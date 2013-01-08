Языковой референдум: выстрелит ли ружье?

Так уж получилось, что на минувшей праздничной неделе главными ньюсмейкерами стали два человека – скупой французский актер Жерар Депардье с российским паспортом и обычно весьма сдержанный спикер украинского парламента Владимир Рыбак. В эфире 5 канала Владимир Васильевич не исключил, что вопрос русского языка может быть вынесен на референдум.

Согласно данным социологов, вопрос языка находится в "рейтинге" интересов украинцев где-то на 20 месте, тем не менее любое упоминание этой темы всегда вызывает бурные эмоции.

Народный депутат Ирина Фарион назвала умозаключения спикера абсолютно несерьезными, бессмысленными и непродуманными.

"Что такое Партия регионов? Партия регионов – это последний оплот совка. А совок инфицирован языком империи. Это для них задание на ментальном уровне, - заверила "Главред" свободовка. - Другой вопрос – насколько Украина на этом самом ментальном уровне освободилась от оккупации? Если Украина освободилась, то этот референдум станет для Партии регионов окончательным и абсолютным крахом. Таким крахом стал для местного совка референдум в Латвии. Он запрудил Ригу намного больше, чем всякая нечисть – Киев (там некоренного населения было намного больше – 60 процентов). Но этому великому народу хватило силы сказать "нет" московской оккупации".

Напомним, 18 февраля 2012 года в Латвии прошел референдум о статусе русского языка. Инициатором референдума стало промосковское движение "Родной язык". В результате против признания русского языка вторым государственным в Латвии проголосовали 821,722 тысячи человек или 74,8%.

Президент Латвии Андрис Берзиньш назвал референдум серьезным уроком для общества. "Я благодарю всех, кто сумел сохранить в накаленной атмосфере референдума хладнокровие и толерантность, не поддался на провокации и разжигание вражды", - сказал он тогда.

Может, и Украине стоит пройти через такое испытание, чтобы решить проблему русского языка раз и навсегда? Или, перефразируя известную поговорку, что латышам хорошо, то украинцам смерть?

Политолог Вадим Карасев считает, что Украине от таких "уроков" лучше воздержаться. По его словам, в наших условиях референдум – это чрезвычайно опасный инструмент. Поскольку он не вылечит страну, а может ее погубить.

"Референдумы подобного фундаментального характера можно проводить только в условиях относительного гомогенного, однородного общества, интегрированного, консолидированного. У нас такая игра в победу может привести к тому, что проигравшие не согласятся с мнением выигравших, и, наоборот, ожесточатся, это будет иметь влияние на политику".

Примечательно, но и регионал Михаил Чечетов целиком и полностью согласен с мнением эксперта. Фактически он повторил мысль Карасева, но только другими словами. "Если перевес будет в один голос в ту или иную сторону, никто не поверит в результат этого референдума. Это будет будоражить общество, будет будоражить страну. А я сомневаюсь, что мы сегодня сможем получить убедительное большинство в ту или другую сторону".

Чечетов заверил "Главред", что спикера просто неправильно поняли: тот, дескать, говорил лишь о возможности референдума.

"От нас инициатива о референдуме по языку исходить не будет. Это только если общество созреет до этого вопроса. Тогда что ж поделаешь – придется провести. На сегодняшний день нет необходимости проводить референдум ни по какому вопросу".

Надо сказать, в конце 2012 года тоже было много разговоров о референдуме, правда, несколько в ином ключе. Оппозиция опасалась, что на всенародный референдум могут вынести текст новой Конституции, а где-то в ее недрах может "затаиться" норма об избрании президента в парламенте.

Но в своем недавнем интервью Виктор Янукович развеял сомнения по этому поводу. "Ответ на этот вопрос однозначен. Изменения в Конституцию должны приниматься конституционным способом. Другого пути для изменения Основного закона быть не может. Сегодня такая процедура определена 13-м разделом действующей Конституции и включает обязательное участие Верховной Рады".

Помните известный афоризм Чехова? Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно непременно выстрелит. Возникает логичный вопрос: зачем доживающая последние дни Рада VI созыва в нарушение процедуры и регламента, без учета замечаний экспертов и без рассмотрения поправок протащила закон о референдуме (№6278), если на поверку оказалось, что партии власти он вовсе не нужен?

Политолог Кость Бондаренко не исключает, что закон может стать инструментом, который даст возможность украинскому руководству лавировать во внешнеполитических вопросах. "Для Виктора Януковича референдум может стать желанным инструментом, чтобы провалить интеграцию в Таможенный Союз. Понятно, что если он выставит этот вопрос на референдум, то будет проще простого его провалить… И будет уже тот результат, который получится. Согласно новому законодательству, он будет иметь прямое действие".

Политолог Михаил Погребинский полагает, что конкретного плана у регионалов не было, а закон принимался "на всякий случай".

Что же касается русского языка, то тут Погребинский никаких проблем не видит. "Вопрос русского языка уже решен. Уже есть закон, который устраивает абсолютное большинство людей, говорящих на русском. Другое дело, что он пока не реализуется в полной мере. Он тотально не нравится оппозиции, но большинству населения этот закон подходит. Единственное – этот закон можно уточнять".

А вот Вадим Карасев далек от мысли, что вопрос русского языка решен. По его мнению, проблему русского языка можно решить лишь консенсусом и пониманием политического класса, что в стране должен быть только один государственный язык.

"Если хотят играть этой проблемой в электоральных и каких-то конъюнктурных целях, то это значит, что в стране нет политически ответственного класса, нет политически ответственных элит. Даже исторически ответственных элит. Референдумом такие вопросы (русский язык, таможенный союз) в наших условиях не решаются.

Референдум тогда может принести успех и не расколоть страну, когда он подтвердит принятое решение в самом правящем классе, когда он подтвердит консенсус", - резюмирует политолог.