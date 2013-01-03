Бандера и новое "покращення" под елочку

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
3 января 2013, 18:30

Новогодние поздравления и акции украинских политиков наводят на самые грустные мысли.

Нынешний Новый год, точнее, его официальная часть и разнообразные политические акции, оставили довольно неоднозначное и даже местами тягостное впечатление. Что интересно, радостные поздравления от власти, переполненные щедрыми обещаниями, и факельные шествия и митинги в честь Степана Бандеры, лично на меня произвели фактически одинаковое впечатление - все это уже было, причем неоднократно. И даже сама такая мысль навевает грустные выводы.

Новый год, как и практически любое другое праздничное событие, снова продемонстрировал одну не самую приятную для украинского общества тенденцию. Политики, от которых во многом зависят если не наша судьба, то уж точно благосостояние и планы на будущее, используют для того, чтобы привлечь на свою сторону симпатии граждан, довольно однообразный, даже бедный, набор инструментов. Может показаться, что это не так уж это и плохо, по крайней мере, новых обманов никто не придумал. Но на деле выходит, что нас считают слишком уж доверчивыми, вплоть до глупости. А мы продолжаем верить, несмотря на такое отношение.

Первая иллюстрация к вышесказанному - новогоднее поздравление украинского премьер-министра. "Покращення" от Азарова уже давно стало темой многочисленных анекдотов, мемов и фотожаб, а ему хоть бы что – продолжает обещать это вот уже мифическое улучшение жизни украинцев, и, думается, будет обещать еще очень долго. К этому Новому году Николай Янович, например, в рамках "покращення" пообещал повышать зарплаты и соцвыплаты, улучшать медицину и образование и так далее, и тому подобное. Очень хорошее намерение, только вот оно вызывает кучу вопросов.

Во-первых, почему мы так много слышим о пресловутом "покращенни", но никак его не можем увидеть. Нам рассказывают о нем в разнообразных отчетах, желают к праздникам и даже описывают, как нечто вполне совершившееся. А мы, вот же упрямые, все не видим его и еще посмеиваемся. Во-вторых, сколько можно кормить народ пустыми словами и цифрами? Например, у нас в стране, судя по официальным цифрам, совсем нет инфляции, но предновогодний чек в супермаркете у меня оказался существенно дороже, чем в 2011-м, при том же наборе продуктов. У нас в стране растут пенсии, но никто не говорит о том, заметили ли пенсионеры прибавку, составившую для многих меньше ста гривен. И таких примеров можно приводить массу.

Наконец, в-третьих, сколько можно жить прошлыми успехами? Нет, я, например, горжусь тем, что в Украине было Евро-2012. И даже признаю немалую в том заслугу нынешней власти, сумевшей прорваться через угрозу переноса чемпионата в другую, более подготовленную, чем мы, страну. Но не могу понять, чем мне, живущему здесь и сейчас, поможет Евро? Кроме того, чемпионатом тоже, думается, нужно гордиться довольно умеренно, помня о том, что, несмотря на все "покращення", приуроченные к нему, наша страна стала не намного благоустроеннее. А некоторые "достижения" оказались полным провалом, как пресловутые уже "Хюндаи". Знаете, вообще, если бы наша власть честно сказала: "Ребята, особого улучшения жизни ждать не стоит, кризис там, сами понимаете, и прочие проблемы", мне было бы приятнее. Ведь эти слова были бы правдой! А вот когда я слышу слово "покращення", честно говоря, совсем не смешно. Скорее грустно от того, что меня за такого, извините, дурака держат…

Но если бы я был недоволен лишь обещаниями власти, это было бы полбеды и даже нормально. Так ведь политики и партии, позиционирующие себя, как абсолютные оппоненты нынешнего руководства Украины, действуют очень схожими с ним методами, дабы на нас воздействовать. И, как и власть, совершенно не стремятся к разнообразию. Вспомните, как в прошлом году нам, например, рассказывали о необходимости защиты украинского языка, в то время, как большинство голосовало скандальный закон Кивалова-Колесниченко. Но самым последним и очень ярким примером не особого богатства методов нашей оппозиции лично для меня стали очередные акции в честь дня рождения Степана Бандеры.

1 января, глядя на факельное шествие в Киеве и слушая многочисленные лозунги, которые провозглашали лидеры ВО "Свобода" в столице и других городах, я ощущал, что уже видел и слышал такое, причем неоднократно. Те же слова и плакаты, те же шествия по улицам, та же критика. Я когда-то уже писал, что мне весьма симпатичны, по крайней мере, эстетически, подобные акции, но, честно признаться, они уже начали надоедать. Нет, почитать исторических деятелей, пусть и таких, которые неоднозначно воспринимаются в разных частях Украины, дело хорошее. Но, дорогие националисты, нельзя построить что-либо новое, постоянно зацикливаясь на одних и тех же вещах. Историю помнить необходимо, но сама по себе она ничего не даст ни настоящему, ни будущему. А еще, наверное, стоит прислушиваться к мнению людей, которые с вашим пониманием истории не согласны, и, кто знает, поискать вещи, которые не будут вносить раскол в украинское общество. Постоянное, уже совершенно не оригинальное и повторяющееся действо с одинаковыми картинками именами на устах правда утомляет. Это как драки в Раде – несколько дней на них смотреть весело и интересно, а потом начинаешь грустить из-за того, что в твоей стране такой парламент. Вот только, если в то, что депутатские побоища хотя бы на время прекратятся, я верю, то в разнообразие лозунгов наших националистов – не очень. Ведь и так все действует…

И, знаете, самое грустное именно в этой действенности. Наши политики, верующие если не в "покращення" и то, что "Бандера придет – порядок наведет", то в то, что подобные лозунги работают, не придумают ничего нового. Им просто не нужно, ведь мы и так верим. И совершенно не напрягаем наших нардепов, премьеров и прочих высоких политиков. Вот только есть один момент. То, что наши симпатии хотят завоевать заезженными штампами, свидетельствует, среди прочего, о том, что нас с вами не особо уважают, даже свои креативные способности напрячь не хотят. Так может быть, стоит напрячь наших политиков? По крайней мере, выборы в нашей стране проходят не так уж редко, а жвачка, в конечном итоге, надоедает даже самому терпеливому народу…

Фото: debryansk-rus.org

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