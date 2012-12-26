Время петиций. За что Путина хотят сделать персоной нон грата

Россияне еще не в силах осознать весь уровень деградации и разложения собственной власти, искренне уверенной, что имеет право распоряжаться жизнями собственных маленьких граждан только чтобы досадить американцам.
Российская "Новая газета" смогла буквально за один день собрать 21 000 подписей под петицией, требующей роспуска Государственной Думы. Когда под петицией будет собрано более 100 тысяч – никаких проблем с этим, разумеется, не будет – документ можно будет передать на рассмотрение депутатам нижней палаты российского парламента. Впрочем, то, что они к нему прислушаются – очень маловероятно.
Ранее журналисты уже собрали более 100 тысяч подписей под петицией, которая требовала от депутатов не принимать скандальные поправки к закону, которым разгоряченные российские законодатели решили ответить на американский "акт Магнитского". Подписавшиеся под документом граждане России требовали не лишать сирот возможности найти себе приемных родителей в других странах, в частности, в Соединенных Штатах. Но законодатели просто "потеряли" петицию – так они стремились поскорее уязвить американских коллег. В результате россияне начали сбор подписей под другим документом, обращенным на этот раз уже к Белому дому: они требуют включить проголосовавших за изуверский закон депутатов в "список Магнитского". Появилась и новая петиция, требующая дополнить список фамилией президента России Владимира Путина...
Петиции в последние дни превратились в России в настоящую форму общественной активности. Декабрьские морозы и жесткая антимитинговая тактика власти фактически свели на нет уличную активность оппозиционеров, но от этого любви к руководству страны не прибавляется. Тем более, оно начинает совершать шаги, приводящие в изумление даже тех, кто политикой вообще не интересуется. Мало кто думал, что Кремль – а именно из Кремля идут указания депутатам, которыми сейчас руководит бывший глава президентской администрации Сергей Нарышкин – решит отыграться на сиротах за решение не допускать в Соединенные Штаты чиновников, повинных в смерти Сергея Магнитского. Россияне, – как, впрочем, и весь окружающий мир – еще не в силах осознать весь уровень деградации и разложения собственной власти, искренне уверенной, что имеет право распоряжаться жизнями собственных маленьких граждан только чтобы досадить американцам, не имеющим, кстати, никакого отношения к принятию "акта Магнитского" - детей, как правило, усыновляют не конгрессмены.
Но одно в России уже поняли: запрет на въезд – это именно то, что больше всего интересует чиновников, то, что заставляет их терять голову и поступать вопреки здравому смыслу. Не случайно один из самых одиозных депутатов Госдумы, первый заместитель главы комитета по международным делам Вячеслав Никонов пригрозил США "симметричным ответом" в случае, если они прислушаются к петиции о включении в "список Магнитского" российских парламентариев – и это тогда, когда никаких не то что решений, а даже намерений американских конгрессменов не просматривается, а есть только сбор подписей обычными гражданами. Никонов даже с каким-то сожалением отметил, что "запрещать собирать подписи, наверное, нельзя" - но, вероятно, очень хочется.
Так что депутаты нервничают – это видно. Но и ослушаться не могут: уже вскоре скандальный закон будет одобрен верхней палатой российского парламента, Советом Федерации, а затем и президентом Путиным. И никакие петиции не помогут.
фото: Главред, EPA / UPG