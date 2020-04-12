Секрет коронавируса: кто создал "биологический Чернобыль"

Откуда взялся китайский коронавирус? / Reuters

Заезды Путина в Кремль становятся комичными. Теперь он приезжает туда на несколько часов – внезапно, но с сердитыми намерениями отснять "видео-консерв" на неделю вперед. Снимает с разными галстуками, с переведенными на разное время стрелками на часах – чтобы никто не догадался. Подход профессионального разведчика, что тут говорить! Появляется в Кремле, как в тылу врага, после чего, быстно отснявшись, энергично шмыгает в свою нору. В ней хорошо, тепло. Там иконы, старцы бородатые, и нет страшного коронавируса.

"Мы стоим у подножия пика заболеваемости" - скорбно изрек Собянин.

Скоро он уже не сможет врать, потому что по устоявшейся путинской традиции в кризисной ситуации снова был выбран самый плохой сценарий. Никакого вам режима ЧС, довольствуйтесь незаконным гибридом "самоизоляции", что в переводе означает "каждый за себя, а власть тут ни при чем". И проявляется она только в виде вымогателей в погонах, азартно штрафующих всё, что движется.

А в итоге население, отпущенное "добреньким" Путиным на "выходные", перезаражалось, и теперь, само того не ведая, переносит болячку на ногах, да еще и делится вирусняком с собратьями. К тому же, распиаренные тесты "Вектора" - вообще ни о чем, профанация, как и все, о чем рапортуют на самый верх изолгавшиеся чиновники. Читайте такжеНынешнее место Кремля - возле ведра с объедками

А в тиши кабинетов шуршат совсем другие бумажки, которые не зачитывают в эфирах победоносных телеканалов: "Департамент здравоохранения Москвы сообщает. По данным референсных лабораторий наблюдается значительное число случаев ложноотрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19.

В связи с этим существуют высокие риски развития тяжелых форм течения заболевания. Вместе с тем, количество пациентов с внебольничной пневмонией быстро увеличивается. По наблюдениям московских стационаров, развитие осложнений может происходить стремительно, иногда в течение нескольких часов, чаще на 3 – 5 сутки от начала заболевания. Единственным достоверным диагностическим исследованием, позволяющим подтвердить/исключить развитие в виде пневмонии, является компьютерная томография легких и ее интерпретация в сочетании с клинической картиной заболевания…"

Теперь россиянам понятно, что имел в виду приунывший Собянин? Отдохнули на выходных? Нажарили шашлычков? Намолились в храмах? Пожалуйте-ка в стационар. Но помните: аппаратов ИВЛ на всех не хватит. И не благодарите Путина за доброту и щедрость: он хотел, как лучше.

На фоне надвигающейся коронавирусной катастрофы в мегаполисах, полным издевательством, граничащим с преступлением, выглядит смягчение ограничений в регионах. Вместо введения режима ЧС во избежание распространения вируса, власти на местах решают возобновить работу многофункциональных центров, служб занятости, нотариусов и страховщиков, а также оптик и химчисток. В некоторых регионах открываются магазины по продаже стройматериалов и садового инвентаря. Понятно, что никто не хочет нести убытки, но раз уж случился глобальный форс-мажор – сведите к минимуму человеческий ущерб, а уже потом занимайтесь экономикой.

Но девиз "Можем повторить!" никто не отменял. Корона-Гитлера будем забрасывать трупами. Доверху накидаем. Это означает, что при пещерном уровне медицины, если немедленно не объявить карантин по всей стране, победителями в смертельной схватке с вирусняком станут ритуальные конторы. Если в условиях жесткого карантина летальность составляет от 5 до 20% - то в шапкозакидательской России она поднимется до 35-40. Сколько там выявлено сегодня официально? 1700? Сами проведите математические вычисления. И арифметическую прогрессию не забудьте. А потом включите геометрическую.

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Американцы с ног сбились в поисках ответа на вопрос "откуда пошла сия зараза?" Еще 28 января Департамент юстиции объявил, о том, что "заведующему кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета и двум гражданам Китая предъявлены обвинения в связи с оказанием помощи Китайской Народной Республике".

Д-р Чарльз Либер, 60 лет, заведующий кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета, был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления в связи с фальсифицированными заявлениями" относительно его научной деятельности в Ухани.

Но не только Чарльз Либер интересует американцев. Взрыв в российской лаборатории "Вектора" в Кольцово, прогремевший 16 сентября 2019 года, также находится в фокусе внимания – как разведки США, так и китайских товарищей, кровно заинтересованных в поисках первых шагов вырвавшейся на свободу инфекции.

Уже сейчас понятно, что человечество столкнулось с рукотворным модифицированным вирусом, способным к мутациям. И теперь заинтересованные стороны должны ответить на вопрос: с чьим конкретно "биологическим Чернобылем" мы имеем дело? Кому предъявлять итоговый счет: китайцам или русским?

Путин знает, что – не приведи Господи, если это "Вектор" - его никто не пожалеет. Даже собственная братва. Потому что и США, и Европа, если будет доказано "Векторное" происхождение вируса – тотчас признают Россию биологически опасной для всего мира территорией. И закроют её навсегда. И заморозят счета, и недвижимость заморозят. А уж что будет с испанским общаком – и подумать страшно. И если тушку пахана братва сегодня бережет – то исключительно для того, чтобы предъявить потом разъяренной мировой общественности: на вертеле и в хорошо прожаренном виде.

Вот и посылает он военных вирусологов в Италию, чтобы подсматривали, подслушивали и принюхивались. После чего – докладывали: наше лабораторное дерьмо или не наше? И насколько опасно мутирует? Это уже звездец или еще не совсем?..

Эта вирусная история продлится еще долго. Но ответы на вопросы мировая общественность жаждет получить уже сейчас. И кому-то они обойдутся слишком дорого. Ценою в жизнь.

Александр Сотник, российский журналист, писатель, публицист, для Сотник.ТВ