии многие просто увольняются, ибо работать в таких условиях не могут или не хотят.

В Молдове 505 случаев заражения и 6 смертей. Больше всех в Кишиневе, Сороках, Штефан-Водэ и Приднестровье.

В России начинается та же проблема. На днях, к примеру, весь медперсонал инфекционного отделения городской больницы в Ростове в полном составе написали заявления на увольнения. Причина та же, что и у других - невозможно работать, нет средств защиты. И здесь также наблюдается многолетнее наплевательское отношение властей на эту сферу. Ещё в сентябре 2019 года в РФ фиксировали масштабные увольнения врачей по собственному желанию из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда, в особенности в провинции.

В Штатах в феврале-марте фиксировались массовые увольнения врачей. На это всё накладывается уже существовавшая до этого проблема острого недостатка младшего медперсонала. А сейчас там разгорается битва вокруг вопроса увольнения врачей за то, что они пишут в соцсетях о проблемах своих больниц и нехватке тестов на коронавирус.

Португалия пережила массовое бегство врачей из сферы здравоохранения во время долгового кризиса 2011 года, и теперь им сложно справляться с потоком больных. Власти мобилизуют тех, кто уже на пенсии.

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В Британии каждый четвёртый врач отсутствует на работе либо по причине самоизоляции, либо из-за того, что он болен. И тоже - существует острая нехватка персонала, особенно медсестёр. Многие не хотят выходить на работу из-за недостатка средств защиты.

В общем, я это к чему? Вот мне интересно стало, как у нас в Украине обстоят с этим дела.

Недавно читал, что из больниц Киевской области массово увольняются врачи. Да и система здравоохранения у нас, мягко выражаясь, не менее проблемная, чем румынская, молдавская или российская. О США и Европе я скромно умолчу.

Так что, есть о чём подумать нашему правительству. Надеюсь, подумают. А врачам, которые сражаются с болезнью в таких условиях, надо сказать "спасибо".

коронавирус Илия Куса медики врачи увольнения
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