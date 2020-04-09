Коронавирус показал глубину деградации всех институтов в Украине

Кризис выявил все слабые места Украины / УНИАН

Пришёл вирус, Украине понадобилась медицина, оказалось что нет не больниц, не специалистов, не палат, не ИВЛ.

Понадобилось учить детей онлайн. Оказалось, что учителя путают 18 с 28 на уроке математики и океаны между собой на географии, а кто-то гениальный выпускает это в эфир, в записи, никак не корректируя ошибки.

Оказалось, что и образования нет.

Что вы хотите от несчастных учителей, которых унижали нищенскими зарплатами много лет?!

А можете назвать хоть один институт государства, который нормально работает?

Читайте такжеПосле карантина в Украине появится армия безработных и разорённыхНо всё это время, пока уничтожали образование, воровали в медицине, конечно, важно было выяснить, кто на каком языке говорит, переименовать улицы и конечно выделить именно сейчас в бюджете страны 50 миллионов, внимание, на патриотическое кино.

Не будет ни кино, ни 50 миллионов, ни учителей, ни медицины.

Пока всё так в стране.

Зафиксируйте этот прогноз.

И, да, после кризиса люди будут уезжать.

В ещё больших количествах.

Зафиксируйте и этот прогноз.

Кризис показал глубину деградации всех государственных институтов в Украине, отсутствие желания что-либо реформировать и полное отсутствие стратегического мышления!