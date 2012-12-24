Лопата как символ уходящего года

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
24 декабря 2012, 19:20

В этом году было достаточно поводов для оптимизма, но политика почти всю радость нивелировала.

Предпоследний понедельник уходящего года – самое время подводить его итоги. Как по мне, 2012-й выдался слишком уж неоднозначным. С одной стороны, он очень понравился действительно значимыми событиями, происходившими в Украине. С другой, позитив, как часто бывает в нашей стране, испортила политика.

Для меня уходящий год - это, прежде всего, Евро-2012, событие огромной важности. Но радоваться не позволяют другие события, символом которых смело можно назвать старого-нового премьер-министра с его слишком яркими, чтобы их обходить высказываниями. В частности, с последним упреком украинцам, что они жалуются на погодные сложности, а снег не чистят. Вот взяли бы лопаты....

Объясню, почему смешал футбольный чемпионат и нашу политику, да еще и высказывания Николая Яновича Азарова. На самом деле, они слишком уж переплелись. Подумайте сами, с одной стороны, в этом году Украина пережила небывалый бум. Не только футбольный, вырос наш патриотизм, а еще усилилось крайне дефицитное в украинском обществе чувство – единения. Скажу громче, единство всех украинцев, независимо от языка, этнических моментов и, самое главное, места проживания. Но благое дело, которому способствовал Евро, не было доведено до конца и снова стало тормозиться. И причина тому – политика.

Вспомните июнь этого года. Вся Украина объединяется вокруг своей национальной сборной, испытывает высшие минуты радости, когда мы обыгрываем шведов, и сливается в порыве гнева после матча с Англией, в котором венгерский арбитр не засчитывает чистый гол. Более того, наш июньский порыв единения куда шире, чем радость или огорчение из-за родной сборной. Во Львове мы интересуемся, как там проводит турнир Донецк, и наоборот, а в Киеве переживаем обо всей Украине. Более того, мы видим иностранных фанов, толпами гуляющих по нашим городам, и замечаем, что нам ведь есть чем гордиться. У нас есть исторические города, в которые стоит приезжать, стадионы, которыми можно гордиться, более того, у нас есть еще очень многое, что присутствует далеко не в каждой европейской стране, - горы, море, природные красоты и прочее. И это все в границах одного государства. И мы, без всяких вопросов, начинаем больше любить свою Родину и обращать меньше внимания на вещи, которые нас могут разделить. Мы начинаем чувствовать, что в разнообразии наша сила, и это чудесно!

Но вот после Евро проходит несколько дней, и доблестные депутаты ВР принимают закон о языках. То разнообразие, которое могло бы нас объединить, снова становится предметом конфликта и грозит расколом. Снова, сначала на "высоком политическом уровне", а потом и на рынках, улицах и в поездах, начинают вестись дискуссии, какой язык лучше, и на каком нам хочется разговаривать. Заметьте, во время Евро этот вопрос интересовал нас в самую последнюю очередь… Ну а после начинаются выборы, и вопросы, которые украинцев могут расколоть, только постоянно усугубляются с разных сторон. Более того, люди начинает чувствовать, что они, в первую очередь, не граждане, а товар, причем далеко не самый дорогой. Ведь нас можно купить не только за пару сотен гривен, а еще и за новые очки, футболку, зонтик, яд против колорадских жуков или прочие, часто смешные, мелочи. И мы теряем не только ощущение единства, а и всяческий патриотизм. Как любить Родину, если те, кто ею руководят (или стремятся к этому), так к тебе относятся? Или, вообще, довели до того, что для тебя любая подачка – в радость, ибо ты не всегда ее можешь купить…

Но, знаете, главной причиной думать, что в нашей стране ничего особо не изменилось, и что гордиться нам пока что особенно нечем, для меня стали даже не выборы и не скандальные законы. Ярчайший признак нашей стабильности, очень напоминающей стагнацию, - снег, который выпал этой зимой. Как всегда, снегопад, серьезный, но не самый катастрофический в истории, парализовал страну, и самым легким его последствием стали ужасные 10-бальные пробки в Киеве, а самым серьезным – несколькодневный плен, в который попадали украинские водители. А вот символом этой стабильности со знаком минус, к сожалению, как раз и стало высказывание нашего премьера. Который только за последние несколько месяцев сначала советовал украинцам больше работать, чтобы справиться с процентами на ипотеку, потом – пить валерьяночку, когда нам грозили сразу падение гривны и валютный налог. Сейчас же Николай Янович советует нам брать лопаты и сами расчищать снег. То есть, перекладывает ответственность с себя, как чиновника высокого ранга, со своих подопечных, с коммунальщиков, которые существуют на уплаченные украинцами налоги, на нас с вами. И сохраняется тенденция, когда чиновник что угодно говорит и делает, лишь бы избавиться от ответственности, к сожалению, стало одним из главных итогов этого года.

Вот только давайте, переосмысливая то, что произошло за весь этот год, будем чаще вспоминать лето с его достижениями. Патриотизм и единство, если его таки удастся достигнуть, - вещь куда более устойчивая, чем чиновники любого, даже самого высокого, ранга…

фото: ma-zaika.ru 

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